Sandy z Ruže pre nevestu se koupala nahoře bez. Bylo se na co koukat, míní

  13:49
Na luxusní vile na Srí Lance se v reality show Ruža pre nevestu pořádně vyostřují vztahy a mezi dívkami to začíná vřít. Největší pozornost na sebe strhává výrazná a sebevědomá Sandra, která bez váhání skočila do bazénu nahoře bez.

Zatímco Sandy na celé situaci neviděla vůbec nic špatného, ostatní „Růžičky“ z toho rozhodně nadšené nejsou. Vyčítají jí, že se snaží na sebe strhnout veškerou pozornost.

„Já jsem byla jenom nahoře bez. Tak asi nejsem až tak trhlá, že bych skočila nahá do bazénu. Ale myslím si, že bylo se na co koukat i zezadu,“ řekla Sandy.

Sandy do show přichází s otevřenou myslí a odhodláním ukázat svou osobnost.
Jejím sokyním ale vadí i její večerní režim – Sandra totiž podle nich vypije nejvíc prosecca ze všech a pak na pokoji pouští klimatizaci na plné obrátky. Zatímco ona si užívá chlad, spolubydlící prý mrznou a musí jí dokonce brát ovladač z ruky. Sandra se brání a tvrdí, že se proti ní ostatní spikly a jejich chování považuje za hranou.

OBRAZEM: V show Ruža pre nevestu bojují o ženicha z Dubaje studentky i modelky

Emocemi nabité chvíle přineslo i skupinové rande Mišky, které se proměnilo v nepříjemný zážitek – na lodi se jí udělalo zle.... Adrian se ale zachoval velmi ohleduplně a Mišce okamžitě pomohl.

Nové díly slovenské seznamovací show Ruža pre nevestu mohou čeští diváci vidět na Oneplay vždy ve středu a ve čtvrtek.

