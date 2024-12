Pár se na veřejnosti poprvé společně objevil letos v září, kdy modelku líbající o hlavu menšího herce zachytili paparazzi v ulicích Madridu na romantické dovolené. Nejnověji bylo možno tuto dvojici vidět na červeném koberci marockého filmového festivalu v Marrákeši. Zde se Sean Penn účastnil galavečeru, na kterém byli mezi hosty například také herečka Monica Bellucciová, režisér Tim Burton či herec Andrew Garfield.

Penn se o sobě momentálně kvůli své nové výrazně mladší partnerce může v internetových diskuzích dočíst, že „je nechutný“, že by „jeho nová láska mohla být jeho vnučkou“ a že „nebýt jeho kariéry, dozajista by s ním taková dívka nebyla“.

Modelka a herečka Valeria Nicov pochází z Moldávie, mluví sedmi jazyky. V posledních letech žije ve Francii, kde také nedávno natáčela seriál Emily in Paris, ve kterém získala menší roli. Podle deníku Daily Mail je ženě třicet let.

Penn má za sebou tři manželství. V osmdesátých letech prožil vášnivou romanci se zpěvačkou Madonnou, v devadesátých letech si pak vzal herečku Robin Wrightovou (známou například z filmu Forrest Gump nebo seriálu Domek z karet), s níž má dvě dnes již dávno dospělé děti.

Před třemi lety ukončil režisér sňatek s Leilou Georgeovou, který vydržel pouhých patnáct měsíců. Za rozchod s herečkou přičítá vinu výhradně sobě, svým depresím a závislosti na alkoholu a lécích.

Následně prožil několik románků, ale do ženění už se nehrne – alespoň to tedy ještě letos tvrdil. „Jsem zkrátka svobodný a volný. Pokud ještě někdy s někým budu ve vztahu, chci přitom zůstat svobodný a cítit se tak. Pokud to tak nebude, nehodlám se ve vztahu trápit. Už si nenechám ubližovat,“ prohlásil držitel dvou Oscarů na jaře v rozhovoru pro New York Times.