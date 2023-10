Kdyby si ji má dcera fotila pro lidi, tak jsem jako otec selhal, říká Rytmus

„Kdybych měl dceru, která fotí pro lidi svoji p**u, tak bych řekl, že jsem selhal ve výchově. Čo ti jebe. To mám vychovat dceru k tomu, aby si ji pro veřejnost fotila? Bráško, kdyby se to stalo, řekl bych si, že jsem selhal, že vyrůstala v nemorální rodině, kde na ni nikdo neměl čas. Že se dívenka nudila a neviděla doma žádnou morálku,“ odpověděl Rytmus během rozhovoru s youtuberem Oskarem „Oski“ Baramim a MMA zápasníkem Attilou Véghem na otázku, týkající se platformy OnlyFans.

„Já jsem dokonce takový, že když vidím ženu, která se i na Instagram fotí až moc spoře oděná, tak z ní cítím, že si tam honí nějaký mindrák,“ dodal raper.

MMA zápasník Attila Végh prý ženy využívající svá těla k výdělku chápe. „Proč by chodila do práce, když se může vyfotit a může z toho žít? Proč by dělala dvanáct hodin u pásu, když může mít za jednu fotku stejné peníze?“ ptá se.

Rytmus, vlastním jménem Patrik Vrbovský, se proslavil v legendární slovenské rapové skupině Kontrafakt, kterou založil v roce 2001 spolu s Egem (Michal Straka) a DJem Anysem (Ondrej Beňačka). Samostatnou kariéru zahájil v roce 2006 deskou Bengoro, psalo se o něm například také v souvislosti s porotcovskou účastí v SuperStar či vztahem se zpěvačkou Darou Rolins.

Raper Vrbovský žije s moderátorkou Jasminou Alagič Vrbovskou. Vzali se 18. května 2019 na zámku v Pezinku, v červenci téhož roku se jim narodil syn, kterého pojmenovali Sanel.