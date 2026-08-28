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Byla jsem nervózní, vzpomíná O’Donnellová na lesbickou scénu s Nixonovou

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  11:22
Cynthia Nixonová a Rosie O’Donnellová v seriálu A jak to bylo dál... (2025)

Cynthia Nixonová a Rosie O’Donnellová v seriálu A jak to bylo dál... (2025) | foto: © HBO

Herečky Rosie O'Donnellová a Cynthia Nixonová (New York, květen 2024)
Rosie O’Donnellová na Tony Awards v New Yorku (7. června 2026)
Rosie O'Donnellová (Los Angeles, 19. listopadu 2024)
Rosie O’Donnellová před a po faceliftu (2026)
66 fotografií
Americká bavička a herečka Rosie O’Donnellová (64) si zahrála v pokračování populárního Sexu ve městě. Ve třetí sérii má intimní scénu s Mirandou Hobbesovou, kterou hrála Cynthia Nixonová (60). Podle O’Donnellové natáčení nebylo nijak snadné.

Rosie O’Donnellová se ve třetí řadě seriálu A jak to bylo dál… objevila jako řádová sestra Mary, která si během epizody Nadějné vyhlídky prožije fyzické sblížení s Mirandou. Společný večer pokračuje přiznáním, že šlo o vůbec první Maryinu sexuální zkušenost.

Tato neobvyklá dějová linka vyvolala po odvysílání epizody rozporuplné reakce diváků. Rozpačitá přitom byla i samotná O’Donnellová, která o natáčení otevřeně mluvila s Amy Poehlerovou v nedávné epizodě podcastu Good Hang. „Byla jsem strašně nervózní. Líbání nebylo těžké, ale ležet v posteli a předstírat, že jsme to právě udělaly… Říkala jsem si: ‚Ehm…‘,“ prozradila.

Herečky Rosie O'Donnellová a Cynthia Nixonová (New York, květen 2024)

Herečka přitom netušila, že ji podobná scéna čeká. Nabídku prý dostala přímo od své dlouholeté přítelkyně Cynthie Nixonové – a teprve po jejím odsouhlasení a přečtení scénáře zjistila, že bude natáčet v posteli, pouze přikrytá prostěradlem.

Nervozita se projevila i na place. „Byla jsem vedle Cynthie celá nesvá, a do toho režisér Michael Patrick King říká: No, můžete do toho dát trochu víc... A já si v duchu říkala: No ani ne,“ přiznala.

O’Donnellová měla dle svých slov s natáčením podobných scén jen minimum zkušeností. Vůbec jedinou absolvovala s Julianem McMahonem, dnes již zesnulým hercem známým ze seriálu Plastická chirurgie s. r. o.

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker a Kristin Davis v seriálu A jak to bylo dál...

O své herecké kolegyni nicméně i nadále mluví s velkým respektem. „Cynthia je jednou z nejlepších hereček, jaké máme. Ozve se proti nespravedlnosti, kdykoli nějakou vidí. Co říká, to také dělá, a miluje své děti a svou manželku. Moc ji obdivuji,“ dodala O’Donnellová během podcastu.

Seriál A jak to bylo dál…, v němž si své známé role kromě Cynthie Nixonové zopakovaly také Sarah Jessica Parkerová coby Carrie Bradshawová a Kristin Davisová jako Charlotte Yorková Goldenblattová, skončil po třech řadách. Reakce diváků byly rozporuplné – část fanoušků kritizovala nové dějové linky, proměny původních postav i nadměrné množství „woke“ témat. Někteří zašli až k tvrzení, že tvůrci jednotlivé postavy „zničili“ a jde o „nejhorší seriál všech dob“.

12. listopadu 2021

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