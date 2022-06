Svatba sexidolu 80. let. Zpěvačka Samantha Fox si vzala spisovatelku

Samantha Fox a její láska Linda Olsenová se vzaly po šestiletém vztahu. Obě dámy maskovali při příjezdu před hledáčky fotografů bodyguardi a svatební hosté s deštníky. Nevěsty přijely na obřad v bílém Bentley ozdobeném růžovými stužkami a srdcem z růží, obě v bílých svatebních šatech s dlouhým závojem.

Zpěvačka zvolila model bez ramínek, ve kterém vynikl její dekolt. Její o hlavu vyšší partnerku doprovázeli k oltáři téměř dospělí synové Adam a Noah z předchozího vztahu. Místo nápisu Mr & Mrs (pan a paní) zářila na svatbě dekorace Mrs & Mrs (paní a paní).

Samantha Fox a její přítelkyně se daly dohromady po smrti zpěvaččiny dlouholeté partnerky Myry Strattonové, která v roce 2015 zemřela na rakovinu. Zpěvačka a spisovatelka se chtěly vzít už v roce 2020, svatbu však musely odložit kvůli pandemii koronaviru.

Bývalá britská modelka a zpěvačka nový vztah potvrdila v roce 2017. Oznámila, že díky přítelkyni, která pochází z Norska a je svobodnou dvojnásobnou matkou, konečně znovu našla lásku.

„Zamilovala jsem se do další ženy. Někoho jsem před pár měsíci potkala a jsem velmi šťastná,“ řekla tehdy zpěvačka o svém novém vztahu.

Samantha Fox byla jednou z nejfotografovanějších žen 80. let. Prosadila se v roce 1986 hitem Touch Me a pak několik let vévodila žebříčkům pop music i oblíbenosti u mužů.

O své lesbické orientaci zpěvačka poprvé promluvila v roce 2003, kdy začala chodit se svou manažerkou Myrou Strattonovou.

