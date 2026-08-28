Rosie O’Donnellová se ve třetí řadě seriálu A jak to bylo dál… objevila jako řádová sestra Mary, která si během epizody Nadějné vyhlídky prožije fyzické sblížení s Mirandou. Společný večer pokračuje přiznáním, že šlo o vůbec první Maryinu sexuální zkušenost.
Tato neobvyklá dějová linka vyvolala po odvysílání epizody rozporuplné reakce diváků. Rozpačitá přitom byla i samotná O’Donnellová, která o natáčení otevřeně mluvila s Amy Poehlerovou v nedávné epizodě podcastu Good Hang. „Byla jsem strašně nervózní. Líbání nebylo těžké, ale ležet v posteli a předstírat, že jsme to právě udělaly… Říkala jsem si: ‚Ehm…‘,“ prozradila.
Herečka přitom netušila, že ji podobná scéna čeká. Nabídku prý dostala přímo od své dlouholeté přítelkyně Cynthie Nixonové – a teprve po jejím odsouhlasení a přečtení scénáře zjistila, že bude natáčet v posteli, pouze přikrytá prostěradlem.
Nervozita se projevila i na place. „Byla jsem vedle Cynthie celá nesvá, a do toho režisér Michael Patrick King říká: No, můžete do toho dát trochu víc... A já si v duchu říkala: No ani ne,“ přiznala.
O’Donnellová měla dle svých slov s natáčením podobných scén jen minimum zkušeností. Vůbec jedinou absolvovala s Julianem McMahonem, dnes již zesnulým hercem známým ze seriálu Plastická chirurgie s. r. o.
O své herecké kolegyni nicméně i nadále mluví s velkým respektem. „Cynthia je jednou z nejlepších hereček, jaké máme. Ozve se proti nespravedlnosti, kdykoli nějakou vidí. Co říká, to také dělá, a miluje své děti a svou manželku. Moc ji obdivuji,“ dodala O’Donnellová během podcastu.
Seriál A jak to bylo dál…, v němž si své známé role kromě Cynthie Nixonové zopakovaly také Sarah Jessica Parkerová coby Carrie Bradshawová a Kristin Davisová jako Charlotte Yorková Goldenblattová, skončil po třech řadách. Reakce diváků byly rozporuplné – část fanoušků kritizovala nové dějové linky, proměny původních postav i nadměrné množství „woke“ témat. Někteří zašli až k tvrzení, že tvůrci jednotlivé postavy „zničili“ a jde o „nejhorší seriál všech dob“.
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12. listopadu 2021