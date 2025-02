Kdybych byla žárlivka, nezačnu si s hercem, říká partnerka Roberta Urbana

Robert Urban o herectví a přítelkyni

CO DĚLÁM DÍKY ROLI SOUDCE

Vyžaduje mít často oblek, který jsem dřív oblékal minimálně. Dá se říct, že díky Zoo nosím serióznější oblečení. Přišel jsem na chuť stylu smart casual. Mnozí si myslí, že je ze mě poloviční právník, ale to určitě ne. Co se kvůli roli naučím, vzápětí zapomínám.

Robert Urban Televizní diváci ho znají coby soudce Petra Kříže v seriálu Zoo Nové začátky. Seriálových rolí má víc, kariéru odstartoval jako Freddy v První republice. Je muzikálovým Tarzanem v Divadle Hybernia nebo Petrem v představení Chlapi sobě ve Studiu DVA. V dětství se účastnil republikových šampionátů v latinskoamerických tancích a ve stepu.

PROČ NEPOHRDÁM SERIÁLY

Je to součást profese. Taky mi můžou pomoci k další příležitosti. Rád říkám, že práce dělá práci. Jsem si vědom i úskalí v podobě zaškatulkování. Samozřejmě by se mi líbilo hrát ve velkorozpočtovém filmu. Na druhou stranu na začátku nikdy nevíte, jestli výsledek bude bomba.

JAKÁ JE ALŽBĚTA

Nádherná, ale asi vás zajímají spíš charakterové vlastnosti. Pro druhé by se rozdala. Je nesmírně obětavá. A je s ní legrace.

CO MĚ NAUČILA

Rozmluvila mě. Už se dokážu bavit i o nepříjemných věcech. Když mi něco nebylo po srsti, nechal jsem to být. Alžběta nemá ráda, když se věci nechají vyhnívat. A taky mě naučila být rád doma. Z bytu mi vytvořila domov. Ještě nikdy mi nebylo tak dobře.

KDY JI VEZMU TANČIT

Brzy jsem jí slíbil, že začneme chodit tančit, ale zatím jsem to nesplnil. Líbilo by se mi sem tam zajít třeba na salsu.

(Alžběta: Bojíš se, že tě budu vést, že jo?)

Jak bych to jen... Alžběta je někdy dominantní, což docela blbě snáším.

(Alžběta: Jsme oba lvi, což mi připadalo výborné. Těšila jsem se, že budeme stejní. A jsme. To ale přestává být super, když se každý snažíme prosadit svůj názor.)

S ČÍM DOMA POMÁHÁM

Vysávám, skládám věci do myčky, mám na starosti kočičí záchod... Jen k pračce se nehrnu.

(Alžběta: Robert je pořádkumilovný puntičkář, až obsesivní. Když se pustí do úklidu, je to nadlouho.)

Potřebuju, aby věci lícovaly. Nesnesu křivě pověšený obraz nebo aby zpod komody vyčuhoval kabel.

KOLIK VYPIJU KÁVY

Dneska jsem měl tři a už je skoro večer. Denně dám tři čtyři. Jsem kavárenský povaleč. S Alžbětou často jdeme někam posedět. Kdyby neměla ráda kafe a nechodila do kaváren, trpěl bych.

MOJE NEJTĚŽŠÍ CHVÍLE

Odchod táty. Zemřel, když mi bylo sedmadvacet. Nebyl jsem už děcko, ale na takovou událost člověk není nikdy dost starý. S bráchou jsme nevyrůstali s mámou, vůbec jsme s ní nebyli v kontaktu. Táta se o nás skvěle staral a troufám si říct, že nás dobře vychoval. Za hodně jsem vděčný i jeho přítelkyni, s níž jsem pořád v kontaktu.

Alžběta Franková o přítelovi a svatbě

JAK JSME SE SEZNÁMILI

S oblibou říkám, že jsem si Roberta vybrala. Zaujal mě v pořadu Honzy Dědka. Líbilo se mi, jak byl autentický. Nakonec jsem se odhodlala a napsala mu na Instagramu. Odpověděl, sešli jsme se a loni na Valentýna spolu začali chodit. Přitom dřív jsme oba byli k seznamování přes sociální sítě skeptičtí.

KOLIK JSEM VIDĚLA PŘEDSTAVENÍ

Byla jsem na všech Robertových představeních. Dobrovolně, podotýkám. Chodím s kamarádkami, které tak kulturně vzdělávám. Doma mu dávám zpětnou vazbu, ne vždycky potěšující. Moje upřímná povaha si nemůže pomoct.

(Robert na oko vážně: Jako správný ješitný chlap každou takovou připomínku přijmu s pokorou a lehkostí... Jen utrousím: Si to zkus zahrát sama.)

Alžběta Franková Robert Urban a Alžběta Franková Vystudovala sociální patologii. „Obor se zabývá deviantními lidmi ve společnosti,“ upřesňuje. Několik let však pracuje jako obchodní manažerka u známé pojišťovny. Jako mladá, jak sama říká, se účastnila soutěží krásy. Věnovala se závodnímu aerobiku. S Robertem tvoří pár necelý rok. Mají dvě kočky, nalezence, kterým se rozhodla dopřát lepší život.

ČEHO SE NEMŮŽEME DOČKAT

V současném domově, kam jsem se za Robertem přistěhovala, budeme už jen pár měsíců. Čeká nás stěhování do nového. Koupili jsme loftový byt, který nám pomohl vyladit kamarád architekt, takže bude přesně podle našich představ. Tímhle teď hodně žijeme.

JAK TO MÁME SE ŽÁRLIVOSTÍ

(Robert nasadí přísný výraz: Maximálně si důvěřujeme. Alžbětě jsem hned na začátku všechno zakázal.)

Já s ním tak trpím, bože. Teď vážně: Náš vztah se vyznačuje otevřeností a důvěrou. Myslím, že zdravá žárlivost je na místě, protože tím dáváme najevo, jak nám na druhém záleží. Zároveň si věříme. Kdybych byla velká žárlivka, přece si nezačnu s hercem, co se pořád s někým líbá.

KDY MĚ NECHÁ ŘÍDIT

Za volant svého auta mě ještě nepustil.

(Robert: Ale mnohokrát jsme jeli tvým a ty jsi řídila.)

Což ti, přiznej, není extra příjemné.

(Robert: Rád mám řízení pod kontrolou. Navíc mě opravdu baví ten vůz ovládat. Řízení je pro mě velký relax.)

KDY BUDE SVATBA

Podívejte se mi na ruku. Vidíte nějaký prstýnek?

(Robert omluvně: Když mě nějak bolí kolena.)

Já vám řeknu, co za tím je. Robert se bojí. Mám totiž odvážný plán. Po obřadu chci tančit scénu z Hříšného tance.

(Robert: A já si říkám, jestli na takové číslo bude někdo zvědavý. Co třeba aspoň počkat, až budou všichni opilí?)

JAK ČASTO JSEM V OSTRAVĚ

Mám tam velké zázemí. Ještě loni jsem hodně pendlovala, což trochu ustává. Mám k Ostravě kladný vztah. Myslím, že Robert je na tom stejně. Ale zatímco pro něj bylo stěhování do Prahy snem, já jsem to v sobě takhle neměla. Zůstat v Ostravě by mi nevadilo. Vždycky jsem tvrdila, že si neumím představit žít jinde než tam nebo v Praze.