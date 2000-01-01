náhledy
Rok 2025 byl na hvězdné rozchody mimořádně bohatý. Některé slavné páry šokovaly fanoušky nečekanými oznámeními, jiná odloučení provázely dramatické dohady a nejasné vzkazy na sociálních sítích. Veřejnost tak mohla nahlédnout do emocemi nabitých konců vztahů, které mnohdy zvenku působily jako idylické. Podívejte se na rozchody roku, o kterých se u nás mluvilo nejvíc.
Kaia Gerberová a herec Austin Butler se rozhodli ukončit svůj vztah. Byli spolu od prosince 2021. Modelka a dcera Cindy Crawfordové předtím chodila s hercem Jacobem Elordim, představitel filmového Elvise žil osm let s hereckou kolegyní Vanessou Hudgensovou.
Herec Daniel Krejčík se po rozchodu s Matějem Stropnickým, se kterým byl sedm let, dal dohromady s marketérem Tomášem Jirkou (na snímku). Ani tento vztah mu nevyšel. Ve stejném roce však našel toho pravého a dokonce se stihl i oženit.
Britská zpěvačka Lily Allen se rozešla se svým druhým manželem Davidem Harbourem poté, co ho našla na seznamovací aplikaci Raya, kde se s ním sama v roce 2019 dala dohromady. O rok později se po vášnivém románku spontánně vzali v Las Vegas.
Zpěvačka a módní návrhářka Jessica Simpsonová oznámila, že po čtrnácti letech zkrachovalo i její druhé manželství. S otcem jejích tří dětí, bývalým hráčem amerického fotbalu Ericem Johnsonem žijí odděleně, děti mají ve střídavé péči.
Herec Hynek Čermák a jeho o dvacet let mladší manželka Veronika Čermák Macková se rozešli po necelých deseti letech. „V dobrém, jako přátelé,“ oznámila herečka na sociálních sítích. Hynek a Veronika se dali dohromady v roce 2015. Herec tehdy odešel od partnerky Daniely Choděrové a dvou dětí.
„Byl to s tebou strašně krásnej kus života. Díky za vše, jsi úžasná ženská,“ vzkázal Tomáš Třeštík po rozchodu své bývalé partnerce Evě Decastelo na Instagramu.
Nevyšlo to ani Jennifer Lopezové a Benovi Affleckovi, kteří se letos rozvedli. Zpěvačka a herec spolu začali chodit v roce 2002 poté, co se do sebe zamilovali při natáčení komedie Gigli. Ten samý rok se zasnoubili, aby se v roce 2003 jen několik dní před svatbou rozešli. Vzali se v roce 2022 v Las Vegas poté, co se k sobě po sedmnácti letech vrátili.
Vladimír Kratina se rozvedl podruhé, tentokrát po 32 letech manželství. Důvodem rozvodu byla podle informací bulváru manželčina nevěra. Loni ji na vyhlášení ankety Zlatý kuchař 2023 vyfotili, jak se líbá s jiným mužem. Kratina má s exmanželkou Jitkou dvě dospělé dcery Dominiku a Sofii. Jeho první manželkou byla loutkoherečka Simona Součková.
Rozešli se i herec Rami Malek a jeho nebinární přítelkyně Emma Corrinová. Byli spolu od roku 2019 do roku 2022. Seznámili se na natáčení filmu Bohemian Rhapsody. Malek chodil v minulosti s herečkou Lucy Boyntonovou.
Miliardář David Geffen se dva roky po svatbě rozvedl s go-go tanečníkem Davidem Armstrongem, mladším o padesát let. Téměř devadesátiletý hudební producent s majetkem přesahujícím devět miliard dolarů, podal žádost o rozvod kvůli „nepřekonatelným rozdílům v povahách manželů.“
Poněkolikáté a zřejmě už nastálo se po osmi letech rozešli herečka Dakota Johnsonová a zpěvák skupiny Coldplay Chris Martin. Pár tvořili od roku 2017, dcera Dona Johnsona a Melanie Griffithové a exmanžel Gwyneth Paltrowové byli i zasnoubeni.
Od sebe šly také atletka Nikola Bendová a hráčka pokeru a účastnice reality show Survivor Bára Mlejnková. Sportovkyně sdílela na sociálních sítích vyjádření k rozchodu, kde uvedla, že se zamilovala do někoho jiného. Nyní žije s mužem.
Vítěz čtvrté řady show Survivor Česko & Slovensko Pavel Tóth, známý také jako Spicy Pája, se rozešel s expřítelkyní zpěváka Bena Cristovaa, influencerkou Dominique „Domi“ Alagiou. Randili spolu od Pájova návratu ze Survivora. „Chci, aby byla šťastná, tak jsem odešel,“ zdůvodnil rozchod fitness trenér.
