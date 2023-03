Kuchařka Kamu ukázala prsa a pochlubila se novým tetováním

„Začalo to s několika kouzelnými houbičkami na mé paži jako tetování spřízněné duše s Helen a teď jsme začali hrát vážnější hru. Hvězdy na mé hrudi jsou pryč. Měla jsem je od svých patnácti let a byly spojené s mou minulostí, se kterou jsem se chtěla rozloučit,“ začala Kamu svůj příspěvek na Instagramu, kde zveřejnila snímky z tetování.

„Nyní jsme zahájili nový celotělový projekt, který vnímám jako svou vlastní korunovaci svého nového já. Jsem zamilovaná do začátku mého nového tetování, jsem zamilovaná do sebe a jsem zatraceně zamilovaná do života. Je to šílené. Někdy je těžké to uchopit. Všechny vás miluji, čau,“ dodala.

Na jedné fotce kuchařka leží během tetování, na další pózuje s tatérem a na třetí se polonahá vyfotila v zrcadle, přičemž si bradavky přelepila křížky z pásky.

Kamu žije s partnerem Robim v Kostarice a nedávno si tam otevřeli restauraci. Kuchařka se netají tím, že se rozhodla změnit svůj život mimo jiné tím, že si nechala před dvěma lety odstranit prsní implantáty. Kvůli dlouhodobému a chronickému stresu způsobeného podle ní traumatem z dětství měla i zdravotní potíže, které léčila v Americe přírodní cestou. Snaží se více věnovat sama sobě, vlastnímu zdraví, pohodě, rodině.

Kamila Rundusová je kuchařka, blogerka, cestovatelka. Vystudovala střední hotelovou školu v Praze a vařila na Novém Zélandu, v Austrálii, v Anglii u Jamieho Olivera, ve Vietnamu a jinde na světě. Je hodně aktivní na sociálních sítích a vydala několik knih receptů.