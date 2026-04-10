Freak-off večírky byly jen amatérské porno a sex show, zkouší Diddyho obhájci

Podle právničky Alexandry Shapirové šlo o „vysoce choreograficky připravená sexuální představení a show“ zahrnující kostýmy, hraní rolí i promyšlené nasvícení.
„Byla to inscenovaná sexuální setkání, natáčena čistě jen pro soukromé účely,“ uvedla právnička Alexandra Shapirová a argumentovala, že takový obsah spadá pod ochranu prvního dodatku americké ústavy. A nemůže proto být trestně stíhán.
Tato linie obhajoby je klíčovou součástí snahy zvrátit rozsudek z roku 2025, kdy byl Combs uznán vinným ze dvou případů převozu osob mezi státy za účelem prostituce podle takzvaného Mannova zákona. Naopak závažnějších obvinění, včetně obchodování s lidmi či organizovaného zločinu, byl zproštěn.
Prokuratura však argumenty obhajoby nadále odmítá. Podle ní Combs najímal a převážel sexuální pracovnice napříč státy, aby se účastnily sexuálních aktivit s jeho partnerkami a někdy i s ním samotným. Takové jednání podle žalobců nemá s chráněnou amatérskou pornografií nic společného.
„Freak off večírky byly několikadenní sexuální maratony pod vlivem drog, při nichž si raper diktoval podmínky pohlavního styku a vše si nahrával.“
Sean „Diddy“ Combs byl v říjnu 2025 odsouzen k padesáti měsícům vězení. Jeho právníci nyní tvrdí, že trest byl nepřiměřený a částečně vycházel i z obvinění, z nichž byl raper dříve osvobozen. Odvolací soud zatím nerozhodl a případ tak zůstává otevřený.
Pokud se odvolací senát nerozhodne zkrátit trest nebo verdikt úplně nezruší, Combs bude propuštěn za dva roky – v dubnu 2028.
Obžaloba označila rapera za vůdce rozsáhlého kriminálního podniku: „Využíval své slávy a moci k provozování kriminálního podniku, v rámci kterého provozoval drogové orgie s placenými sexuálními pracovníky a pracovnicemi.“
Zakladatel labelu Bad Boy Records veškerá obvinění odmítá, jeho právníci již dříve označili podané žaloby za nechutné a nepodložené pokusy dostat se k penězům a snahu o sražení úspěšného černého muže na zem.