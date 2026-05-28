Třiatřicetiletá rodačka z Texasu se chystá do nového filmu od režiséra Bradyho Corbeta, přičemž podle magazínu Variety by se mělo jednat o nebývale provokativní a mládeži nepřístupné dílo. Corbet, známý například svým historickým dramatem Brutalista z roku 2024, do svého nového snímku obsadí také zkušené a mnoha rolemi prověřené herce, jako jsou Cate Blanchettová či Michael Fassbender.
Zatímco Blanchettová náznakem prozradila tento nový projekt na filmovém festivalu v Cannes, o Fassbenderovi se vědělo již pár dní předtím. Pracovní název byl měl znít The Origin of the World (Původ světa), děj se údajně bude odehrávat převážně v sedmdesátých letech a dle slov režiséra bude film „X-rated“, tedy pouze pro dospělé. Scénář má prý na 200 stran, takže výsledkem bude zhruba čtyřhodinový velkofilm.
Zatímco už Corbetův předchozí Brutalista některé diváky překvapil svou délkou, nový film má tedy zajít ještě dál. „Děj poběží od 19. století až do současnosti, převážně se však zaměří na sedmdesátky. Film se vymyká všem žánrovým kategoriím,“ prohlásil režisér v rozhovoru pro Variety v roce 2025. Vše přitom údajně hodlá natáčet na atypické osmistranně perforované 65mm kamery.
Zatímco pro Corbeta půjde o již čtvrté režisérské dílo, z pohledu Seleny Gomezové jde o definitivní signál toho, že na její „nevinné“ dětské role můžou fanoušci zapomenout. Vyrůstání pod taktovkou producentů Disney pro ni ostatně znamenalo neustálý tlak na image, od kterého se už dlouho snažila oprostit.
Postupem času si totiž uvědomila, že život podle předepsaných standardů prakticky znamená neustále si něco nalhávat. „Nebyla jsem žádný mladistvý rebel, ale na Disney člověk nemohl říct třeba ani ‚sakra‘. Neustále jsem musela jít příkladem a nikdy nevyjít z téhle role,“ uvedla Gomezová v rozhovoru před třemi lety.
„Dnes mi přijde, že tím nejlepším příkladem je upřímnost, a to i s tím vším, co je na člověku nehezké nebo složité. Rozhodně si připadám osvobozená... Není to o tom, že bych se styděla za svou minulost, ale o tom, že chci za každou cenu být sama sebou,“ dodává. „Nechci být tím, kým jsem byla – chci být tím, kým jsem teď.“