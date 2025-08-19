Syn Tomia Okamury se oženil. Romantická svatba se konala na zámku v Rakousku

Autor:
  9:55
Ruy Okamura se oženil. Svou dlouholetou partnerku Kristínu Krafčíkovou si třicetiletý režisér vzal na romantickém zámku Haggenberg v Rakousku. Na veselce nechyběli ani hosté z herecké branže, mezi jinými například herec Marek Lambora či herečka Eliška Křenková.
Režisér Ruy Okamura se ženil na zámku Haggenberg v Rakousku. Ano řekl své...

Režisér Ruy Okamura se ženil na zámku Haggenberg v Rakousku. Ano řekl své dlouholeté přítelkyni, střihačce Kristíně Krafčíkové. (26. července 2025) | foto: Instagram @ruy_okamura

Ruy Okamura se oženil. (26. července 2025)
Kristína Krafčíková (2019)
Režisér Ruy Okamura se ženil na zámku Haggenberg v Rakousku. Ano řekl své...
Ruy Okamura se ženil na zámku Haggenberg v Rakousku. (26. července 2025)
34 fotografií

Jediný syn politika Tomia Okamury si svou partnerku Kristínu vzal po devítiletém vztahu. Ženich zvolil ve svůj velký den stylové bílé kalhoty a vestu, nevěsta měla bílé dlouhé šaty na ramínka a ozdobené rozpuštěné vlasy.

Režisér Ruy Okamura se ženil na zámku Haggenberg v Rakousku. Ano řekl své...

Svatební obřad se konal na zámeckém nádvoří, novomanželé se pak projeli lodičkou po jezírku a následovala zahradní svatební hostina a večerní party.

Na svatbě nechyběli ani kolegové režiséra a střihačky z herecké i hudební branže. Fotkami z veselky kamarádů se na sociálních sítích pochlubil například herec Marek Lambora. „Nezapomenutelný den (nejen pro ně). Ruy & Kristína,“ napsal.

Režisér Ruy Okamura se ženil na zámku Haggenberg v Rakousku. Ano řekl své dlouholeté přítelkyni, střihačce Kristíně Krafčíkové. (26. července 2025)
Ruy Okamura se oženil. (26. července 2025)
Kristína Krafčíková (2019)
Režisér Ruy Okamura se ženil na zámku Haggenberg v Rakousku. Ano řekl své dlouholeté přítelkyni Kristíně Krafčíkové. (26. července 2025)
34 fotografií

Na záběrech ze svatby zveřejněných na Instagramu jsou mezi hosty vidět například také herečky Eliška Křenková či Gabriela Heclová.

Ruy Okamura se v minulosti svěřil s tím, že pozornost médií mu není dvakrát příjemná. „Táta byl vždycky ten známější, máme to tak odmalička. Já jsem jeho opakem, zviditelňuji se nerad. Chci, aby za mě spíš mluvila moje práce,“ napsal před lety na Instagramu někdejší student Soukromé vyšší odborné školy filmové v Písku.

Ruyova maminka Mia je Japonka, jeho otec Tomio je napůl Japonec z otcovy strany. I když Ruy mnohdy s otcovými politickými názory nesouhlasí, rodinu vždy naplno podporuje a tak stál po boku svého táty například také při volbách v roce 2017.

Jsem opak otce. Zviditelňuji se nerad, říká syn Tomia Okamury

„Pro nás, co máme japonské kořeny, je rodina velmi důležitá, takže jsem tam zkrátka byl. Jinak ale budu raději, když mě lidé poznají přes mé filmy,“ řekl.

Ruyova manželka, Slovenka Kristína Krafčíková, pochází z Košic, věnuje se střihu. Taktéž studovala na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku.

O Ruye Okamuru se média zajímala už v minulosti, když v době studií na střední škole chodil s dcerou hokejisty Dominika Haška Dominikou, pro jejíž kapelu We Are Domi natočil videoklip Lights Off.

Syn lídra hnutí SPD se věnuje režii reklam a hudebních klipů, pracovně spolupracoval například se skupinou Vesna, zpěvačkami Ewou Farnou, Lenny a Lucií Bílou či zpěváky Adamem Mišíkem a Michalem Davidem.

VIDEO: Ruy Okamura natočil i klip Adama Mišíka V Tobě (2018):

Vstoupit do diskuse (65 příspěvků)

Nejčtenější

Irenka z Dědictví aneb Kurvahošigutntág oslavila 52. narozeniny, je k nepoznání

Šárka Vojtková se proslavila ve svých devatenácti letech rolí erotické masérky Irenky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág. Hereckou kariéru poté pověsila na hřebík a před nechtěnou slávou a...

Letní speciál: Celebrity bez podprsenky. Ňadra ráda předvádí Censori i Anistonová

Ukázat se na veřejnosti bez podprsenky kdysi znamenalo nepředstavitelný společenský trapas. V dnešní době si slavné krásky k radosti fanoušků i bulvárních fotografů naopak hrdě vykračují po ulici i...

