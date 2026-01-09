Kvůli Sarah Haváčové se svlékl. David Prachař to ale nebyl

Zamířila do předsálí a svlékla prvního muže, na kterého narazila. Shodou okolností to byl producent Lukáš Mráček, který se nad herečkou oblečenou do večerních šatů s odhalenými zády, které jí ušila Veronika Niklová, slitoval a nabídl jí vlastní sako. Ostatní si šli do šatny pro kabáty a v těch postávali i na následující party.
Nevlídná Lucerna však nemohla zhatit úsilí, které Nova do projektu Metoda Markovič: Straka vložila. Herečka se dívala na oba díly, byť děj dobře znala díky scénářům. A byla spokojená. Ona i Eva Markovičová, manželka legendárního vyšetřovatele Jiřího Markoviče, kterou Sarah v seriálu ztvárnila. Vdova se přišla na první díly nové série podívat s dcerou, synem i jeho partnerkou.
„Tentokrát řeším hlavně vztah se svojí pubertální seriálovou dcerou. To, jak se v určitých situacích zachovat. Linka mezi Evou a Jiřím se neměnila, zůstala, jak byla nastavená už v předchozí sérii Metoda Markovič: Hojer,“ prozradila Sarah.
Stejně jako před natáčením první série i před vznikem té druhé paní Markovičovou vyhledala, aby si spolu popovídaly. Dříve ji zajímala dynamika jejich manželství, teď už neměla žádné speciální dotazy. „Jenom jsem ji chtěla vidět, protože ji mám ráda. A taky načerpat teplo jejího velkého srdce,“ usmívala se herečka.
V Lucerně se jí pak mohla pochlubit novinkou, že se stala vojákem v záloze. V srpnu totiž Haváčová podstoupila čtyřtýdenní speciální výcvik, což zaskočilo i mnohé její kolegy. „Reagují různě. Někteří to hodnotí pozitivně, mám i kamarády, které jsem inspirovala ke stejnému kroku, jiní jenom pokyvují hlavou a vůbec to neřeší. Já to téma nikomu nevnucuji, ale když to někoho zajímá, tak s ním svoji zkušenost sdílím,“ vypráví herečka.
Ke zbraním přitom žádný zvláštní vztah nemá. „Nemůžu říct, že bych je měla nebo neměla ráda, vnímám je jako nástroj k obraně státu. Ale měla bych umět s nimi zacházet a zdokonalovat se v jejich ovládání,“ přiznává. Přesto na střelnici zatím nechodí.
Jako vojáka v záloze ji čekají během roku další cvičení, která jsou pro její aktivní službu povinná. Kdyby nastala válka, mohla by pak doplnit řady profesionálů, v dobách míru může být povolána k řešení různých mimořádných událostí.
„Stala jsem se součástí aktivních záloh Útvaru krajského vojenského velitelství hlavního města Prahy a v rámci něj se nacvičují třeba i protipovodňová opatření. Těch útvarů je v Česku několik, ale já si vybrala pražský, když už tady žiju a taky jsem zohledňovala, abych pak kvůli cvičením nemusela dojíždět někam daleko. Pořád mám ale svoji civilní práci a tou je herectví. Tvoří jakousi páteř mojí osoby. A to další jsou střípky v mozaice,“ říká herečka, která se několikrát vydala s humanitární pomocí na Ukrajinu, navštívila sirotky v Africe a během pandemie covidu vypomáhala v nemocnici.
Jakkoliv statečně působí, přesto i ona dokáže propadnout strachu. „Nejvíc na mě dolehlo to, co se stalo dvacátého prvního prosince před dvěma lety na filozofické fakultě. To jsem se pak trošku bála. Když jsem venčila sama psa a proti mně šel nějaký kluk, sledovala jsem, jestli nemá ruce v kapsách a něco nevytahuje. Byla jsem tím poznamenaná,“ vzpomíná na období po děsivém útoku, během kterého jeden ze studentů školy použil zbraň a zabil čtrnáct lidí.
Naopak natáčení seriálů o kanibalovi Hojerovi a sexuálním predátorovi Strakovi, kterému byly prokázány tři vraždy, na ni moc nedoléhalo. „To spíš válka na Ukrajině a to, jakým způsobem se tenhle svět točí,“ říká.
Ještě nedávno měla na ruce sádru. Když zkoušela hru Dědictví v divadle Verze, které spoluzakládal její partner David Prachař se svojí manželkou Lindou Rybovou, spadla z jeviště. „Asi to byl signál, že bych se měla zastavit,“ říká silně věřící Haváčová. Utrpěla zlomeninu ruky, ale na premiéře v Lucerně už byla bez ortézy.
„Je to hořká komedie o kulturním dědictví Němců. A já v ní hraji židovku Judith,“ prozradila. Hru režíruje David Prachař, který se coby náčelník vyšetřovacího oddělení objevuje i v seriálu Metoda Markovič: Straka. Společné scény před kamerou ale neměli a herec také vynechal premiéru v Lucerně, takže o herečku pečovali její přátelé.
18. října 2025