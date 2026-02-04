Tajemství šťastného manželství? Vlastní ložnice, má jasno Sarah Michelle Gellarová

Jak uvedla Sarah Michelle Gellarová v nedávném rozhovoru pro E! News, manželská harmonie podle ní stojí na jedné prosté zásadě. „Oddělené koupelny a ložnice. Říkám to pořád,“ směje se osmačtyřicetiletá herečka, známá především z titulní role v televizním seriálu Buffy, přemožitelka upírů.
|
Kurt mě stále sexuálně přitahuje, i proto nám to vydrželo 42 let, říká Hawnová
Jelikož se rozhovor odehrával během premiéry pořadu Star Search (Netflix), kde Sarah účinkuje jako porotkyně, v podobném duchu se obratem vyslovila také její kolegyně Chrissy Teigenová. I ona si prý v soužití s manželem, zpěvákem Johnem Legendem, potrpí na osobní prostor a soukromí. „Cokoliv, co udrží sex appeal a napomáhá jej zachovat, za tu snahu stojí,“ řekla.
Prinze a Gellarová patří mezi dlouhodobě nejtrvalejší z hollywoodských párů, a není to tudíž poprvé, co veřejně mluví o svém vztahu. „Manželství je především otázka snahy, ať už se živíte čímkoliv. A to, co funguje nám, by možná nefungovalo jiným. Prostě na tom pracujeme,“ sdělil loni Prinze reportérům z magazínu Variety. „Já nejsem dokonalý, a ona taky ne. Občas jeden druhému lezeme na nervy, ale vzájemný respekt se nevytrácí.“
Devětačtyřicetiletý herec přičítá úspěšnost jejich vztahu do jisté míry i tomu, že ještě než spolu začali chodit, stali se z nich dobří přátelé. A jak podotýká Sarah, hlavní je věnovat si navzájem dostatek času.
„Aspoň těch deset minut – odložit mobil, dát si spolu kafe, večer zajít společně vyvenčit psa. Anebo předčítat dětem. Prostě využívat ten společný čas co nejvíce,“ uvedla už v roce 2016, když ji na toto téma zpovídal magazín People.
„Každého nás to táhne různými směry. Důležité tudíž je, abychom tu při tom všem dokázali být jeden pro druhého,“ dodává herečka. S Freddiem mají dvě děti – v roce 2009 se jim narodila dcera Charlotte Grace, a o tři roky později syn Rocky James.