Navždy začíná teď. Selena Gomezová se po roce randění zasnoubila

„Navždy začíná teď...,“ napsala Gomezová k příspěvku na Instagramu, kde radostnou novinu oznámila. Zpěvačka se pochlubila fotkami, včetně detailního snímku zásnubního prstenu. Na další fotce s Blancem oslavují zasnoubení smíchem a objetím.

Příspěvek jí snoubenec okomentoval: „Hej, počkat... to je moje žena.“ Zpěvačka zveřejnila na Instagram Stories také selfie v zrcadle, kde znovu ukazuje svůj nový prsten.

Benny Blanco byl v květnu v pořadu Howarda Sterna. Tam řekl, že si v budoucnu umí představit manželství s Gomezovou. „Když se na ni podívám... vždycky si říkám, že neznám svět, kde by to mohlo být lepší než tady,“ řekl tehdy.

Gomezová a Blanco se znali již několik let, když spolu pracovali na singlu I Can’t Get Enough z roku 2019. Dali se dohromady o čtyři roky později.

Na začátku roku Gomezová o jejich vztahu promluvila v rozhovoru s Apple Music. „Aniž bych zabíhala do detailů, myslím, že je důležité potkat někoho, kdo si vás váží. A myslím, že je také velmi příjemné opřít se o někoho, kdo rozumí světu, ve kterém žiji. Ale celkově musím říct, že se cítím nejvíce v bezpečí, je to opravdu krásné a já skrze to jen rostla, prostě je to úžasné,“ řekla.

Selena Gomezová a její přítel Benny Blanco (červenec 2024)

V květnovém rozhovoru pro magazín Time zpěvačka prozradila, že kdyby se nepotkali, její plány do budoucna by zahrnovaly adopci dítěte. „Pět let jsem byla sama a opravdu si na to zvykla. Spousta lidí se bojí být sama a já se asi dva roky mučila v hlavě, že jsem sama, a pak jsem to tak nějak přijala,“ řekla Gomezová.

„Pak jsem si vymyslela plán, podle kterého jsem chtěla v 35 letech adoptovat dítě, pokud bych nikoho nepotkala,“ pokračovala a tím, že se pak dala dohromady s Blancem. „Prostě se to stane, když to nejméně čekáte,“ dodala.

Už v minulosti ale Gomezová uvedla, že pokud se s Blancem jednou vezmou, zpěvačka si nechá své jméno. „Jméno nezměním, ať se děje, co se děje. Jsem Selena Gomezová. Tak to prostě je,“ řekla.