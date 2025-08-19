Jediný syn politika Tomia Okamury si svou partnerku Kristínu vzal po devítiletém vztahu. Ženich zvolil ve svůj velký den stylové bílé kalhoty a vestu, nevěsta měla bílé dlouhé šaty na ramínka a ozdobené rozpuštěné vlasy.
Svatební obřad se konal na zámeckém nádvoří, novomanželé se pak projeli lodičkou po jezírku a následovala zahradní svatební hostina a večerní party.
Na svatbě nechyběli ani kolegové režiséra a střihačky z herecké i hudební branže. Fotkami z veselky kamarádů se na sociálních sítích pochlubil například herec Marek Lambora. „Nezapomenutelný den (nejen pro ně). Ruy & Kristína,“ napsal.
Na záběrech ze svatby zveřejněných na Instagramu jsou mezi hosty vidět například také herečky Eliška Křenková či Gabriela Heclová.
Ruy Okamura se v minulosti svěřil s tím, že pozornost médií mu není dvakrát příjemná. „Táta byl vždycky ten známější, máme to tak odmalička. Já jsem jeho opakem, zviditelňuji se nerad. Chci, aby za mě spíš mluvila moje práce,“ napsal před lety na Instagramu někdejší student Soukromé vyšší odborné školy filmové v Písku.
Ruyova maminka Mia je Japonka, jeho otec Tomio je napůl Japonec z otcovy strany. I když Ruy mnohdy s otcovými politickými názory nesouhlasí, rodinu vždy naplno podporuje a tak stál po boku svého táty například také při volbách v roce 2017.
Jsem opak otce. Zviditelňuji se nerad, říká syn Tomia Okamury
„Pro nás, co máme japonské kořeny, je rodina velmi důležitá, takže jsem tam zkrátka byl. Jinak ale budu raději, když mě lidé poznají přes mé filmy,“ řekl.
Ruyova manželka, Slovenka Kristína Krafčíková, pochází z Košic, věnuje se střihu. Taktéž studovala na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku.
O Ruye Okamuru se média zajímala už v minulosti, když v době studií na střední škole chodil s dcerou hokejisty Dominika Haška Dominikou, pro jejíž kapelu We Are Domi natočil videoklip Lights Off.
Syn lídra hnutí SPD se věnuje režii reklam a hudebních klipů, pracovně spolupracoval například se skupinou Vesna, zpěvačkami Ewou Farnou, Lenny a Lucií Bílou či zpěváky Adamem Mišíkem a Michalem Davidem.
VIDEO: Ruy Okamura natočil i klip Adama Mišíka V Tobě (2018):