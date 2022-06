Rupert Murdoch se v 91 letech počtvrté rozvádí. Tentokrát s bývalkou Jaggera

Rupert Murdoch a Jerry Hallová se šest let po svatbě v Londýně rozvádí. Miliardář požádal své advokáty, aby připravili rozvodové dokumenty, informoval ve středu deník New York Times.

Seznámili se v roce 2015 v Austrálii prostřednictvím Murdochovy sestry, brali se jen pět měsíců poté. Ještě v roce 2016 Murdoch tvrdil, že je nejšťastnější muž na světě, který má obrovské štěstí, protože má po svém boku právě Jerry. Také Hallová o něm mluvila jako o nejlepším muži svého života.

Bývalá supermodelka žila dvaadvacet let až do roku 1999 s frontmanem kapely Rolling Stones, zpěvákem Mickem Jaggerem. Mají spolu čtyři děti, Elizabeth (38), Jamese (36), Georgiu May (30) a Gabriela (24). Zpěváka si Američanka vzala po třinácti společných letech v roce 1990 na Bali. Sňatek byl o devět let později anglickým Nejvyšším soudem ovšem označen za neplatný.

Hallová se s Jaggerem rozešla v roce 1999 po mnoha letech, kdy snášela jeho nevěry s desítkami jiných žen. „Stále dokola jsem mu odpouštěla jeho další a další románky a úlety. Až to došlo do bodu, kdy jsem byla opravdu na dně. Stále jsem ho moc milovala, ale skončila jsem nešťastná a v depresích. Opravdu mě potrápil,“ svěřila se modelka v roce 2005 v rozhovoru pro britský deník Evening Standard.

Miliardář Murdoch má celkem šest dětí, před sňatkem s modelkou byl ženatý s podnikatelkou Wendi Dengovou (53), se kterou má dvě dcery Grace (21) a Chloe (19). S první manželkou, letuškou Patricíí Bookerovou (zemřela v roce 2000) má dceru Prudence MacLeodovou (64), s druhou ženou, novinářkou Annou Mannovou (77) má dceru Elisabeth (53) a syny Lachlana (50) a Jamese (49).

Rupert Murdoch je šéfem multimediální společnosti News Corp. Vydává mimo jiné například listy jako Wall Street Journal, New York Post, The Times a The Sun. Murdochova média se v minulých letech opakovaně musela bránit obviněním z předpojatosti, rasismu (například v souvislosti s karikaturou tenistky Sereny Williamsové), či popírání klimatických změn při zpravodajství o australských lesních požárech.