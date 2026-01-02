Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Slunce, tropická zahrada, bazén a středomořská atmosféra Kypru. Právě tady během dvoudenního focení vznikla titulní strana lednového Playboye 2026 i doprovodný pictorial, který propojuje tři ročníky projektu hledání nové playmate. Fotilo se v prostředí privátní vily na Kypru pod vedením fotografa Petra Mihle.
Titulní strana staví na jednoduché, ale silné myšlence: cesta stát se playmate začíná rozhodnutím přihlásit se. Jedním krokem, jedním klikem, který může otevřít úplně nový příběh. Právě tuto možnost dlouhodobě nabízí casting Hledáme Playmate, jenž v České republice dává ženám šanci vstoupit ze svého běžného dne přímo do světa ikonického magazínu Playboy - na titulní stranu i do Playmate pictorialu.
„Casting Hledáme Playmate dává ženám šanci projít cestu, kterou jinde nezažijí. Vítězka je vždy jen jedna - čeká ji focení titulní strany magazínu Playboy a pictorialu v rámci špičkové zahraniční produkce a následně i exkluzivní večer, kde slavnostně pokřtí své vydání. Není to soutěž o jeden moment, ale o silný zážitek a skutečný vstup do světa Playboye,“ říká zakladatel castingu Hledáme Playmate a ředitel obsahu českého Playboye Ján Bulka.
Že nejde o prázdné sliby, potvrzují i samotné vítězky. „Jsem důkazem toho, že casting může změnit život. Po letech jako Playboy Bunny jsem se díky vítězství v castingu stala Playmate - a dnes vedu vydavatelství, které Playboy Czech Republic vydává. Tenhle projekt otevírá dveře dál, než si většina žen dokáže představit. A já jsem příkladem, že to není sen. Je to reálný příběh,“ říká vítězka castingu Hledáme Playmate 2022 Denisa Gudelj.
Na její zkušenost navazuje i Sandra Taškovičová, vítězka castingu 2024. „Casting Hledáme Playmate pro mě znamenalo především odvahu být sama sebou. Byl to moment, kdy jsem si uvědomila, že přirozenost, autenticita a osobnost mají ve světě Playboye své pevné místo,“ míní.
A vítězka castingu Hledáme Playmate 2025 Lenka Šeflová dodává: „Casting mi ukázal, že někdy stačí jeden krok, aby se otevřely nové možnosti. Pro mě to byl začátek kapitoly, o které jsem dřív ani neuvažovala.“
Lednová titulní strana Playboye 2026 zároveň symbolicky startuje nový ročník castingu Hledáme Playmate 2026. Přihlásit se do castingu můžou zájemkyně do 9. února.
