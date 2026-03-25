„Známe se 21 let. Velmi dlouho jsme se míjeli. Nebyla správná konstelace. Ale účinkovali jsme spolu v představení Adéla ještě nevečeřela. Ale tam ještě nic neproběhlo,“ svěřila se Šárka Vaňková.
Přiznala také, že se jí Vondráček líbil už tehdy. „Komu ne? Petr vždy platil za idola, fešáka. Vždy se mi líbil, ale nikdy nebyl správný čas se skamarádit,“ prozradila zpěvačka během rozhovoru v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.
Petr Vondráček popsal, jak ho kdysi vnímalo jeho okolí i fanynky. „V roce 1998 jsme začali hrát v pořadu u Slávka Šimka a od té doby jsem si zvykl, že když za mnou jde nějaká mladá hezká holka, tak říká: Nejsi Vondráček? Tebe hrozně miluje moje babička. Dopisy, co chodily do divadla, byly většinou od starších dam. Říkaly, že vypadám jako Raul Schránil. Mně to konvenovalo, dělalo mi to dobře. Ale logicky jsem koukal po mladších,“ uvedl s nadsázkou.
O Šárce věděl už v době, kdy zazářila v pěvecké soutěži. „Vím, že byla v SuperStar. V té době to bylo šestnáctileté děvče a přišla mi příliš mladá. Kamarádům se líbila,“ přiznal.
Jejich první skutečné setkání mimo pracovní prostředí pak přišlo v roce 2005 na koncertě, který pořádal jejich společný známý. „Byl to vzpomínkový koncert na Franka Sinatru, vystoupila tam spousta umělců,“ zavzpomínal.
Zásadní zlom ale přišel až mnohem později, když spolu začali zkoušet divadelní hru Prezidenti. „Já tam hraji premiéra a v rámci té hry máme mezi sebou poměr,“ popsal Vondráček. Právě společné zkoušení a trávení času vedlo k tomu, že se jejich vztah postupně proměnil v partnerský.
Stříbrná SuperStar z první řady pěvecké soutěže Šárka Vaňková v minulosti chodila se zpěvákem Danielem Hůlkou, režisérem Filipem Renčem, se kterým byla zasnoubená, stejně jako s o třiadvacet let starším podnikatelem Petrem Jelínkem. Randila i s muzikantem Richardem Nálepou. Petr Vondráček má z dlouhodobého vztahu s Barborou Janatkovou dceru Annu.