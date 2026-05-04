I pornoherec Robert Rosenberg si v posteli vyslechl kritiku

Zároveň ho ale zpříjemňuje i hendikepovaným. „Některé autisty mi posílá Nautis (Národní ústav pro autismus), se kterým spolupracuji, a jinak mě oslovují rodiče autistických dětí napřímo,“ vypráví.
Za všechno prý může náhoda. „V době covidu jsem začal u sebe v ‚boxerně‘ trénovat děti z dětského domova a jejich šéf, který dělal s autisty, mi říkal, že s nimi nikdo nechce pracovat, že se toho bojí a jestli bych to nechtěl zkusit. Jelikož jsem blbec, tak jsem řekl, že jo a dělám to už šest let,“ usmívá se Rosenberg.
Ve skutečnosti toho ale nelituje. „Naopak, jsem strašně rád. Jsme skvělý kolektiv. Oni ze mě mají strašnou legraci a já z nich, takže je to fantastické,“ popisuje svoje zkušenosti. „I když většina z nich nemluví, tak vnímají, když s nimi pracuji, dorozumívám se s nimi rukama nohama. Většinou cvičíme s vlastní vahou a pak děláme něco jako box,“ vysvětluje.
Sám má děti dvě. Osmnáctiletého Forresta a devítiletého Rockyho. „Oba jsou skvělí,“ chválí je. Starší se učí v České zbrojovce na puškaře. „Já zbraně miluju, ale nikdy jsem ho k tomu nevedl, dokonce ani náznakem a navíc jsem ho ani nevychovával, takže u mě to určitě neviděl. Ale je do zbraní blázen a vyzná se v nich fantasticky,“ říká Robert. S oběma manželkami se postupně rozvedl a dnes žije s Janou, která na něj při seznámení nahlížela jako na nepopsaný list papíru. Pochází totiž z Ukrajiny.
„O mé pornominulosti se dozvídala postupně a byla docela překvapená, protože by to do mě neřekla. Znali jsme se z tělocvičny, kde mě masírovala a viděla, že pracuji s autisty. Ale vůbec to neřeší, říká, že to je moje věc, má minulost,“ vypráví Rosenberg.
I vyhlášený pornoherec si už ale vyslechl kritiku na své sexuální dovednosti. „Některé holky mi říkaly, že jsem moc hrrr, nebo že jsem málo romantický,“ přiznává. Jeho ego to ale nepoznamenalo. „Každá kritika je dobrá, pokud je objektivní. Tak jsem se snažil vylepšit.“
Co se týče fyzické přitažlivosti, líbí se mu ženy drobné a štíhlé „Nepotrpím si ani na velký zadek, ani na obří poprsí. Hlavně musí mít správný výraz,“ říká. Příčí se mu ale ženy s výplněmi ve rtech. „Na ty jsem alergický, ale pokud má holka špatná prsa, proč by si je neměla dát upravit? Je to její věc.“
Jeho přítelkyně má všehovšudy čtyřicet kilo a hrudníček dítěte. „Je ‚plochá‘ a hubeňounká a vůbec mi to nevadí, právě naopak,“ prozrazuje Rosenberg.
„Hlavně musí mít ráda sex, protože já jsem sexoman. Dneska jsme ho s Janou měli už třikrát,“ prozradil. Stihli to dopoledne, než šla do práce a klidně by si dal říct i kvečeru. Jenomže šel na premiéru filmu Michael o zesnulém králi popu Michaelu Jacksonovi, v němž hlavní roli ztvárnil zpěvákův synovec Jaafar Jackson.
Dobývání ho nebaví, tím se nezabývá, na druhé straně, kdyby sebevíc toužil po sexu, ale partnerka nechtěla, nenaléhá. „Musí souhlasit, přes to vlak nejede,“ popisuje jejich sexuální život.
Zájem o Jacksona je u něj takřka profesionální, protože jako mladý se živil tancem. „Byl jsem jedním z prvním go-go tanečníků v Čechách, tancoval jsem v klubu Radost,“ říká.
I scénickým tancem se zabýval. Sám se považuje za zakladatele break dance v České repbulice. „Jedno z prvních čísel, které jsme tenkrát dělali, bylo na hudbu Michaela Jacksona, celý ten jeho styl jsme se učili,“ vypráví. Jeho tehdejší trenér, kterému je dnes už přes šedesát, k němu začal chodit cvičit. „Rádi na tu dobu vzpomínáme, jak nás to bralo, jací jsme byli magoři,“ směje se Rosenberg.
30. prosince 2014