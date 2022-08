Tady se jí dotýkej. Lektoři intimity kazí sexuální scény, říká Sean Bean

Asistenti známí v Hollywoodu jako lektoři intimity se ve filmovém průmyslu začali objevovat poté, co světem proběhla kampaň #MeToo. Jejich úlohou je dohlížet na korektní tvorbu vášnivých záběrů. Podíleli se takto například na dramatech Bridgertonovi nebo Normální lidi.

Herec Sean Bean, který má na kontě množství intimních scén, si s nimi však příliš nerozumí. „Řekl bych, že jejich přítomnost tak nějak ubírá filmu na údernosti. Nebo, tedy, ne údernosti, to není správné slovo. Kazí to zkrátka naprosto tu spontánnost, která existuje v opravdovém životě,“ vysvětluje.

„Přijde mi to potlačující, protože člověk pak vlastně partnerovi nevěnuje pozornost, když jenom slyší ‚teď udělej tohle, dej ruku sem, tady se jí dotýkej…’ Myslím, že přirozené milenecké chování pak v takové situaci nemá žádnou šanci, když je z toho spíš taková technická prověrka,“ říká.

Hercova zřejmě nejznámější sexuální scéna pochází z roku 1993, konkrétně z adaptace novely Milenec Lady Chatterleyové od D. H. Lawrence, kde s ním před kamerou stanula herečka Joely Richardsonová.

„Natáčení Lady Chatterleyové bylo spontánní. Byla to čistá radost. Měli jsme mezi sebou dobrou chemii a uvědomovali jsme si, že děláme něco neobvyklého, protože ona byla vdaná a já ženatý. Ale řídili jsme se příběhem. To, co je tam napsané, jsme se snažili ztvárnit pravdivě,“ popisuje.

Lektoři intimity se povinně podílí například na tvorbě série BBC. Někteří herci si je naopak pochvalují, například herečka Daisy Edgar-Jonesová z již zmíněného seriálu Normální lidi. Sean Bean však trvá na tom, že to, zda je taková asistence na místě nebo ne, podle něj záleží na jednotlivých herečkách.

