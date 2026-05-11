Dcery Charlieho Sheena: jedna vydělává na OnlyFans, druhá mluví o Ježíši a víře

  11:01
Zatímco jedna dobývá online svět odvážným obsahem a vydělává miliony na OnlyFans, druhá svou sestru odsuzuje, našla se ve víře a otevřeně mluví o Ježíši. Dcery hollywoodských hvězd Charlieho Sheena a Denise Richardsové, Sami (22) a Lola (20), působí jako dva naprosté protipóly.

Sami Sheenová sdílí na sociálních sítích pravidelně své provokativní fotografie, otevřeně mluví o mnoha prodělaných estetických úpravách a operacích a obrovský rozruch vyvolala také svým působením na platformě OnlyFans. Přiznala, že díky placenému obsahu vydělává částky, o kterých se většině lidí ani nesní. Kvůli svému vzhledu podstoupila několik kosmetických zákroků včetně zvětšení prsou či rhinoplastiky a o všem mluví zcela bez servítek.

Lola a Sami Sheenovy (Los Angeles, 6. května 2026)
Sami Sheenová (2025)
Sami Sheenová (2024)
Několikrát naznačila, že vztah s jejím otcem Charliem Sheenem nebyl vždy ideální. V médiích se objevily informace o dlouhých obdobích bez kontaktu a velmi komplikované rodinné atmosféře. Přesto se dcera známého herce netají tím, že právě slavné příjmení jí otevřelo dveře do světa influencerů i reality show.

Oproti tomu mladší Lola Sheenová působí téměř jako z jiného světa. V posledních měsících se výrazně přiklonila ke křesťanské víře, nechala se pokřtít a začala otevřeně mluvit o tom, jak moc jí víra pomohla v období, kdy ji trápily psychické problémy. Fotografové ji několikrát zachytili s biblí v ruce, Lola sama tvrdí, že „Ježíš změnil její život“. Věnuje se vlastnímu podcastu a na sociálních sítích sdílí hlavně duchovní témata.

Právě rozdílné životní směry obou sester přitahují pozornost médií i fanoušků. Zatímco Sami sází na sexy image, luxus a kontroverzi, Lola se prezentuje jako klidnější a duchovně založená osobnost.

Jejich vztah nebyl vždy idylický. V poslední době veřejně řešily spory kolem údajného tajného vztahu Loly s bývalým partnerem Sami, což vedlo k ostrým výměnám názorů na TikToku i Instagramu. Tam Sami navíc loni obvinila svou o dva roky mladší sestru z homofobie a transfobie, po čemž spolu obě na čas úplně přestaly komunikovat.

Dvacetiletá dcera Charlieho Sheena si na OnlyFans vydělala přes 72 milionů

Jejich matka, herečka a OnlyFans tvůrkyně Denise Richardsová se snaží napětí v rodině uklidňovat a zdůrazňuje, že si velmi přeje, aby se dcery usmířily. Ostatně právě rodinné vztahy se staly i hlavním tématem reality show Denise Richards & Her Wild Things, kde se Sami i Lola objevily po boku své slavné matky.

Navzdory napjatým vztahům se sestry před pár dny společně fotily na červeném koberci na slavnostním promítání nového dokumentu o zpěvačce Billie Eilish s názvem Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live in 3D), které se konalo v Los Angeles.

Denise Richardsová i Charlie Sheen patřili v devadesátkách k nejsledovanějším hollywoodským párům. Vzali se v roce 2002, jejich manželství provázely bouřlivé konflikty i mediální skandály. Rozvod přišel už po několika letech a jejich rodinný život se dlouho probíral v bulváru. Dnes je pozornost médií a fanoušků upřená hlavně na jejich dcery.

