Russell Crowe zhubl 26 kilo. Pochlubil se o dvacet let mladší partnerkou

Crowe už dříve prozradil, že během posledního roku shodil 26 kilogramů. V podcastu The Joe Rogan Experience uvedl, že po dokončení filmu Nuremberg vážil 126 kilogramů, zatímco nyní váží přesně metrák. Přiznal také, že výrazně omezil konzumaci alkoholu, přestože si stále rád občas dopřeje skleničku.
Na hubnutí podle svých slov spolupracoval s platformou zdravotních služeb Way2Well. V rámci programu podstupuje také injekční léčbu a intravenózní infuze. „Skutečným přínosem těchto injekcí do ramen a kolen, stejně jako intravenózních infuzí, je to, že zmírnily zánětlivé procesy v mém těle,“ uvedl herec.
S Theriotovou tvoří pár už šest let let. Poprvé se setkali v roce 2013 při natáčení thrilleru Zlomené město, jejich vztah ale začal až v roce 2020. Na veřejnosti se jako pár poprvé společně objevili na červeném koberci v říjnu 2022 při římské premiéře filmu Poker Face.
Britney Theriotová pochází z New Orleans a v minulosti se věnovala herectví. Působila také jako roztleskávačka týmu New Orleans Saints. Crowe byl předtím ženatý s Danielle Spencerovou, s níž se rozešel v roce 2012, nicméně rozvod byl dokončen až v roce 2018. Bývalí manželé spolu mají dva syny, Charlese a Tennysona.