Freak-off večírky byly jen amatérské porno a sex show, zkouší Diddyho obhájci

Autor:
  11:15
Právní bitva Seana „Diddyho“ Combse nabrala nečekaný směr. Jeho obhájci se u federálního soudu v New Yorku pokouší zvrátit verdikt a dosáhnout raperova propuštění z vězení. Přišli přitom mimo jiné s argumentem, že takzvané „freak-off“ večírky prý nepředstavují trestnou činnost, ale formu amatérské pornografie chráněné svobodou projevu.

Podle právničky Alexandry Shapirové šlo o „vysoce choreograficky připravená sexuální představení a show“ zahrnující kostýmy, hraní rolí i promyšlené nasvícení.

„Byla to inscenovaná sexuální setkání, natáčena čistě jen pro soukromé účely,“ uvedla právnička Alexandra Shapirová a argumentovala, že takový obsah spadá pod ochranu prvního dodatku americké ústavy. A nemůže proto být trestně stíhán.

Jeden z divokých večírků u Seana „Diddyho“ Combse (Miami, 28. srpna 2004)
Sean „Diddy“ Combs v televizním pořadu The Wendy Williams Show (3. října 2024)
Tato linie obhajoby je klíčovou součástí snahy zvrátit rozsudek z roku 2025, kdy byl Combs uznán vinným ze dvou případů převozu osob mezi státy za účelem prostituce podle takzvaného Mannova zákona. Naopak závažnějších obvinění, včetně obchodování s lidmi či organizovaného zločinu, byl zproštěn.

Prokuratura však argumenty obhajoby nadále odmítá. Podle ní Combs najímal a převážel sexuální pracovnice napříč státy, aby se účastnily sexuálních aktivit s jeho partnerkami a někdy i s ním samotným. Takové jednání podle žalobců nemá s chráněnou amatérskou pornografií nic společného.

„Freak off večírky byly několikadenní sexuální maratony pod vlivem drog, při nichž si raper diktoval podmínky pohlavního styku a vše si nahrával.“

Sean „Diddy“ Combs byl v říjnu 2025 odsouzen k padesáti měsícům vězení. Jeho právníci nyní tvrdí, že trest byl nepřiměřený a částečně vycházel i z obvinění, z nichž byl raper dříve osvobozen. Odvolací soud zatím nerozhodl a případ tak zůstává otevřený.

Pokud se odvolací senát nerozhodne zkrátit trest nebo verdikt úplně nezruší, Combs bude propuštěn za dva roky – v dubnu 2028.

Obžaloba označila rapera za vůdce rozsáhlého kriminálního podniku: „Využíval své slávy a moci k provozování kriminálního podniku, v rámci kterého provozoval drogové orgie s placenými sexuálními pracovníky a pracovnicemi.“

Zakladatel labelu Bad Boy Records veškerá obvinění odmítá, jeho právníci již dříve označili podané žaloby za nechutné a nepodložené pokusy dostat se k penězům a snahu o sražení úspěšného černého muže na zem.

Freak-off večírky byly jen amatérské porno a sex show, zkouší Diddyho obhájci

