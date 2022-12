Otčím mě od mých deseti let zneužíval, svěřila se zpěvačka Shania Twain

„V našem domě byste dívkou být nechtěli,“ svěřila se sedmapadesátiletá zpěvačka Shania Twain. Prozradila, že byla v mládí sexuálně i fyzicky napadána svým nevlastním otcem. V otevřeném rozhovoru pro britský list The Sunday Times popsala, že se snažila dělat cokoli, aby si jí nikdo v domě nevšímal. Ale marně.

Zpěvačka a skladatelka vyrůstala ve skromných podmínkách v kanadském Ontariu se čtyřmi sourozenci, matkou Sharon a nevlastním otcem Jerrym Twainem, který adoptoval Shaniu i její sestru Jill.

Shania Twain prozradila, že se v důsledku sexuálního zneužívání „styděla za to, že je dívka“. V dospívání si například pravidelně omotávala prsa páskou, aby se vyhnula pozornosti ze strany nevlastního otce.

„Nosila jsem záměrně podprsenky, které mi byly malé, klidně dvě tři na sobě, aby na mně nebylo nic holčičího. A aby bylo snazší být pro něj neviditelná,“ popsala.

Zpěvačka uvedla, že zneužívání začalo v době, kdy jí bylo přibližně deset let. „Mám pocit, že sexuální zneužívání jde ruku v ruce s fyzickým a psychickým týráním, pokud jde tedy o někoho, koho dobře znáte. Naučila jsem se to v sobě postupně blokovat,“ uvedla.

„Nebudu zacházet do podrobností. Nevadí mi říct, že se to kdysi dělo. Protože si myslím, že je důležité, aby lidé pochopili, že i tak příšerné věci se dají přežít,“ dodala Shania Twain.

Její matka i nevlastní otec zemřeli při autonehodě, když bylo zpěvačce dvaadvacet let.

VIDEO: Shania Twain - That Don’t Impress Me Much: