Tajemství šťastného manželství? Vlastní ložnice, má jasno Sarah Michelle Gellarová

Autor:
  14:00
Herci Sarah Michelle Gellarová a Freddie Prinze Jr. patří už více než dvě dekády k nejstabilnějším párům hollywoodské scény – jsou spolu už téměř čtvrt století. Dlouhodobá stabilita se podle nich odvíjí od jednoho jednoduchého pravidla.
Herečka Sarah Michelle Gellarová

Herečka Sarah Michelle Gellarová | foto: Profimedia.cz

Herečka Sarah Michelle Gellarová
Herečka Sarah Michelle Gellarová
Herečka Sarah Michelle Gellarová
Herečka Sarah Michelle Gellarová
21 fotografií

Jak uvedla Sarah Michelle Gellarová v nedávném rozhovoru pro E! News, manželská harmonie podle ní stojí na jedné prosté zásadě. „Oddělené koupelny a ložnice. Říkám to pořád,“ směje se osmačtyřicetiletá herečka, známá především z titulní role v televizním seriálu Buffy, přemožitelka upírů.

Kurt mě stále sexuálně přitahuje, i proto nám to vydrželo 42 let, říká Hawnová

Jelikož se rozhovor odehrával během premiéry pořadu Star Search (Netflix), kde Sarah účinkuje jako porotkyně, v podobném duchu se obratem vyslovila také její kolegyně Chrissy Teigenová. I ona si prý v soužití s manželem, zpěvákem Johnem Legendem, potrpí na osobní prostor a soukromí. „Cokoliv, co udrží sex appeal a napomáhá jej zachovat, za tu snahu stojí,“ řekla.

Freddie Prinze Jr. a Sarah Michelle Gellarová (září 2024)

Prinze a Gellarová patří mezi dlouhodobě nejtrvalejší z hollywoodských párů, a není to tudíž poprvé, co veřejně mluví o svém vztahu. „Manželství je především otázka snahy, ať už se živíte čímkoliv. A to, co funguje nám, by možná nefungovalo jiným. Prostě na tom pracujeme,“ sdělil loni Prinze reportérům z magazínu Variety. „Já nejsem dokonalý, a ona taky ne. Občas jeden druhému lezeme na nervy, ale vzájemný respekt se nevytrácí.“

Herečka Sarah Michelle Gellarová (Atlanta, 9. února 2023)
Sarah Michelle Gellarová a její manžel Freddie Prinze Jr. v Los Angeles (14. července 2025)
I když se Freddie Prinze Jr. a Sarah Michelle Gellarová snaží vyhýbat bulváru, když byli s rodino v Disneylandu, fotografové si je hned našli (říjen 2024)
I když se Freddie Prinze Jr. a Sarah Michelle Gellarová snaží vyhýbat bulváru, když byli s rodino v Disneylandu, fotografové si je hned našli (říjen 2024)
21 fotografií

Devětačtyřicetiletý herec přičítá úspěšnost jejich vztahu do jisté míry i tomu, že ještě než spolu začali chodit, stali se z nich dobří přátelé. A jak podotýká Sarah, hlavní je věnovat si navzájem dostatek času.

„Aspoň těch deset minut – odložit mobil, dát si spolu kafe, večer zajít společně vyvenčit psa. Anebo předčítat dětem. Prostě využívat ten společný čas co nejvíce,“ uvedla už v roce 2016, když ji na toto téma zpovídal magazín People.

„Každého nás to táhne různými směry. Důležité tudíž je, abychom tu při tom všem dokázali být jeden pro druhého,“ dodává herečka. S Freddiem mají dvě děti – v roce 2009 se jim narodila dcera Charlotte Grace, a o tři roky později syn Rocky James.

ANKETA: Spíte se svou partnerkou v oddělených ložnicích?

celkem hlasů: 3252
Vstoupit do diskuse

Miss Universe byla jako vojna pro ženy, říká Tomanová

Nejčtenější

Móda z Grammy: Klumová v latexu, Chappell Roan připnula látku na bradavky

Móda na cenách Grammy v Los Angeles (1. února 2026)

Asi neodvážnější model na cenách Grammy měla americká zpěvačka Kayleigh Rose Amstutzová, která vystupuje pod jménem Chappell Roan. Když sundala lehounký plášť, odhalila netradiční uchycení horního...

Bývalá miss Lucie Šlégrová zaujala tancem u tyče. Není to prča, přiznává

Lucie Šlégrová (2025)

Lucie Šlégrová (43), bývalá miss a dnes především moderátorka a influencerka, znovu přitáhla pozornost veřejnosti. Tentokrát nikoli modelingem, ale videem, které sdílela na sociálních sítích a na...

Šéfkuchař Emanuele Ridi a jeho manželka oznámili rok a půl po svatbě rozchod

Emanuele Ridi a Sára Pichlová se vzali 2. června 2024 v Itálii na ostrově Elba.

Ani druhé manželství šéfkuchaři Ridimu (52) nevyšlo. Se Sárou Pichlovou (34) vydali společné prohlášení, že se po šesti letech vztahu rozcházejí. Brali se v létě roku 2024.

Roli od Menzela jsem nejdřív nechtěla, protože byla nahulatá, říká Hřebíčková

Petra Hřebíčková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (27. ledna 2026)

Herečka Petra Hřebíčková (46) přiznala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, že původně nechtěla vzít roli ve filmu Jiřího Menzela Obsluhoval jsem anglického krále. S nahotou před kamerou nebo na jevišti má...

