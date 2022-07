Nemohla jsem uvěřit, že existuje takový chlap, říká Sodomová o svém muži

Daniela Sodomová nejen o hrách na Kampě

Proč jste napsala hru o Martě Kubišové?

Mám ji ráda od dětství. Když jsem přemýšlela, koho dalšího ztvárnit, zjistila jsem, že bude mít osmdesáté narozeniny. Na scéně se navíc věnujeme tématu češství, národní hrdosti. Všechno tak do sebe krásně zaklaplo. A to jsme ještě netušili, jak bude aktuální s ohledem na Ukrajinu téma okupace.

Kde chcete hry ukázat?

Chtěli bychom jet turné po Spojených státech. Vyrazit za krajany do Washingtonu, Los Angeles, Chicaga. Myslím, že třeba představení Meda si o to vyloženě říká, protože paní Mládková v USA strávila roky a dodnes tam žijí lidé, kteří se s ní znali.

Co dalšího chcete napsat?

Něco v hlavě mám, ale na zveřejnění je brzy. Hru dopisuju ještě v době, kdy už se prodávají lístky. Teď jsem se zase pustila do své první knížky, kterou mám rozpracovanou už dlouho, a přitom jsem pořád na začátku. Rýsuje se z toho něco jako fantasy thriller. Baví mě na tom, že je to čistě můj projekt, kdy si můžu tvořit, jak chci.

Daniela Sodomová Letní scéna Musea Kampa, kterou provozuje, nyní uvádí recitál Marta. Napsala ho podle příběhu Marty Kubišové. Je autorkou i dalších inscenací Meda a Werich. Dřív se podílela na scénáři seriálu Ulice. Pracovala i jako dramaturgyně či střihačka v České televizi. Vedla společnost na filmové zážitky na míru. Stála u zrodu fiktivní influencerky Nicky Tučkové.

Co říkáte Milanově tvorbě?

Je skvělá. Nemohla bych žít s někým, za jehož výtvory bych se styděla. (smích) Jeho díla odrážejí jeho osobnost, tu obrovskou čistotu. Doma visí spousta obrazů, u kterých uhnul ze své tradiční tvorby. Třeba moje portréty. Do obýváku mi namaloval abstrakci, kterou všichni obdivují a chtějí.

Čím si vás získal?

Je to nejhodnější a nejmilejší člověk, jakého jsem kdy potkala.

(Milan: To můžu říct i já o Daniele.)

Když jsme se poznali, skoro jsem nemohla uvěřit, že po světě chodí takový chlap. Bylo mi sympatické, když ve snaze splnit si sen stát se malířem opustil práci a vrhl se do toho. Líbila se mi ta odvaha.

Kdo dominuje v kuchyni?

Milan je daleko lepší kuchař. Není to tak, že by mě do kuchyně nepustil, ale když už tam jsem, pozoruje mě a občas třeba utrousí, že pro mě uspořádá kurz. A protože to jsou oprávněné poznámky, do vaření se téměř nepouštím a mám na starosti jiné věci.

Jakou máte sbírku?

Asi od patnácti let sbírám divadelní programy. Zajímavostí je, že je sbírala i babička, což jsem nevěděla. Ty svoje mi věnovala. Takže mám nádhernou, bohatou sbírku. Kolik jich je, to nevím. Prostě pořádný štos.

Čím je pro vás divadlo?

Od dětství velká láska. Jako malá jsem ho hrála pro plyšáky, později jsem ho studovala. Psát nebo pracovat pro televizi byl odklon, který beru jako skvělou zkušenost. Rozhodně to ale nebylo moje poslání.

Milan Sodoma a ženách a malování

Jak jste se poznali?

V baru, kam jsme každý dorazili se svými kamarády. Následovalo dvouleté kamarádění. Začátky nebyly jednoduché.

(Daniela: Milan měl dlouholetý vztah a během těch dvou let se oženil. A vzápětí rozvedl.)

S Danielou jsme postupně zjišťovali, že jsme natolik spřízněné duše, že musíme být spolu.

Při čem se vyblbnete?

Na PlayStationu hrajeme It Takes Two, což je hra založená na spolupráci partnerů, kteří mají za cíl zachránit manželství. Taková moderní terapie, kterou naštěstí nepotřebujeme.

(Daniela: Ale máme i normální záliby, třeba divadlo nebo procházky.)

Milan Sodoma Jeho tvorba se vyznačuje především minimalistickými díly v podobě ženských siluet na bílém pozadí, ale vytváří i abstraktní díla. V létě je možné si jeho práci prohlédnout na výstavě v pražském Palladiu. Malovat na volné noze začal ve třiceti, předtím pracoval jako grafik či ilustrátor. Rád sportuje, chodí lézt na stěnu nebo si zahraje nohejbal. S Danielou jsou partnery šest let. Žijí v Praze.

Jak vnímáte ženy?

Každý v sobě máme mužskou a ženskou energii. Já mám hodně té ženské a trvalo mi do nějakých třiceti, než jsem si to uvědomil. Přišel jsem na to i díky své tvorbě, protože ženy jsem začal malovat úplně spontánně. S tím jsem si uvědomoval svůj vztah k ženám. Považuju je skoro za nadpřirozené bytosti. Snažím se je tvorbou i povzbuzovat, aby byly hrdé právě na to, že jsou ženami.

Proč používáte jen černou?

Je pro mě nejpřirozenější barvou, symbol klidu, stability. Zatímco západní civilizace ji vnímá jako smutnou a depresivní, v jiných kulturách je to barva energie života, což jsem si načetl až poté, co jsem po ní sáhl.

Jak malujete na zakázku?

Nezavrhuju to. Zrovna jsem dodělal skoro dvoumetrový obraz, který si objednala paní z Chicaga. Zákazník mi jen musí důvěřovat, protože nikdy úplně nevím, jak bude obraz nakonec vypadat. Určitě si můžeme domluvit rozměry, v jaké poloze by malované tělo mělo být nebo jestli má dílo působit klidně, či akčněji. Ale dál už je to čistě na mně.

Co potřebujete k práci?

Mám rád ticho.

(Daniela: Já přesně naopak.)

Proto mám ateliér ve sklepě a Daniela pracovnu až nahoře.

(Daniela: My jsme v mnohém rozdílní. Já jsem rychlá a akční. Milan mi jako klidný člověk dodává stabilitu.)

Kolik máte doma květin?

Opravdu hodně. Dům i zahrada jsou plné rostlin. Rozhodně bych se nenazval floristou, ale moc mě to baví. Celkově mám rád přírodu. I zvířata. Doma je ale nemáme, protože si myslím, že zavřená spíš trpí.

Co píšete vy?

Vedu si trochu netradiční deník. Říkám mu deník budoucnosti. Podle mého je důležité někam směřovat, proto si nezapisuju, co jsem prožil, ale co bych prožít chtěl. Mentálně se přesouvám do jiné doby a zaznamenávám si, jak si život představuju.