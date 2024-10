Tatínek mi dohazoval arabské nápadníky, vzpomíná Sára Donutilová

Její maminka je Češka, otec Syřan. Ani na jedné straně nebyl nikdo, kdo by se profesně zabýval uměním. Sára je první, která se odrodila a šla na DAMU. Sestra Jasmína studuje diplomacii, ke které si přibrala marketing a PR, maminka je učitelkou, otec podnikatelem pobývajícím střídavě tady a v Sýrii. Díky němu má herečka čtyři nevlastní sourozence a z maminčiny strany další dva. Rodiče spolu žili až do jejích osmnácti let, přesto se Sára do Sýrie naposledy podívala, když jí byly čtyři roky.

„I když jsem byla tak malá, nějaké vzpomínky z té doby mi v hlavě utkvěly. A je zajímavé, že jsou to spíš čichové vjemy. Pamatuji si, jak jsme šli kolem trhu s kořením a tu vůni si dokážu vybavit ještě dnes,“ říká herečka. „Vzpomínám si i na večerní hostinu, kdy jsme si s rodinou posedali na zem na polštáře a kolem rozložili talíře s jídlem, které jsme si nabírali pomocí arabského chleba. Jedlo se bez příborů a všichni se o všechno dělili, všechno spolu sdíleli,“ vypráví.

„Pak si ještě vzpomínám na setkání s dědečkem. Coby nejvýš postavený v rodině seděl na křesílku, které mi tenkrát připadalo jako nějaký trůn a v ruce měl hůl. Já stála vedle svého tatínka a šťourala se v nose. A on vzal tu hůl a praštil mě s ní přes ruku. Nechápala jsem to, koukla se na tatínka a ten se tomu smál,“ usmívá se Donutilová.

Vybavují se jí i ženy s vlasy skrytými pod šátky. „Ženy z naší rodiny nosí šátky doteď, ale že by byly zahalené od hlavy až k patě, to ne. Když jsem šla s nimi v Damašku do mešity, dostala jsem ho na hlavu i já stejně jako maminka. A to mi přišlo zvláštní. Že nosí šátky ty ostatní paní, moje tety, bylo pro mě normální, ale k mojí mamince to nepatřilo,“ dává herečka dohromady střípky z minulosti.

Otec se na Sářině výchově podílel až do její plnoletosti, což výrazně ovlivnilo její studentská léta. „Nemohla jsem věci, které mohly ostatní děti, například přespávat u kamarádů a kamarádek. Ani na tábor mě nikdy nepustil. V tatínkovi to bylo takhle zakořeněné. Bál se o mě, svoji prvorozenou dceru, aby se mi něco nestalo. Byl přehnaně ochranitelský. A nebylo na místě ani randit s kluky. Nemohla jsem po večerech chodit pařit jako ostatní, natož se dotknout alkoholu. Ale když pak tatínek odjel do Sýrie, tak maminka, které se mě zželelo, mě pustila ven, a já byla trošku jako utržená z řetězu. Ale zase jsem si odbyla svoje a věděla, že tyhle věci k životu nepotřebuji,“ vzpomíná.

I když se posléze rodiče rozešli, otec na Sáru pořád dohlížel. „Ale to už jsem bydlela sama, takže to bylo o něčem jiném,“ usmívá se. Rozdílný názor měl ovšem na to, s kým a kdy by měla jít na rande. „I když to nikdy nahlas neřekl, myslím, že si představoval, že začnu s klukem chodit až kolem pětadvacátého roku a že ten vztah rovnou povede ke sňatku. Ale moc otálet taky nebylo vhodné, protože pak byste byla považovaná za starou, kterou si nikdo nechce vzít,“ přibližuje kulturu svého otce.