Sydney Sweeney pózovala v prádle na ulici a promluvila o svém vztahu k politice

Sydney Sweeney pózovala v prádle na ulici

Herečka Sydney Sweeney (28) pokračuje s provokativní propagací své kolekce spodního prádla Syrn. Poté, co rozvěsila podprsenky na ikonický nápis Hollywood, prošla se v prádle přímo na ulici....

Tajemství šťastného manželství? Vlastní ložnice, má jasno Sarah Michelle Gellarová

Herečka Sarah Michelle Gellarová (Atlanta, 9. února 2023)

Herci Sarah Michelle Gellarová a Freddie Prinze Jr. patří už více než dvě dekády k nejstabilnějším párům hollywoodské scény – jsou spolu už téměř čtvrt století. Dlouhodobá stabilita se podle nich...

4. února 2026

Ztráta čichu je trest za mé hříchy. Zpověď Ladislava Freje nejen o výčitkách svědomí

Premium
Ladislav Frej

Na pódiu Národního divadla převzal nedávno herec Ladislav Frej Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru činohra. Na svůj věk ovšem rozhodně nevypadá. „Mám se špatně, ale dobře to snáším,“ říká...

4. února 2026

Nikol Leitgeb nechce k soudu. V kauze své nadace ustoupila a začne znovu

Nikol Leitgeb

Influencerka Nikol Leitgeb (39) oznámila na sociální síti, jak dopadl její spor s brněnskou nadací RadoVan, která jí poslala loni předžalobní výzvu. Dohoda nebyla možná, Leitgeb se proto rozhodla...

4. února 2026  9:57

Sestra Simony Krainové pózuje v bikinách. Je limitem věk nebo vzhled, ptá se

Yvona Maléřová (2026)

Pózování v bikinách na sociálních sítích už dávno není výsadou mladých influencerek. Přesto dokáže stále vyvolat velmi silné emoce, zvlášť když se k němu odhodlá někdo, kdo se vymyká zažitým...

4. února 2026  8:30

Je rozhodnuto. Získala srdce Bachelora modelka Sarah, nebo manažerka Stella?

O srdce Bachelora bojovaly ve finále druhé řady modelka Sarah a manažerka...

Druhá řada show Bachelor Česko dospěla po dvaceti epizodách ke svému finále. Na začátku stálo dvacet dívek, na konci bojovaly o srdce Bachelora Míry Dubovického dvě ženy, manažerka Stella a modelka...

4. února 2026  7:38

Jaroslav Dušek už tuší, kdy z tohoto světa odejde. Neděsí mě to, říká

Jaroslav Dušek

Psi štěkají, ale karavana táhne dál. Jaroslav Dušek jedněmi zbožňovaný a druhými ne vždy spravedlivě pranýřovaný pro výroky, kterými chce podle svých slov „probudit“ lidi a nasměrovat k lepšímu...

4. února 2026

Můj nejdražší prodej byl Kupka za 100 milionů, říká bývalá Miss Sokolová

Kateřina Sokolová v Show Jana Krause (premiéra 4. února 2026)

Miss České republiky 2007 Kateřina Sokolová (36) kromě modelingu pracuje v aukční síni. V Show Jana Krause promluvila o této práci a taky o nadaci, kterou před lety založila se svým otcem.

4. února 2026

Má cesta byla i trnitá. Antonie Formanová o „výhodě jména“, aktivismu i velké puse

Premium
Antonie Martinec Formanová

Jak může částečné prožívání dětství v kočovné herecké společnosti ovlivnit vaši budoucnost? A jak o herecké kariéře jedné z nejzajímavějších mladých českých umělkyň rozhodl nakonec Bivoj, klasická...

3. února 2026

Požehnání i prokletí. Manželka Bruce Willise promluvila o jeho zdravotním stavu

Bruce Willis a jeho manželka Emma Hemingová

Britsko-americká modelka, herečka a podnikatelka Emma Hemingová nedávno promluvila o dalších detailech ohledně zdravotního stavu svého manžela Bruce Willise. Herec se stáhl z veřejného života poté,...

3. února 2026  14:04

Bohdalová řekla, kdo si přál její sňatek s Gottem, a reagovala na nepřející Čechy

Jiřina Bohdalová a Karel Gott (13. května 2019)

Ranní show Evropy 2 se tento týden mění na Bohdalshow. Hostem je každé ráno legendární česká herečka Jiřina Bohdalová (94) a srší humorem a elánem. Zavzpomínala na Nesmrtelnou tetu, prozradila, kdo...

3. února 2026  12:34

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Parkerová brání hvězdu seriálu Ptáci v trní před hejty. Je upřímně krásná, říká

Rachel Wardová a Sarah Jessica PArkerová

Herečka Rachel Wardová (68), známá především ze seriálu Ptáci v trní, nedávno sdílela na sociální sítě video, ve kterém se předvedla bez make-upu, v přirozené kráse. Příspěvek od rodačky z Velké...

3. února 2026  10:28

Kvůli show přišla o kamarádku. Získá modelka Sarah svého vysněného Bachelora?

Finalistka soutěže Miss Universe Česko 2025 Duong Sarah Vu

Modelka Sarah Vu, kterou mohou diváci vídat v seznamovací show Bachelor Česko, promluvila pro iDNES.cz o nečekaném narušení svého přátelství s kamarádkou Mary. Ta se spolu s ní účastnila natáčení...

3. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.