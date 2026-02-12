O svatbě mluví Hedvika. Roman Šebrle zachovává kamennou tvář

Ona přivedla do vztahu tři děti, on dvě. Přesto splynutí dvou neúplných rodin proběhlo bez problémů. Roman Šebrle a Hedvika Lišková se shodnou ve všem. Slovo si ale v zásadních otázkách bere reportérka Primy. Na dotaz ohledně svatby mlčí jako zařezaná a moderátor nesmí nic ani naznačit.
Roman Šebrle a Hedvika Lišková (Praha, 7. února 2026)

Roman Šebrle a Hedvika Lišková (Praha, 7. února 2026) | foto: ČTK

Roman Šebrle a Hedvika Lišková na dovolené v Itálii (Lido di Jesolo, srpen 2024)
Roman Šebrle a Hedvika Lišková v Římě (červen 2024)
Mohl být na plese v Obecním domě a rozhodně by se vedle své partnerky Hedviky na parketě neztratil. Roman Šebrle je totiž nadšený tanečník – amatér. Nakonec ale strávil večer v klidném prostředí Divadla Archa, kde předával jednu z Cen české filmové kritiky.

Doprovázela ho půvabná matka tří dětí Hedvika Lišková. Šaty měla takřka plesové a protože dělala léta street dance, nevadilo by jí vůbec, kdyby byla vyzvána k tanci. Takové příležitosti se jí ale během tohoto slavnostního večera nedostalo.

„Ale zrovna předevčírem jsme byli na maturitním plese mojí dcery, studuje bezpečnostně právní akademii,“ prozradil bývalý desetibojař. Mohla by být policistkou nebo taky vyšetřovatelkou. V tom případě by si ale musela doplnit vzdělání. „Zatím ještě neví, jestli půjde na výšku, rozhodne se během následujícího půl roku,“ říká Šebrle.

Syn Štěpán kráčí v jeho stopách, hraje fotbal za Duklu. „Mám pro něj naprosté pochopení, protože sám jsem se šestnáct let věnoval fotbalu. Každý sport je dobrý, a ať už ho mé děti dělaly na jakékoliv úrovni, vždycky jsem je podporoval,“ říká olympijský medailista.

Sám po skončení profesionální dráhy začal hrát golf. „Občas si jdu i zaběhat a zaposilovat. A Hedvika to samé. Běháme společně,“ říká o partnerce. „Já už netančím, takže svoje každodenní tréninky jsem musela vyměnit za něco jiného. A Romča se mě snaží naučit i ten golf, ale je to technicky hrozně náročný sport,“ vypráví.

Roman Šebrle se pochlubil fotkou partnerky v plavkách a vyrazil na olympiádu

Vedle street dance dělala novinařinu. Třináct let byla reportérkou a moderátorkou v České televizi, pak pokračovala na Primě, kde se ale objevuje sporadicky. „Časově je to strašně náročné. Spíš se už věnuji marketingu v jedné velké firmě,“ upřesňuje.

Má tři děti a mluví o nich s hrdostí. „Nejstarší syn je fantastický kluk, bude mu osmnáct. Dělá strojní průmyslovku, a do toho začal dokumentovat sportovní přenosy. Zrovna dneska byl se mnou v práci a pomáhal fotit. Pak mám ještě skvělého jedenáctiletého chlapečka a skoro osmiletou holčičku-tanečnici,“ vypráví.

Roman Šebrle a Hedvika Lišková v Římě

Společné děti s Romanem Šebrle nejsou na pořadu dne. A svatba je téma, o kterém má moderátor zapovězeno mluvit. V tu chvíli si bere slovo „mluvčí“ Hedvika a mlží, mlží, mlží. Ale snubní prstýnek na ruce ani jeden nemá.

Každopádně jim to spolu klape. „Nic není problém…,“ říká o jejich běžném životě Šebrle. „Za mě tedy nic. Kdybych chtěl pravidelné večeře, tak je mám, a kdyby je chtěla Héďa, tak je má taky,“ popisuje, že dělat radost druhému a plnit jeho přání je u nich běžná věc.

Spojuje je nejen potřeba hýbat se ale i cestování. „Každou chvíli někam vyjíždíme. Za měsíc bychom měli jet na Maltu, tam jsme ještě ani jeden nebyl. Naštěstí se nám líbí stejné destinace,“ vypráví Šebrle. „Máme rádi Itálii a obecně teplo, takže kde je pěkné počasí, tam zamíříme. Jeden dva dny se válíme, ale spíš jezdíme po památkách historických nebo přírodních,“ doplňuje ho Hedvika.

Protože předávání Cen české filmové kritiky se letos neslo ve sportovním duchu, byl jedním z předávajících i Šebrle, který je velkým fanouškem sci-fi příběhů. Jenomže právě ty se u nás tolik netočí. „Naposledy jsme v kině viděli Bod obnovy, říká Hedvika, kterou moderátor Hlavních zpráv na Primě „nutí“ sledovat jeho oblíbený žánr. „Já miluji komedie, ráda se směju, takže když je výběr na mně, jdeme spíš na něco veselého,“ dodává.

Vstoupit do diskuse

