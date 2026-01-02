Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a Lenka Šeflová (2025).

Slunce, tropická zahrada, bazén a středomořská atmosféra Kypru. Právě tady během dvoudenního focení vznikla titulní strana lednového Playboye 2026 i doprovodný pictorial, který propojuje tři ročníky projektu hledání nové playmate. Fotilo se v prostředí privátní vily na Kypru pod vedením fotografa Petra Mihle.

Titulní strana staví na jednoduché, ale silné myšlence: cesta stát se playmate začíná rozhodnutím přihlásit se. Jedním krokem, jedním klikem, který může otevřít úplně nový příběh. Právě tuto možnost dlouhodobě nabízí casting Hledáme Playmate, jenž v České republice dává ženám šanci vstoupit ze svého běžného dne přímo do světa ikonického magazínu Playboy - na titulní stranu i do Playmate pictorialu.

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy (leden 2026),
Sandra Taškovičová v zákulisí focení pro Playboy
Sandra Taškovičová v zákulisí focení pro Playboy
Sandra Taškovičová v zákulisí focení pro Playboy
„Casting Hledáme Playmate dává ženám šanci projít cestu, kterou jinde nezažijí. Vítězka je vždy jen jedna - čeká ji focení titulní strany magazínu Playboy a pictorialu v rámci špičkové zahraniční produkce a následně i exkluzivní večer, kde slavnostně pokřtí své vydání. Není to soutěž o jeden moment, ale o silný zážitek a skutečný vstup do světa Playboye,“ říká zakladatel castingu Hledáme Playmate a ředitel obsahu českého Playboye Ján Bulka.

Že nejde o prázdné sliby, potvrzují i samotné vítězky. „Jsem důkazem toho, že casting může změnit život. Po letech jako Playboy Bunny jsem se díky vítězství v castingu stala Playmate - a dnes vedu vydavatelství, které Playboy Czech Republic vydává. Tenhle projekt otevírá dveře dál, než si většina žen dokáže představit. A já jsem příkladem, že to není sen. Je to reálný příběh,“ říká vítězka castingu Hledáme Playmate 2022 Denisa Gudelj.

Sandra Taškovičová, Lenka Šeflová a Denisa Gudelj v magazínu Playboy (leden 2026)

Na její zkušenost navazuje i Sandra Taškovičová, vítězka castingu 2024. „Casting Hledáme Playmate pro mě znamenalo především odvahu být sama sebou. Byl to moment, kdy jsem si uvědomila, že přirozenost, autenticita a osobnost mají ve světě Playboye své pevné místo,“ míní.

A vítězka castingu Hledáme Playmate 2025 Lenka Šeflová dodává: „Casting mi ukázal, že někdy stačí jeden krok, aby se otevřely nové možnosti. Pro mě to byl začátek kapitoly, o které jsem dřív ani neuvažovala.“

Lednová titulní strana Playboye 2026 zároveň symbolicky startuje nový ročník castingu Hledáme Playmate 2026. Přihlásit se do castingu můžou zájemkyně do 9. února.

23. května 2025
