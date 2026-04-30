Nadia z Prciček zbořila v 52 letech OnlyFans. Za týden vydělala milion dolarů

  8:30
Americká herečka Shannon Elizabeth (52), kterou si diváci dodnes pamatují především jako československou studentku Nadiu z kultovní komedie Prci, prci, prcičky, znovu překvapila. Poté, co rozjela byznys na platformě OnlyFans, přišla si během jediného týdne na částku, o které si většina lidí může nechat jen zdát.

Podle informací zahraničních médií si Shannon Elizabeth vydělala během prvních sedmi dní více než sedmimístnou sumu, konkrétně přibližně 1,2 milionu dolarů (tj. v přepočtu asi 27 milionů korun). Více než polovina příjmů přitom pocházela z přímé komunikace s fanoušky, zbytek pak z tipů a placeného obsahu.

Shannon Elizabeth ve filmu Prci, prci, prcičky (1999)
Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth ve filmu Prci, prci, prcičky 2 (2001)
Shannon Elizabeth ve filmu Prci, prci, prcičky (1999)
Shannon Elizabeth na MTV Movie Awards, Los Angeles, 2001
42 fotografií

Úspěch je o to překvapivější, že herečka vsadila spíše na hravý a osobní obsah než na čistě explicitní materiál. Její profil podle dostupných informací (zatím) neobsahuje plnou nahotu.

Elizabeth se rozhodla vstoupit na OnlyFans krátce poté, co oznámila rozvod s manželem Simonem Borchertem. Právě osobní změny a touha po větší svobodě ji přiměly přehodnotit dosavadní směřování. Herečka otevřeně přiznala, že po letech v Hollywoodu chce nyní převzít kontrolu nad vlastní image a být blíž svým fanouškům.

Prci, prci, prcičky: Nadia z Československa startuje v 52 letech na OnlyFans

„Celou kariéru o mně rozhodovali jiní,“ naznačila v rozhovorech s tím, že OnlyFans vnímá jako prostor, kde může být autentická a tvořit podle sebe a toho, jak to sama cítí. Tento krok zapadá do širšího trendu, kdy se stále více celebrit obrací k podobným platformám, aby si zajistily nejen finanční nezávislost, ale i přímý kontakt s publikem a fanoušky.

Zajímavé je, že Elizabeth plánuje věnovat velkou část vydělaných peněz na charitu a to prostřednictvím své nadace, která se dlouhodobě věnuje ochraně zvířat. Vedle toho připravuje herečka i další projekty, včetně filmových, takže její kariéra rozhodně nekončí, ale spíš se proměňuje.

Z někdejší „teenage“ sexbomby devadesátých let je žena, která si po padesátce bere zpět kontrolu nad vlastní kariérou a ukazuje, že i mimo tradiční filmový průmysl se dají vydělat miliony.

Shannon Elizabeth se do povědomí diváků zapsala především díky roli Nadii v filmech Prci, prci, prcičky, která z ní v devadesátkách udělala hvězdu. Později se objevila i ve filmech jako Scary Movie: Děsnej biják, Jay a mlčenlivý Bob vrací úder (Jay and Silent Bob Strike Back), Láska nebeská, Rodinka na tripu či Někdy na tom záleží.

