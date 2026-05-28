Vlasatý, vousatý a zamilovaný. Russell Crowe vyvedl na French Open svou brunetku

Dvaašedesátiletý oscarový herec dorazil na tenisový turnaj v elegantním tmavomodrém obleku, s typickým plnovousem a delšími šedivými vlasy. Jeho partnerka zvolila podobně elegantní outfit a po jeho boku působila velmi stylově. Zahraniční média si všímala i jejich sladěných outfitů a pohodové atmosféry mezi partnery.
Russell Crowe a Britney Theriotová spolu žijí už šest let, poprvé je paparazzi zachytili společně v roce 2020, kdy si v Austrálii vyrazili zahrát tenis. O dva roky později spolu poprvé vyrazili jako oficiální pár na červený koberec při premiéře filmu Poker Face.
Britney Theriotová je bývalá herečka a realitní makléřka. V minulosti se objevila například ve filmu Broken City po boku Marka Wahlberga a Russella Crowea, kde se se současným partnerem také seznámila. Dnes se však drží spíše mimo Hollywood a soukromí si pečlivě chrání.
Internet zároveň znovu rozvířila debata o jejich věkovém rozdílu. Některá média původně uváděla, že je Theriotová o téměř třicet let mladší, sám Crowe ale loni uvedl vše na pravou míru. „Mé krásné Britney je 42 let, mně 61,“ napsal tehdy na sociální síť X.
Herec v posledních měsících výrazně zhubl, podle magazínu Parade shodil přibližně třicet kilogramů. Proměna je podle fanoušků nepřehlédnutelná. Crowe přiznal, že za změnou stojí hlavně úprava životního stylu a jídelníčku, cvičení a pravidelné procházky.
Během pobytu v Paříži se hvězda Gladiátora postarala i o menší rozruch. Před hotelem obklopili herce lovci autogramů a on je musel rázně okřiknout, aby se netlačili. Video se rychle stalo virálním, část lidí ho kritizuje, jiní ho naopak hájí. Crowe následně vysvětlil, že chtěl jen udržet pořádek a bezpečný prostor pro ostatní hosty hotelu.
Russell Crowe byl v minulosti ženatý s australskou herečkou Danielle Spencerovou, se kterou má dva syny. Po rozvodu už se podle vlastních slov znovu ženit nechce. „Můj život je teď šťastný a mám klid. Proč to komplikovat svatbou?“ řekl nedávno v rozhovoru pro australskou televizi.