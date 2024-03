Rakovina mi změnila chuť na sex, přiznala po rozvodu Shannen Doherty

O svých peripetiích a boji s rakovinou herečka hovoří především ve svém podcastu s názvem Let‘s Be Clear (Buďme k sobě upřímní). S upřímností sobě vlastní zde popisuje různé výzvy, s nimiž se potýká od roku 2015, kdy jí byla diagnostikována rakovina prsu.

„Když se sami o sobě necítíte dobře, vaše libido tím naprosto utrpí,“ svěřila se své kamarádce, modelce Anne Marie Kortrightové. „Ale když dojde na reálný vliv, když o libido přijdete vinou léků, nebo vám pak jednotlivé věci nejsou tolik příjemné, sex už není žádná sláva.“

Loni v dubnu herečka požádala o rozvod s fotografem Kurtem Iswarienkem. Do té doby se snažila manželství zachránit, navštívila i gynekoložku, která se specializuje na alternativní přístupy k ženskému zdraví.

Lékařka ji následně překvapila doporučením, že by měla více používat hračky pro dospělé. „Měla tam všemožné hračky jako ukázky, pak jednu vzala a prostě ji podala Shannen, ať si ji vezme,“ vzpomíná Kortrightová na tuto návštěvu.

Herečka následně mluví o tom, jaký vliv má rakovina na lidskou sebeúctu, zvláště působí-li v kombinaci se zvyšujícím se věkem. „Ovlivní to nejen váš zevnějšek, ale i to, jak reaguje celé vaše tělo,“ popisuje. „Když k tomu přidáte léky a chemoterapii, vlastně vás to připraví o všechno. Vezme vám to sebevědomí i samotnou vaši identitu.“

Navzdory všem obtížím si však Doherty drží své odhodlání a v listopadu prohlásila, že se nebrání ani dalšímu vztahu. Díky nejnovějším léčebným procedurám dokonce i její boj s rakovinou vykazuje jistá zlepšení. „Šestá nebo sedmá léčba už se reálně projevila na hematoencefalické bariéře,“ prozradila v nejnovější epizodě svého podcastu. „A to pro mě v současnosti vypadá jako zázrak.“