Být sexy prý znamená nemít smysl pro humor, říká Salma Hayeková

„Celou dobu dostávám jen stereotypní role. Celý svůj život chci dělat komedie a skoro nikdo mi je nechce dopřát,“ postěžovala si Salma Hayeková v novém rozhovoru pro magazín GQ Hype.

„Vždycky mi říkali – ty jsi sexy, takže nemáš co mít smysl pro humor. V devadesátých letech člověk jako by nesměl být chytrý, ale dokonce ani vtipný,“ popisuje herečka.

Mexická hvězda se nechala vyzpovídat při focení, kterého se ujala fotografka Ashley Olahová. Herečka dle svých slov dospěla k pocitu, že si lidé poslední dobou začali konečně vážit i jiných věcí než jejího sex appealu.

„Ale i kdyby to tak nebylo, tak už je mi to jedno. Ve svém okolí jsem si vydobyla dostatečný respekt, aby mě pochopili minimálně ti, na kterých mi opravdu záleží,“ svěřila se.

Podle všeho jí v oblasti komedie významně pomohl zejména herec a producent Adam Sandler. Ten ji v roce 2010 obsadil do komedie Machři (Grown Ups), která nastartovala její působení v tomto žánru. „Nemohla jsem sehnat jedinou komediální roli, dokud mi ji nedal on – a to už mi bylo dokonce čtyřicet let,“ vzpomíná.

Tvrdí, že na počátku její kariéry ji stereotypní role velmi mrzely, ale teď už se minulostí netrápí. „Bývala jsem z toho smutná, ale za posledních dvacet let hraju v nejrůznějších žánrech – a to mi kdysi v Hollywoodu tvrdili, že touhle dobou už budu dávno za zenitem. Takže už vlastně nejsem smutná ani naštvaná, jen se tomu směju,“ říká.

Salma Hayeková je od roku 2009 manželkou dnes šedesátiletého francouzského miliardáře Francoise-Henriho Pinaulta, se kterým má patnáctiletou dceru Valentinu.