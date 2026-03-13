Sandy z Ruže pre nevestu se koupala nahoře bez. Bylo se na co koukat, míní

Zatímco Sandy na celé situaci neviděla vůbec nic špatného, ostatní „Růžičky“ z toho rozhodně nadšené nejsou. Vyčítají jí, že se snaží na sebe strhnout veškerou pozornost.
„Já jsem byla jenom nahoře bez. Tak asi nejsem až tak trhlá, že bych skočila nahá do bazénu. Ale myslím si, že bylo se na co koukat i zezadu,“ řekla Sandy.
Jejím sokyním ale vadí i její večerní režim – Sandra totiž podle nich vypije nejvíc prosecca ze všech a pak na pokoji pouští klimatizaci na plné obrátky. Zatímco ona si užívá chlad, spolubydlící prý mrznou a musí jí dokonce brát ovladač z ruky. Sandra se brání a tvrdí, že se proti ní ostatní spikly a jejich chování považuje za hranou.
Emocemi nabité chvíle přineslo i skupinové rande Mišky, které se proměnilo v nepříjemný zážitek – na lodi se jí udělalo zle.... Adrian se ale zachoval velmi ohleduplně a Mišce okamžitě pomohl.
Nové díly slovenské seznamovací show Ruža pre nevestu mohou čeští diváci vidět na Oneplay vždy ve středu a ve čtvrtek.