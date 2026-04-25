Můj sex s šestnáctiletou? Byl jsem nezralý sobec, říká exmanžel Katy Perry

  8:52
Britský herec Russell Brand (50) promluvil o své minulosti i kontroverzním vztahu se šestnáctiletou dívkou, se kterou měl románek, když mu bylo třicet let. Hvězda komedie Kopačky a bývalý manžel zpěvačky Katy Perry čelí několika obviněním ze znásilnění a sexuálních napadení.
Russell Brand během rozhovoru v pořadu Megyn Kelly Show popsal, že měl ve svých třiceti letech sex se šestnáctiletou dívkou.

„Faktem je, že v Evropě i ve Spojeném království, odkud pocházím, je věk způsobilosti k sexuálnímu styku šestnáct let. Byl jsem tehdy také úplně jiný člověk. Mnohem mladší, sobecký a nezralý třicátník,“ říká herec a komik.

„Když má muž velkou moc a vliv, třeba jako slavná osobnost, a má díky tomu snadný přístup k ženám, i dobrovolné vztahy s různými fanynkami mohou podle mě znamenat určitou formu zneužívání a vykořisťování,“ uznává Brand.

S odstupem času své chování hodnotí kriticky. „Nevěnoval jsem dostatečnou pozornost, vlastně žádnou pozornost tomu, jaký měl sex se mnou na ty ženy vliv, co se týká jejich psychiky. Neřešil jsem to. Vůbec,“ přiznává a zároveň zdůrazňuje, že šlo vždy o konsensuální vztahy, takže všechny zúčastněné s nimi dobrovolně souhlasily, bez nátlaku, manipulace nebo donucení.

Britská policie obvinila komika Russella Branda ze znásilnění a sexuálního napadení. (4. dubna 2025)
Britská policie obvinila komika Russella Branda ze znásilnění a sexuálního napadení. (4. dubna 2025)
Důležitost souhlasu označil za klíčovou. „Například opilí lidé nemohou dát souhlas. Lidé s duševní nemocí nemohou dát souhlas. Děti nemohou dát souhlas. Souhlas je to, co je v tomto případě opravdu podstatné. Sláva byla pro mě příležitostí k nekonečnému souhlasu, udělala ze mě hédonistu, hlupáka a člověka, který zneužíval ženy. Vím, že to je špatné. Je to něco, co je potřeba napravit, řešit a odčinit,“ dodal.

„To, co ale zpochybňuji a zároveň důrazně odmítám jsou obvinění, že šlo o trestněprávní záležitost, kde souhlas chyběl,“ řekl Brand, který měl v minulosti problémy s drogami a alkoholem, ale podle svých slov již od roku 2002 abstinuje.

Bývalý manžel zpěvačky Katy Perry byl poprvé obviněn ze sexuálního napadení v roce 2023. Jedna z žen uvedla, že s ní navázal vztah v roce 2006, kdy jí bylo šestnáct let a jemu třicet. A později ji měl sexuálně napadnout. Brand tato obvinění odmítl.

V roce 2025 byl následně obviněn z dalších případů znásilnění a sexuálního napadení, které se měly odehrát mezi lety 1999 a 2005. I tato obvinění herec popírá. „Nikdy jsem se nedopustil nekonsensuálního jednání,“ uvedl opakovaně.

Soud, původně plánovaný na 16. června letošního roku, byl odložen na 12. října.

25. dubna 2026  8:52

