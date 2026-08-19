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Nadia z Prciček už vydělala na OnlyFans miliony. Úplně nahá tam ale není

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  10:10
Shannon Elizabeth na Instagramu (červenec 2026)

Shannon Elizabeth na Instagramu (červenec 2026) | foto: Instagram @shannonelizabeth

Shannon Elizabeth na Instagramu (červenec 2026)
Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth...
Shannon Elizabeth ve filmu Prci, prci, prcičky (1999)
Shannon Elizabeth na Instagramu (srpen 2026)
49 fotografií
Shannon Elizabeth, kterou si diváci zamilovali jako Nadiu z komedie Prci, prci, prcičky, se rozhodla pro neobvyklý krok. V 52 letech si založila účet na platformě OnlyFans a během prvních dnů na něm vydělala více než milion dolarů. Herečka přitom zdůrazňuje, že její obsah není založený na úplné nahotě.

Shannon Elizabeth se po letech znovu ocitla v centru pozornosti. Americká herečka, která se proslavila především rolí studentky Nadi v komedii Prci, prci, prcičky z roku 1999, letos v dubnu spustila vlastní účet na OnlyFans. A finanční výsledek jejího rozhodnutí ji samotnou překvapil.

Prci, prci, prcičky: Nadia z Československa startuje v 52 letech na OnlyFans

Podle Variety její účet během prvního týdne vygeneroval více než milion dolarů, přičemž zdroje magazínu uváděly konkrétně částku přes 1,2 milionu dolarů. Elizabeth později sama uvedla, že hranici jednoho milionu dolarů překročila během devíti dnů.

„Bylo to opravdu překvapivé,“ uvedla herečka s tím, že ji potěšila velká podpora fanoušků. Zároveň popsala, že právě komunikace s lidmi je pro ni jednou z nejzábavnějších částí celého projektu.

Shannon Elizabeth na Instagramu (červenec 2026)
Shannon Elizabeth na Instagramu (červenec 2026)
Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth ve filmu Prci, prci, prcičky 2 (2001)
Shannon Elizabeth ve filmu Prci, prci, prcičky (1999)
49 fotografií

Platforma OnlyFans je spojována především s erotickým obsahem. Elizabeth ale upozorňuje, že nemusí sloužit výhradně k tomuto účelu. Její dosavadní obsah podle dostupných informací neobsahuje úplnou nahotu. Herečka zároveň připustila, že teprve zjišťuje, kam až chce se svým obsahem zajít. A do budoucna nevylučuje ještě mnohem odvážnější fotografie.

K rozhodnutí založit si účet dospěla v období velkých změn v osobním životě. V rozhovoru pro Variety uvedla, že procházela rozvodem a se svým manažerem řešila, co bude dál a jak znovu nastartovat kariéru. Právě on jí OnlyFans navrhl jako jednu z možností.

Nadia z Prciček zbořila v 52 letech OnlyFans. Za týden vydělala milion dolarů

Herečka zároveň přiznala, že v posledních letech nebyla na práci tolik zaměřená a podle svých slov z velké části žila ze svých úspor. Příjem z OnlyFans jí nyní podle jejích slov poskytuje mnohem větší finanční svobodu. Může si díky němu vybírat herecké projekty podle toho, zda se jí líbí, a nikoli pouze podle toho, zda potřebuje nutně peníze.

Elizabeth se do povědomí diváků zapsala v roce 1999 jako Nadia v komedii Prci, prci, prcičky. Později se objevila například ve filmech Scary Movie: Děsnej biják, Jay a mlčenlivý Bob vrací úder, 13 duchů nebo Láska nebeská. Do role Nadi se vrátila také ve filmech Prci, prci, prcičky 2 a Prci, prci, prcičky: Školní sraz z roku 2012.

Vedle herectví se v minulosti živila profesionálně také hraním pokeru a dlouhodobě se angažuje v ochraně zvířat. Žije v Jihoafrické republice, kde se věnuje také aktivitám spojeným s ochranou volně žijících zvířat.

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