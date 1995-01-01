Úmrtím Claudie Cardinalové přišel svět showbyznysu o další sexsymbol 60. a 70. let. Cardinalová spolu s kolegyněmi jako Raquel Welchová, Monica Vittiová nebo Gina Lollobrigida okouzlila nejednoho muže. Podívejte se na herečky, které svého času platily za vyhlášené krásky.
Claudia Cardinalová původně chtěla být učitelkou. Nakonec se stala hereckou legendou.
Narodila se v Tunisu, kde její otec stavěl železnice. Rodiče ale pocházeli ze Sicílie. Na snímku jsou Claudia Cardinalová a Jean-Paul Belmondo ve filmu Statek z roku 1961.
Claudia Cardinalová ve filmu Profesionálové (1966)
Claudia Cardinalová ve filmu Nedělejte zmatek (1967)
Claudia Cardinalová ve filmu Tenkrát na Západě (1968)
Christina Lugnerová, Claudia Cardinalová a Richard Lugner na vídeňském Plese v Opeře (7. února 2002)
Dalším sexsymbolem byla americká herečka Raquel Welchová a toto je role, která ji proslavila. Ve filmu Milion let před Kristem z roku 1966 byly jediným kostýmem Raquel Welchové bikini z jelení kůže. Ovládly sex-appeal celých šedesátých let.
Byla sexsymbolem, bezpochyby. Ale jiným než ty předchozí. Nejenže vstoupila do zástupů blond krásek se svou latino hřívou tmavých vlasů.
A připomeneme ještě jednu polohu Raquel Welchové. V osmdesátých letech se věnovala fitness, cvičení, zdravému životnímu stylu. Sepsala knihu Raquel Welch Total Beauty and Fitness Program.
Richard Palmer, Raquel Welchová, Richard Lugner a Christine Lugnerová na vídeňském Plese v Opeře (19. února 1998)
I ve vyšším věku se udržovala. Na snímku z roku 2013 je ale vidět, že si nechala pomoct od plastických chirurgů. Nosila také své vyhlášené paruky.
Mezi sexsymboly 60. let patří i italská kráska Monica Vittiová (na snímku ve filmové předělávce komiksu Modesty Blaise z roku 1966 s herci Terencem Stampem a Dirkem Bogardem).
Monica Vittiová s hereckým partnerem Alanem Delonem ve filmu Zatmění (1961) režiséra Michelangela Antonioniho
S hereckým kolegou Carlem Giuffrém v komedii Noi donne siamo fatte cosě z roku 1971
Monica Vittiová se zapsala do dějin kinematografie ztvárněním hlavních rolí ve filmech režiséra a svého času i životního partnera Michelangela Antonioniho.
Monica Vittiová a Alberto Sordi přebírají Zlaté lvy během slavnostního vyhlášení filmových cen na festivalu v Benátkách v roce 1995. Herečka a režisérka zemřela 2. února 2022 ve věku 90 let.
Gina Lollobrigida ve filmu Trapéza (1956)
Gina Lollobrigida ve filmu Zvoník u Matky Boží (1956)
Gina Lollobrigida a Yves Montand ve filmu Zákon (1959)
Gina Lollobrigida a její syn Milko Škofić na filmovém festivalu v Benátkách v roce 1988
Stále šarmantní i ve stáří, ikona italské kinematografie Gina Lollobrigida, zemřela 16. ledna 2023 v nedožitých 96 letech.
Také nizozemská Sylvia Kristelová patřila svého času mezi filmové sexsymboly.
Mohla za to hlavně její nejslavnější role.
Herečka hrála v roce 1974 v erotickém filmu Emanuela.
Role Emanuely jí přineslo vítězství soutěže Miss Tv Europe.
Za největší chybu svého života pokládala Sylvia Kristelová, že opustila svého prvního muže.
Plakát k filmu Emanuela (1974)
Známá póza o sedmadvacet let později. Během té doby se toho v životě Sylvie Kristelové odehrálo spoustu.
Francouzská herečka Mireille Darcová patřila svého času také mezi vyhlášené krásky.
Původně hnědovláska se odbarvila kvůli filmu Otěže na krku, kde hrála s Brigitte Bardotovou, a od té doby zůstala věrná podobě přitažlivé blondýny.
Mireille Darcová ve filmu Monsieur (1964)
Před kamerou se objevovala od počátku 60. let, nejslavnějším obdobím se pro ni stalo herecké i soukromé partnerství s Alainem Delonem.
Po jejím boku hráli Jean Gabin, Luis de Funes, Lino Ventura nebo Pierre Richard (na snímku z filmu Návrat velkého blondýna z roku 974)
Mireille Darcová ve filmu Le Téléphone rose (1975)
Filmovým sexsymbolem byla také Laura Antonelliová, která se narodila v jugoslávském městě Pula, s rodiči se ale po válce přestěhovali do Itálie.
Nebála se před kamerou odhalit.
Laura Antonelliová ve filmu Venus im Pelz (1969)
Laura Antonelliová po boku Jeana-Paula Belmonda při natáčení filmu Doktor Popaul v rcoe 1972.
Laura Antonelliová ve filmu Třetí na řadě (1981)
Laura Antonelliová s filmováním skončila na začátku devadesátých let. Zemřela 22. června 2015 ve věku 73 let.
Také americká kráska Farrah Fawcettová patřila mezi filmové sexsymboly. Na snímku je na festivalu v Cannes v 70.letech.
Ve filmu Myra Breckinridgeová z roku 1970 se potkala s Raquel Welchovou.
Farrah Fawcettová a John Huston ve filmu Myra Breckinridgeová (1970)
Farrah Fawcettová ve filmu Opálení (1979)
Christina Lugnerová, Farrah Fawcettová a Richard Lugner na vídeňském Plese v Opeře (22. února 2001)
Herečka zemřela 25. června 2009 ve věku 62 let. Na snímku je Farrah Fawcettová s otcem svého syna Ryanem O´Nealem.
