Finále show Ruža pre nevestu: movitý makléř žijící v Dubaji si vybral partnerku

Slovenská seznamovací reality show Ruža pre nevestu dospěla do finále. Hlavní protagonista, realitní makléř a investiční specialista Adrian Chabada (28) žijící v Dubaji, učinil po týdnech seznamování a hledání partnerky definitivní rozhodnutí. Jeho srdce si získala prodejkyně zájezdů Sabina (28), zatímco druhá finalistka, studentka práv Miška (27), odcházela z vily zklamaná.
Finalistky seznamovací reality show Ruža pre nevestu Miška a Sabina (2026) | foto: Oneplay / TV Nova

Adrián Chabada pochází ze Sliače nedaleko Banské Bystrice ve středu Slovenska,...
Sabina a Adrian, ze seznamovací reality show Ruža pre nevestu (2026)
Po týdnech romantických schůzek, emocí, rivality i nečekaných zvratů dospěla třetí řada slovenské reality show Ruža pre nevestu ke svému vyvrcholení. Adrian, který měl po celou dobu možnost poznávat desítky žen, se ve finále rozhodoval mezi dvěma posledními finalistkami, Sabinou a Miškou.

Ještě před závěrečným verdiktem absolvoval s oběma ženami poslední celodenní rande. Nechyběly romantické okamžiky, bilancování společně prožité cesty ani otevřené rozhovory o budoucnosti. Přestože si Sabina a Miška během natáčení vytvořily blízký vztah a staly se z nich kamarádky, ve finále šlo stranou vše kromě boje o Adrianovo srdce.

Adrián Chabada pochází ze Sliače nedaleko Banské Bystrice ve středu Slovenska, ale studium a kariéra ho zavedly do USA, Londýna a nakonec do Dubaje, kde třetí rok pracuje v největší místní realitní společnosti. Kromě realit se věnuje také investování do akcií a dalších podnikatelských projektů. K financím a číslům měl blízko už od mladého věku a svou kariéru si budoval postupně. Prosadit se v silně konkurenčním prostředí Dubaje považuje za jeden ze svých největších úspěchů.
Obě finalistky se snažily využít poslední příležitost, jak Adriana přesvědčit, že právě s nimi by mohl vytvořit fungující pár. Součástí závěrečných schůzek bylo i společně strávené soukromí mimo kamery.

Rozhodující okamžik přišel během slavnostního ceremoniálu. Adrian nakonec vyslovil větu, na kterou fanoušci čekali od začátku série: „Vybírám si tebe, Sabino,“ oznámil bez váhání. Právě Sabina se tak stala vítězkou letošní řady a odnesla si nejen symbolickou růži, ale především šanci na společný život po skončení natáčení.

Druhá finalistka Miška přijala Adrianovo rozhodnutí důstojně, přesto bylo patrné, že ji verdikt velmi zasáhl. Emoce se snažila držet pod kontrolou, ale její slova po odchodu z vily prozradila, jak bolestivé pro ni loučení bylo. „Nejsem v pohodě. Jsem ráda, že to tak vypadá, ale nejsem. Mám naplakáno na dva životy dopředu,“ svěřila se.

Fanoušci už nyní spekulují, zda Slovákovi Adrianovi a Sabině vztah vydržel i po skončení natáčení. Velkou pozornost budí také záhadně naznačované téma Dubaje, o kterém se v souvislosti s finalistkami v posledních týdnech opakovaně mluvilo.

Odpovědi by měl přinést speciální díl pořadu, který platforma Oneplay odvysílá 4. června. Diváci se v něm dozvědí, zda vítězný pár zůstal spolu i po návratu do reality a jak se změnily osudy ostatních účastnic.

Finále show Ruža pre nevestu: movitý makléř žijící v Dubaji si vybral partnerku

Slovenská seznamovací reality show Ruža pre nevestu dospěla do finále. Hlavní protagonista, realitní makléř a investiční specialista Adrian Chabada (28) žijící v Dubaji, učinil po týdnech seznamování...

