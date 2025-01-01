V romantické reality show Ruža pre nevestu vstoupilo do boje o movitého ženicha osmnáct žen s různými životními příběhy, profesemi i očekáváními. Získat srdce pana Božského chtějí studentky, modelky, influencerky i podnikatelky. Realitní makléř Adrian Chabada (28), který je původem ze Slovenska, ale už několik let žije v Dubaji, si v show vybírá z dosud nejvyššího počtu kandidátek. O jeho srdce bude v průběhu dvanácti dílů bojovat celkem dvacet žen.
Autor: Oneplay / TV Nova
Selina, 27, podnikatelka: Selina pochází z Bojnic a dnes žije v Bratislavě. Vystudovala dentální hygienu a veřejné zdravotnictví, aktuálně je spolumajitelkou kavárny v Nitře.
Autor: Oneplay / TV Nova
Selina je společenská a sebevědomá a věří, že mezi ní a Bachelorem může přeskočit jiskra.
Autor: Oneplay / TV Nova
Žaneta, 33, spisovatelka: Žaneta se narodila v Ružomberku, vyrůstala v Michalovcích a dnes žije v Bratislavě. Miluje literaturu, umění a práci s lidmi.
Autor: Oneplay / TV Nova
Žaneta své emoce často promítá do poezie a je spoluautorkou společenské karetní hry zaměřené na hlubší poznávání lidí. Do soutěže přichází jako citlivá a autentická osobnost.
Autor: Oneplay / TV Nova
Nikol, 23, DJka: Nikol pochází z Liptovského Mikuláše a žije v Bratislavě. Hudba a tanec jsou její vášní a vystupuje jako DJka pod jménem NiraRai.
Autor: Oneplay / TV Nova
Nikol je extrovertní, komunikativní a miluje společnost i zábavu.
Autor: Oneplay / TV Nova
Sabina, 28, prodejkyně zájezdů: Sabina pochází z Bratislavy a od dětství toužila objevovat svět. Tři roky pracovala jako letuška v Dubaji a procestovala 64 zemí. Je komunikativní, samostatná a otevřená novým zkušenostem.
Autor: Oneplay / TV Nova
Do Ruže pre nevestu vstupuje Sabina s nadějí, že potká partnera, který s ní bude sdílet radost z cestování i života.
Autor: Oneplay / TV Nova
Sandy, 20, umělecká duše: Sandy pochází z Košic a nedávno se přestěhovala do Bratislavy, kde chce začít novou životní kapitolu. Je temperamentní a energická, miluje humor, zpěv a vystupování. Módu a make-up vnímá jako formu sebevyjádření a nebojí se být výrazná.
Autor: Oneplay / TV Nova
Sandy do show přichází s otevřenou myslí a odhodláním ukázat svou osobnost.
Autor: Oneplay / TV Nova
Nelly, 21, zubní asistentka: Nelly pochází z Košic a momentálně žije v Praze. Kombinuje práci zubní asistentky s profesionálním tancováním. Ve dne pracuje v ambulanci pro děti se speciálními potřebami, večer vystupuje jako tanečnice.
Autor: Oneplay / TV Nova
Nelly do show přichází s přáním najít partnera, který bude respektovat její životní tempo i sny.
Autor: Oneplay / TV Nova
Niki, 29, influencerka: Niki pochází z Banské Bystrice a diváci ji mohou znát z reality show Farma. Je energická, přímá a nebojí se říct svůj názor. Miluje kosmetiku, tetování a body art.
Autor: Oneplay / TV Nova
Niki do Ruže pre nevestu vstupuje otevřená novému vztahu.
Autor: Oneplay / TV Nova
Soňa, 27, influencerka: Soňa je influencerka, modelka a účetní, která propojuje práci s vášní pro cestování. Na sociálních sítích spolupracuje s hotely a ubytováními po celém světě.
Autor: Oneplay / TV Nova
Soňa je cílevědomá a ve vztahu hledá partnera, který je aktivní a připravený budovat společnou budoucnost.
Autor: Oneplay / TV Nova
Stela, 25, asistentka v rodinné firmě: Stela pochází z Terchové a pracuje jako obchodní referentka v rodinné firmě. Je spontánní, energická a otevřená novým zkušenostem.
Autor: Oneplay / TV Nova
Stela do soutěže vstupuje s otevřeným srdcem a zvědavostí.
Autor: Oneplay / TV Nova
Miška, 27, studentka práva: Miška pochází z Popradu a žije v Bratislavě. Po smrti maminky převzala zodpovědnost za svůj život a naučila se být silná a samostatná. Je finalistkou online ročníku Miss Universe 2025 a příležitostnou modelkou.
Autor: Oneplay / TV Nova
Miška do soutěže přichází jako žena, která spojuje citlivost, inteligenci i odhodlání.
Autor: Oneplay / TV Nova
Monika, 27, designérka: Monika pochází z Lysé pod Makytou a posledních sedm let žije v Praze. Je kreativní a aktivní žena, která miluje pohyb, dobrodružství a objevování nových míst.
