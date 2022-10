Byla jsem vyděšená, říká o sexuální scéně se starším mužem hvězda Rodu draka

Fanoušci seriálu Hra o trůny jásají. Streamovací platforma HBO Max uvedla před pár týdny jeho prequel s názvem Rod draka. Odehrává se 172 let před Hrou o trůny a je natočen podle románu spisovatele George R. R. Martina Oheň a krev.

Stejně jako ve Hře o trůny ani zde nechybí spousta sexuálních scén. Včetně jedné, odehrávající se mezi devatenáctiletou herečkou Emily Careyovou a devětačtyřicetiletým Paddym Considinem.

Careyová přiznala, že byla celá „vyděšená“, když zjistila, že má zmíněnou sexuální scénu natáčet s výrazně starším hereckým kolegou. Herečka hraje v seriálu roli Alicent Hightowerové, Considin ztvárnil krále Viseryse, za kterého se dívka provdá.

Paddy Considin a Emily Careyová v seriálu Rod draka (2022)

V posledním díle je Alicent uprostřed noci probuzena svou služebnou, která jí oznámí, že král si vyžádal její přítomnost. V následující scéně je pak vidět, jak dívka nehybně leží, zatímco s ní Viserys souloží.

Intimní scéna byla prý dokonce jednou z prvních, kterou si Careyová ve scénáři přečetla. „Vyděsilo mě to, a to opravdu hodně! Protože v té době jsem Paddyho ještě vůbec neznala. Nevěděla jsem, jak skvělý je to člověk a jak snadno s ním nakonec tu scénu zahraji,“ svěřila se herečka.

Dodala, že ji velmi uklidňovala také přítomnost koordinátora intimity na natáčení. „Měla jsem tu možnost si o všem předem otevřeně promluvit a necítit se pak trapně, nebo se něčemu záměrně vyhýbat. Při zkoušení byl koordinátor mou obrovskou podporou a při samotném natáčení pak obrovskou pomocí. Bylo to díky němu všechno nakonec mnohem snazší, než jsem si myslela,“ popsala Careyová.

Na první díl fantasy seriálu se v premiéře dívalo celkem deset milionů diváků. V následujících dnech se toto číslo postupně vyšplhalo až přes neuvěřitelných dvacet milionů, což z Rodu draka učinilo dosud nejsledovanější seriálovou premiéru z dílny HBO.

VIDEO: Careyová se bála natáčení sexuálních scén v Rodu draka: