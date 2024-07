Příliš divoké sexuální scény vystřihli, říká Olivia Cooke o seriálu Rod draka

„Rázem nemusíte obhajovat, jaké jsou vaše hranice a v čem se cítíte bezpečně,“ uvedla Olivia Cooke v rozhovoru pro britské vydání magazínu Cosmopolitan. Nešetřila přitom chválou koordinátorů intimity. Ti při natáčení postelových scén slouží nejen jako konzultanti a poradci, ale do jisté míry zastávají i jako psychologové.

Přípravy na sexuální scény přirovnává k učení se choreografie. „Jednou za mnou přišla koordinátorka Vanessa Coffeyová uprostřed natáčení a řekla mi, ať se víc prohnu v zádech, že pak budu vypadat uvěřitelněji a přirozeněji,“ vypráví. „Poděkovala jsem jí, protože jsem byla trochu v křeči, soustředila se a v hlavě se mi zrovna honilo tisíc jiných věcí,“ vysvětluje.

Tvorbu z univerza Hry o trůny obecně provází častý výskyt intimních scén. Například herečka Emilia Clarke, která hrála v původním seriálu postavu Daenerys Targaryen, na tyto momenty natáčení nemá nejlepší vzpomínky. Zpětně označuje chování tvůrců za neférové, protože nahých scén musela točit nakonec více, než bylo původně domluveno.

Seriál Rod draka vypráví děj předcházející událostem ze Hry o trůny, a to jak se znepřátelí příslušníci rodu Targaryenů a Hightowerů, což vyústí nakonec až v občanskou válku. Ve druhé sérii natáčela Olivia Cooke poprvé – jakožto představitelka dospělé verze dívky Alicent – intimní scény. Několik takových scén se do finální verze seriálu však ani nedostalo. Šlo o scény, které již byly až moc naturalistické.

„Jak bych to jen řekla slušně. Byl to totální bordel. Nebylo to nic hezkého, ale to na tom bylo zábavné,“ vzpomíná na její natáčení Olivia. „Bylo to hodně tělesné, fyzické, prakticky až zvířecí. Podle mě si producent Ryan Condal nakonec řekl, že by ta scéna o daných postavách nevypovídala nic nového a proto ji vystřihl. Trochu s tím nesouhlasím, ale v pohodě, je to jeho seriál. Třeba se mezi nějakými vystřiženými záběry ještě někdy někde objeví,“ dodává herečka.