Autor: Oneplay / TV Nova
Monika se po vážné zdravotní zkušenosti ještě více naučila vážit si každého dne a hledá vztah, který jí bude dávat smysl.
Autor: Oneplay / TV Nova
Natália, 27, módní ambasadorka: Natália pochází z Trenčína a móda je její největší vášní. Vnímá ji jako způsob sebevyjádření a kreativity.
Autor: Oneplay / TV Nova
Natália po náročném vztahu cítí, že je připravena na novou životní kapitolu.
Autor: Oneplay / TV Nova
Marika, 23, zpěvačka a herečka: Marika pochází z Levoče a studuje loutkoherectví.
Autor: Oneplay / TV Nova
Marika se od dětství věnuje hudbě a vystupování, vyrůstala v rusínské rodině, kde byl zpěv součástí každodenního života.
Autor: Oneplay / TV Nova
Alžběta, 26, učitelka a modelka: Alžběta pochází ze Žiliny a má zkušenosti z modelingu i pedagogiky. Od patnácti let pracuje jako modelka a fotila v Paříži, Dubaji, Monaku či Athénách, objevila se také v televizních reklamách.
Autor: Oneplay / TV Nova
V životě i v lásce hledá Alžběta upřímnost, důvěru a hluboké vztahy.
Autor: Oneplay / TV Nova
Chiara, 21, studentka: Chiara pochází z Trenčína a má turecké kořeny. Dlouhá léta se věnovala soutěžnímu tanci a později působila i jako instruktorka společenských tanců.
Autor: Oneplay / TV Nova
Do Ruže pre nevestu přichází Chiara jako mladá žena, která věří v lásku, ale zároveň stojí pevně nohama na zemi.
Autor: Oneplay / TV Nova
Laura, 30, podnikatelka: Laura pochází z Velkého Krtíše a poslední měsíce žije v Bratislavě. Předtím strávila téměř tři roky v italských Alpách, kde pracovala v luxusním horském klubu.
Autor: Oneplay / TV Nova
Laura je energická, charismatická a po těžké životní zkušenosti s vážnou autonehodou si ještě více uvědomuje hodnotu života a rodiny.
Autor: Oneplay / TV Nova
Michaela, 29, vizážistka: Michaela pochází z Bratislavy a pracuje jako mezinárodní školitelka pro značku nehtové kosmetiky. Od dětství ji fascinuje umění a kreativní tvorba.
Autor: Oneplay / TV Nova
Ve volném čase se Michaela věnuje hudbě, meditaci a józe.
Autor: Oneplay / TV Nova
Mersi, 27, majitelka vlasového salónu: Mercedes pochází z Bratislavy a podniká v beauty sektoru, kde vede vlastní kadeřnický salon.
Autor: Oneplay / TV Nova
Mersi je ambiciózní a energická, ve vztahu hledá partnera, který má vlastní cíle a dokáže s ní držet krok.
Autor: Oneplay / TV Nova
Ženichem čtvrté řady show je Adrián Chabada (28), specialista na reality a investiční příležitosti, který působí v jednom z nejkonkurenčnějších prostředí světa, v Dubaji.
Autor: Oneplay / TV Nova
Adrián Chabada pochází ze Sliače nedaleko Banské Bystrice ve středu Slovenska, ale studium a kariéra ho zavedly do USA, Londýna a nakonec do Dubaje, kde třetí rok pracuje v největší místní realitní společnosti. Kromě realit se věnuje také investování do akcií a dalších podnikatelských projektů. K financím a číslům měl blízko už od mladého věku a svou kariéru si budoval postupně. Prosadit se v silně konkurenčním prostředí Dubaje považuje za jeden ze svých největších úspěchů.
Autor: Oneplay / TV Nova
Adrian se v druhém díle rozloučil se třemi soutěžícími. Chiaru však chce zpět do hry. (Ruža pre nevestu, 2026)
Autor: Instagram@ruzaprenevestu.markiza
Soutěžící pořadu Bachelor Česko (2025). Ruža pre nevestu je v podstatě slovenská verze seznamovací reality show ve stylu The Bachelor (na které vznikl i český formát Bachelor Česko). Princip je velmi podobný, drobné rozdíly jsou v produkci, stylu a atmosféře.
Autor: TV Nova
Martin Dubovický a Pavla Vaníčková v show Bachelor Česko 2 (ostrov Tenerife, Španělsko, 2025)
Autor: TV Nova
Martin Dubovický a Pavla Vaníčková v show Bachelor Česko 2 (ostrov Tenerife, Španělsko, 2025)
Autor: TV Nova
Míra Dubovický a Sarah Vu (Bachelor Česko 2, Tenerife, 24. července 2025)
Autor: TV Nova
Finále reality show Bachelor Česko 2026: Míra Dubovický si vybral Sarah Vu.
Autor: TV Nova
Na ostrově Tenerife se v červnu 2025 natáčela reality show televize Nova Bachelor Česko 2.
Autor: TV Nova