Z chudoby mezi miliardáře. Ruská supermodelka Natalia Vodianova čeká šesté dítě

Natalia Vodianova vyrůstala v mimořádně těžkých podmínkách. Otec rodinu opustil ještě před jejími druhými narozeninami a matka Larisa sama vychovávala tři dcery, včetně Nataliiny nevlastní sestry Oksany, která trpěla dětskou mozkovou obrnou a těžkým autismem.
„V dětství nám chybělo úplně všechno, včetně soucitu ostatních lidí. Všichni se do nás naváželi kvůli mé sestře,“ svěřila se modelka v rozhovoru pro magazín Options. Rodina si přivydělávala provozováním nelegálního stánku s ovocem a Natalia začala pracovat už jako malé dítě. „Často jsem měla velký hlad, člověk si na to ale zvykne,“ uvedla.
Kvůli chudobě a zdravotnímu stavu své sestry zažívala i šikanu. „Plivali na mě a říkali, že jsem špinavá jako moje sestra,“ vzpomínala. Přiznala také, že v dospívání neměla téměř žádné informace o vlastním těle. „Když mi začala růst prsa, myslela jsem si, že umírám na rakovinu. Vůbec jsem nevěděla, co se děje, nikdo mě na nic nepřipravil,“ popsala.
Životní obrat přišel v jejích sedmnácti letech, kdy si jí všiml modelingový scout. Přestěhovala se do Moskvy a následně do Paříže, kde odstartovala hvězdnou kariéru. Postupně spolupracovala s největšími módními značkami světa, mezi nimi například Calvin Klein nebo Diane von Furstenberg.
V osobním životě nejprve tvořila pár s britským aristokratem Justinem Portmanem, s nímž má tři děti. Po rozvodu začala žít s Antoinem Arnaultem, synem miliardáře Bernarda Arnaulta, šéfa luxusního impéria LVMH. Dvojice se vzala v roce 2020 a společně už vychovává pět potomků.