Ten by býval rád, kdyby se provdala za Araba, dokonce měl tendence Sáře nápadníky sám vybírat. „Ale to neprošlo, já byla hodně svéhlavá a hned jsem dala najevo svůj názor. To neznamená, že mám něco proti Arabům, ale nelíbí se mi to dohazování. To bych se nejspíš vzepřela, i kdyby mi přivedl Martina. Ale toho tatínek přijal úžasně. Nečekala jsem, že to bude probíhat tak hladce a dobře,“ vzpomíná na seznámení otce se svým manželem hercem Martinem Donutilem.

Před rokem se Sára s Martinem vzali, ale dobroty z arabské kuchyně obohatily jejich jídelníček už dávno. „Tatínek dělá nejlepší hummus (pomazánka z cizrny) a taky rýži. Normální rýže, kterou jsme dostávali ve školní jídelně, mi nikdy nechutnala, protože my jsme doma jedli jenom tu arabskou s nudlemi. Ty se nejprve opraží na másle a pak přidají do hrnce s rýží, vodou a solí. Všechno se promíchá a nechá pod pokličkou vařit. Rýže pak chutná po másle, je vynikající. Děláme si ji doma s Martinem,“ říká Sára.

Sára Donutilová a Martin Donutil (21. října 2024)

Vaření miluje, ale její manžel taky, takže se v něm střídají nebo vaří spolu. „Hodně receptů si sami vymýšlíme, baví nás to. Pamatuji se, jak jsme na chalupě na Vysočině sbírali šípky a dělali z nich omáčku, kterou jsme podávali s jelením masem. Martin k tomu udělal domácí krokety. Bylo to úžasné. Až na to čištění šípků, protože se mi zapíchávaly do prstů,“ vypráví herečka.

Vzhledem k tomu, že mají v širší rodině nimrody, nemají o zvěřinu nouzi. Na druhou stranu Sáře nic neříkají bylinky, zatímco postava, kterou hraje v nováckém seriálu Záhadné případy, se v nich naopak vyzná. S Klárou k ní konečně přišla role obyčejné holky. Běžně se totiž se svojí vizáží do českých filmů nehodí. „Pamatuji se, jak mi jedna pedagožka hned při nástupu na DAMU řekla: Jak byste vy mohla hrát v Prodané nevěstě?“, vzpomíná. „Když režiséři potřebují do seriálu nebo do filmu obyčejnou českou holku, obvykle si mě nevyberou. Většinou hraji Romky, Arabky, exotické Španělky nebo Italky. Ale díky Bohu i za ně.“

V Záhadných případech se poprvé setkává před kamerou se svým tchánem a i s manželem. Miroslav Donutil hraje léčitele Jaroslava, který má psychotronické schopnosti. Sára jeho dceru Kláru, jež se zakouká do Petra, který s Jaroslavem rozplétá záhadné případy. Toho hraje Martin Donutil. Na rozdíl od Jaroslava ale Petr používá při zkoumání neobvyklých jevů speciální přístroje.

Martin Donutil, Miroslav Donutil a Sára Donutilová v seriálu Záhadné případy (2024)

Jsou to už dva roky, co Sára s Martinem přišli o syna. Narodil se mrtvý. Dnes už oba působí vyrovnaně, herečka ovšem říká: „Nikdy to pro mě nebude uzavřená kapitola, ale člověk musí žít dál. Pomohl mi hlavně čas a můj manžel, byl velká opora.“

Setkala se s různými reakcemi. I když většina lidí s mladým párem soucítila, nevolila nejvhodnější slova, kterými by je utěšila. „Nejlepší asi je, když vám lidi v takové situaci řeknou, že jsou tady pro vás, ať už se děje cokoliv. Co se týče nevhodných vět, tak na ty nechci ani vzpomínat. Ale důležité je nebrat si je k tělu a vědět, že ti lidé to v tu chvíli vůbec nemyslí zle, jenom neví, jak reagovat. S tím jsme se setkávali hodně. Proto je asi nejlepší vyjádřit podporu a ponechat prostor. Protože každý se s takovou situací vyrovnává jiným způsobem,“ říká Sára, která se poslední dobou začala objevovat i ve společnosti a nelze přehlédnout, že září štěstím.