První československá účastnice Miss World Alžbeta Štrkulová slaví 80. narozeniny

Československá Dívka roku 1967 (obdoba dnešní Miss), Alžbeta Štrkulová, slaví 14. srpna své 80. narozeniny. Jako úplně první zástupkyně své země stanula i ve světové soutěži krásy. Na finále Miss...

Sharon Stone přišla na premiéru naostro. Ukázala bradavky i adoptivní syny

Sharon Stone (67) vyrazila na premiéru filmu Nikdo 2 v tmavomodrých přiléhavých rolákových šatech. Kromě toho, že zvýraznily její sexy postavu, odhalily, že si herečka nevzala podprsenku. V Los...

Protekční šlapka, špína jako její fotr, píší Grossové. Díky hejtům vznikl song

Natálie Grossová (22) je terčem útoků a šikany na sociálních sítích už odmalička. Jak sama uvedla v několika rozhovorech, snaží se vzkazy plné nenávisti ignorovat a nevěnovat jim příliš pozornosti....

Jiří Lábus se na dovolené odvázal a proměnil se ve skřítka Labubu

K celosvětovému šílenství se skřítky Labubu se přidal i český herec Jiří Lábus. Když na dovolené potkal prodavače balónků s podobou populární, byť ošklivé postavičky, v jednoho se proměnil. A nazval...

19. srpna 2025  13:49

Léto přeje tuku na zádech, vtipkuje raperka Lizzo a ukázala své křivky

Americká zpěvačka Lizzo (37) si letošní léto užívá naplno. Závěr července strávila na dovolené v Paříži, kam si přivezla několik sad oblečení, a na svém Instagramu pak sdílela výsledné fotky.

19. srpna 2025  11:37

Syn Tomia Okamury se oženil. Romantická svatba se konala na zámku v Rakousku

Ruy Okamura se oženil. Svou dlouholetou partnerku Kristínu Krafčíkovou si třicetiletý režisér vzal na romantickém zámku Haggenberg v Rakousku. Na veselce nechyběli ani hosté z herecké branže, mezi...

19. srpna 2025  9:55

Přes šest let bolesti. Gabriela Gunčíková promluvila o svém onemocnění

Zpěvačka Gabriela Gunčíková (32), která skončila v roce 2011 jako druhá v Česko Slovenské SuperStar a Česko reprezentovala na finále Eurovize, žije v současnosti v Americe a vystupuje se skupinou...

19. srpna 2025  9:25

Blanarovičová o Pojišťovně štěstí: Nechápala jsem, proč mám dítě v domově

V divadle momentálně vidět není, ale prostřednictvím role Zuzany v reprízovaném seriálu Pojišťovna štěstí se Yvetta Blanarovičová vrátila na televizní obrazovku. A diváci reagují pozitivně. „Je za...

19. srpna 2025

Dovolit si nedělat nic je pro mě těžké, mám pak výčitky, říká misska Tomanová

Michaela Tomanová (27) je nejen vítězkou soutěže Miss Universe Česko 2025, ale také doktorandkou na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde se věnuje výzkumu metabolického zdraví u lidí žijících...

19. srpna 2025

Do filmu ji přivedla náhoda, myší kožíšek však přinesl Marii Kyselkové jen zklamání

Premium

Natočila jen čtyři filmy, přesto se stala legendou. Na krátkou hereckou kariéru ale nevzpomínala zrovna v dobrém. „Nemám žádné veselé příhody, spíše jen trapné,“ vzpomínala Marie Kyselková.

18. srpna 2025

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

18. srpna 2025  15:30

Hlavní hvězda seriálu Dawsonův svět popsala své trápení s rakovinou

James Van Der Beek se v devadesátých letech proslavil jako romantický snílek Dawson Leery, když získal hlavní roli v úspěšném teenagerovském seriálu Dawsonův svět. Dnes mu táhne na padesátku a se...

18. srpna 2025  13:20

Show Zrádci odtajnila první jméno hráče. Je to známá moderátorka

Diváci se druhé řady show Zrádci dočkají už v září. Prima nyní odtajnila první známou osobnost, která zabojuje o výhru. Je to moderátorka Daniela Brzobohatá (46).

18. srpna 2025  11:13

Veronika Žilková má nový vztah. Chodí se scenáristou Ivanem Hubačem

Přestože na začátku roku říkala, že je jí dobře samotné, na jaře už o případné nové lásce trochu mlžila. Herečka Veronika Žilková (63) má nového partnera, scenáristu Ivana Hubače (72).

18. srpna 2025  10:47

Tabletka, kóma, panika na sále. Pornoherečka Daisy Lee měla dramatický porod

Bývalá pornoherečka Karolína Urbanová (27), známá jako Daisy Lee, se již před nějakým časem stala matkou. Až nyní se svým sledujícím na sociálních sítích svěřila, že příchod syna na svět byl...

18. srpna 2025  7:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.