Herečka Marion Cotillardová a režisér Guillaume Canet se rozešli po osmnácti letech společného života. Mají spolu dvě děti. Rozchod oznámili ve společném prohlášení, důvod rozpadu vztahu neuvedli.
Také herec Orlando Bloom a zpěvačka Katy Perry potvrdili letos rozchod. Chodili spolu od roku 2016. O rok později se rozešli, ale krátce poté se znovu dali dohromady. Zasnoubili se na Valentýna v roce 2019. O rok později se jim narodila dcera Daisy Dove Bloomová.
„Přejdeme do formátu přátelského,“ oznámil rozvod po šestnácti letech s manželkou Lucií herec Lukáš Langmajer. „Rozhodli jsme se, že jsme se naší cesty manželské a partnerské nabažili,“ uvedl herec. S bývalou partnerkou mají syna Mikuláše a dceru Magdalenu Máriu.
Dcera Ivy Kubelkové, Natálie Jirásková, potvrdila rozchod s Adamem Mišíkem. Modelka a zpěvák se spolu poprvé ukázali bok po boku v roce 2022 na koncertě Pocta Karlu Gottovi. Ve stejném roce spolu vyrazili také do Varů, kam přijel zpěvák tehdy představit film Banger.
Sabina Pšádová oznámila rozchod s českým Bachelorem, podnikatelem Janem Solfronkem. „Sabina potřebuje ujišťovat, že je pro toho druhého priorita. To ode mně dlouhodobě nedostávala, a tak mi řekla, že už to nezvládá,“ vysvětlil Solfronk ve videu na Instagramu.
Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil rozchod s manželkou Martinou po 26 letech. Petr a Martina se seznámili už při studiích na gymnáziu, manželství uzavřeli v roce 2003. Mají spolu dceru Adélu a syna Damiána, obě děti se věnují fotbalu.
Italská herečka Monica Bellucci a americký režisér Tim Burton se rozešli po dvouletém vztahu. Ve společném prohlášení oznámili, že se rozhodli jít každý svou cestou. Belluci se v roce 2013 po čtrnáctiletém manželství rozvedla s hercem Vincentem Casselem, se kterým má dceru. Burton tvořil dlouhá léta pár s herečkou Helenou Bonham Carterovou. Rozešli se v roce 2013, mají spolu dceru a syna.
Michaela Badinková a Jan Teplý se rozešli po dvaceti letech. „Jsme přátelé, dál spolu vychováváme naše dvě holčičky,“ uvedla herečka. Badinková a Teplý se poznali v pražském divadle Blaník. Seznámila je společná kamarádka Tereza Kostková. V roce 2011 se jim narodila dcera Evelína, v roce 2014 pak dcera Emílie.
Nicole Kidmanová podala žádost o rozvod s Keithem Urbanem. Udělala tak den po oznámení rozchodu, s manželem byla devatenáct let. Vztah chtěla podle svých slov zachránit, muzikant o to ale nestál. V rozvodových papírech se herečka a zpěvák dohodli i na péči o děti. Kidmanová bude mít obě dcery 306 dní v roce, u Urbana budou 59 dní.
Herci Paul Forman a Ashley Parková se také rozešli. Láska ze seriálového hitu Emily in Paris jim nevyšla ani v soukromí a po dvou letech šli od sebe.
Rozchod po roce vztahu oznámila i modelka Veronica Biasiol, která se rozešla s přítelkyní, holičkou Alicí Kolarčíkovou. „Alice ze dne na den přišla s tím, že celý tlak našeho vztahu prostě nezvládá. Bulváry, pomluvy, tlak,“ finalistka Miss Czech Republic 2024 na Instagramu.
Aně de Armasové devět měsíců po boku Toma Cruise stačilo. Herec a o 26 let mladší kráska spolu začali randit počátkem roku. V červenci strávili společně dovolenou ve Španělsku, kde si užívali projížďku na lodi u Menorky. Vztah ukončila herečka.
Influencerka a zápasnice v organizaci Oktagon MMA Kateřina Klinderová alias Kundosaki, známá také z reality show Survivor, v dubnu porodila dceru Ditu. Tatínek Tomáš Weis byl u porodu a pár působil šťastně. Kundosaki však později oznámila, že vztah je u konce. „Již netvoříme pár, ale tím nejlepším tatínkem stále zůstává a to je nejdůležitější,“ uvedla.
