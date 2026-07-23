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Sara Sandeva a Jakub Prachař jsou manželé. Svatbu drželi v utajení

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  11:30
Sara Sandeva a Jakub Prachař (Karlovy Vary, 30. června 2023)

Sara Sandeva a Jakub Prachař (Karlovy Vary, 30. června 2023) | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Sara Sandeva na Česko-Slovenském plese v Praze (7. února 2026)
Jakub Prachař a Sara Sandeva
Sara Sandeva
Herečka Sara Sandeva
42 fotografií
Herecký pár Sara Sandeva (29) a Jakub Prachař (42) se vzali. O utajené svatbě informoval jako první server Super.cz, který zveřejnil také několik fotografií.

Herečka Sara Sandeva a herec Jakub Prachař si ve středu řekli své „ano“. Známý pár českého showbyznysu svatbu před veřejností utajil. Jako první o ní informoval server Super.cz, který zveřejnil i první snímek novomanželů.

O Jakubovi jsem si prve myslela, že je ten největší blbeček, přiznává Sara Sandeva

Podle serveru se obřad nesl v komorní atmosféře a zúčastnili se ho pouze nejbližší rodinní příslušníci a přátelé. Novomanželé si své soukromí dlouhodobě pečlivě střeží. A ani tentokrát nedali o svých plánech předem vědět. Obřad se měl konat v kostele v Praze, svatební veselice pak na zámečku Bon Repos, známém například díky televiznímu pořadu Peče celá země.

Sara Sandeva a Jakub Prachař (Karlovy Vary, 30. června 2023)
Sara Sandeva na Česko-Slovenském plese v Praze (7. února 2026)
Jakub Prachař a Sara Sandeva
Sara Sandeva
42 fotografií

Sandeva a Prachař tvoří pár od roku 2021. Seznámili se při natáčení seriálu Dvojka na zabití, kde mezi nimi přeskočila jiskra. Svůj vztah zpočátku tajili, postupně se ale zařadili mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu.

Letos v březnu oznámili zásnuby. Radostnou novinku tehdy sdíleli z dovolené u moře prostřednictvím fotografie rukou v písku s jednoduchým popiskem „Snoubenci“. Krátce nato Sara Sandeva poprvé ukázala veřejnosti zásnubní prsten.

Pro Jakuba Prachaře jde o druhé manželství. V letech 2013 až 2020 byl ženatý s Agátou Hanychovou, s níž má dceru Miu. Sara Sandeva se vdala poprvé.

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