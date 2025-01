Sabina z Bachelora: Jsem ráda, že Honza je obyčejný kluk, žádný blbeček

Jste vítěznou nevěstou českého Bachelora. Jaký jste měla pocit, když jste dostala šanci, po které toužila každá z účinkujících?

Pro mě to byla směs emocí. Když řekl, že jsem pro něj ta pravá, byla jsem šťastná. Protože žijete nějakým způsobem měsíc a půl, nebo jak dlouho jsme tam byli, v nejistotě. Najednou tím, že to řekl, tak se mi strašně ulevilo. Takže to byl krásný pocit a hrozně ráda na to vzpomínám.

Když to teď zhodnotíme, tak co vám dala reality show do života?

Nejvíc mi dalo to, že jsem poznala sama sebe a přestala jsem se bát ukazovat to pravé já. To jsem tam i zmiňovala v rámci nějakých her. Takže to je to, co si odnáším. A hlavně lásku! Že jo.

Jan Solfronk a Sabina Pšádová ve finále show Bachelor Česko (2024)

Bylo složité před odvysíláním finále všechno kamuflovat, přidávat příspěvky na sítě tak, aby na vás lidi nepřišli, že jste skutečně spolu?

(smích) Tak to bylo zrovna hrozně náročné! Něco to do sebe mělo, ale chvílemi jsem si připadala jako jeho milenka.

Nemohla jsem jít k němu domů, protože sousedi. Takže občas dojel za mnou na vesnici, kde bydlíme dál od všech. Vždycky přijel, šel dovnitř rychle, potají, dával si roušku. Nebo jsme se scházeli na hotelu. Prostě úplně jak jeho milenka. Teď už se těším na to, až to skončí a budeme moct jít mezi lidi.

Vodit se za ruce hezky oficiálně.

Přesně tak, za ruce. Hezky si ho budu držet: Honzí, ty patříš ke mně! (smích)

Stalo se někdy, že přišel nějaký anonym ve znění: My jsme vás viděli spolu a teď to vypustíme ven?

Nikdy. My jsme se fakt hlídali, dávali si na to bacha. Ale samozřejmě byly nějaké spekulace a na internetu se psalo to a to. Tomu se prostě asi nejde vyhnout, protože půl roku je půl roku. Bylo to fakt náročné, abychom to utajili. I kamarádky pořád říkaly: A co? Jak to teda dopadlo?“ Já jsem musela mlžit: Prostě musíte koukat a uvidíte.

Hrozila vám určitě pokuta.

No jasně. To prostě nešlo. V tom to bylo fakt náročné.

Na co se výhledově těšíte, co budete moct dělat společně?

Tak samozřejmě nějaké randění normálně v reálném životě. Poznávat se. Celkově chci víc poznat Honzu, protože v té reality show je to jedna věc. Druhá věc je teď reálný život. To samé podle mě říká i on. Takže čekáme na to konečně, kdy se to dá ven a konečně začneme randit tak, jak by měl normálně pár randit.

Ve kterých momentech byl ženský kolektiv skutečně silný a dovedly jste se podpořit? A kdy došlo na to, že se z toho stal „slepičinec“?

Upřímně myslím, že to byl spíš ten slepičinec, když to tak sleduju. Ale třeba s holkami na pokoji, kde byla Evička, Klárka, ze začátku i Terka a Kara, tak jsme byly takový pokoj klidu.

Od toho slepičince jsme se vždycky uklidily, nic jsme neřešily, relaxovaly jsme. Ale ty situace byly fakt náročné. Bojujeme tam prostě holky o jednoho chlapa, to je šílené.

Měly jste třeba ty jiné „týmy“ nebo pokoje pojmenované? Že toto je porno-pokoj nebo to jsou hanbářky a podobně?

Tak takhle jsme to rozhodně pojmenované neměly, protože my jsme vůbec o Denče nevěděly. Ale diváci nás nazvali Blondie Gang a Srdíčkový Gang, nebo něco takového.

Tehdy jsme o tom nic netušily, takže jsme se nijak nepojmenovaly.

Lahodí vašemu srdci to, že Honza není žádný zbohatlík a zkažený člověk, ale naopak chlapík, který stojí nohama na zemi a má ty správné hodnoty? Že je do života použitelnější než někdo prázdný, sic byste měla život ve zlaté kleci?

Já jsem strašně ráda, že je to právě obyčejný kluk. Samozřejmě jsme ho neznaly. Šly jsme tam s nějakou představou.

Já to opakuju dokola, ale pro mě jsou důležité empatie a nějakým způsobem smysl pro humor. Abychom si rozuměli. Tím, že je obyčejný, na nic si nehraje, je přirozený, tak pro mě to je o dost lepší, než kdyby byl nějaký namachrovaný, s prominutím, blbeček.

Věříte po všech zkušenostech v show na opravdovou lásku?

Věřím na lásku. A tam jsem toho byla důkazem. Soustředila jsem se pořád na něho a na to, co mám s ním, aniž bych se nějakým způsobem soustředila na ostatní holky. To mi ukázalo, že ta láska fakt je a za tím si budu stát.