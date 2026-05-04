I pornoherec Robert Rosenberg si v posteli vyslechl kritiku

Autor:
Před kamerou mu prošlo postelí na tisíce partnerek. Robert Rosenberg ale kariéru pornoherce už pověsil na hřebík a tělesných rozkoší si užívá jenom v soukromí. Pracovně ho vytěžuje péče o autisty a vozíčkáře, se kterými cvičí ve své tělocvičně. „Dělám si život krásnějším,“ říká.
Robert Rosenberg (23. dubna 2026)

Robert Rosenberg (23. dubna 2026) | foto: © CinemArt

Robert Rosenberg
Robert Rosenberg pověsil kariéru pornoherce na hřebík a je z něj trenér boxu...
Jsem sám, ale o ženy nouzi nemám, říká pornoherec Robert Rosenberg.
Robert Rosenberg (23. dubna 2026)
25 fotografií

Zároveň ho ale zpříjemňuje i hendikepovaným. „Některé autisty mi posílá Nautis (Národní ústav pro autismus), se kterým spolupracuji, a jinak mě oslovují rodiče autistických dětí napřímo,“ vypráví.

Za všechno prý může náhoda. „V době covidu jsem začal u sebe v ‚boxerně‘ trénovat děti z dětského domova a jejich šéf, který dělal s autisty, mi říkal, že s nimi nikdo nechce pracovat, že se toho bojí a jestli bych to nechtěl zkusit. Jelikož jsem blbec, tak jsem řekl, že jo a dělám to už šest let,“ usmívá se Rosenberg.

Robert Rosenberg

Ve skutečnosti toho ale nelituje. „Naopak, jsem strašně rád. Jsme skvělý kolektiv. Oni ze mě mají strašnou legraci a já z nich, takže je to fantastické,“ popisuje svoje zkušenosti. „I když většina z nich nemluví, tak vnímají, když s nimi pracuji, dorozumívám se s nimi rukama nohama. Většinou cvičíme s vlastní vahou a pak děláme něco jako box,“ vysvětluje.

Sám má děti dvě. Osmnáctiletého Forresta a devítiletého Rockyho. „Oba jsou skvělí,“ chválí je. Starší se učí v České zbrojovce na puškaře. „Já zbraně miluju, ale nikdy jsem ho k tomu nevedl, dokonce ani náznakem a navíc jsem ho ani nevychovával, takže u mě to určitě neviděl. Ale je do zbraní blázen a vyzná se v nich fantasticky,“ říká Robert. S oběma manželkami se postupně rozvedl a dnes žije s Janou, která na něj při seznámení nahlížela jako na nepopsaný list papíru. Pochází totiž z Ukrajiny.

Robert a Jana (2025)

„O mé pornominulosti se dozvídala postupně a byla docela překvapená, protože by to do mě neřekla. Znali jsme se z tělocvičny, kde mě masírovala a viděla, že pracuji s autisty. Ale vůbec to neřeší, říká, že to je moje věc, má minulost,“ vypráví Rosenberg.

I vyhlášený pornoherec si už ale vyslechl kritiku na své sexuální dovednosti. „Některé holky mi říkaly, že jsem moc hrrr, nebo že jsem málo romantický,“ přiznává. Jeho ego to ale nepoznamenalo. „Každá kritika je dobrá, pokud je objektivní. Tak jsem se snažil vylepšit.“

Co se týče fyzické přitažlivosti, líbí se mu ženy drobné a štíhlé „Nepotrpím si ani na velký zadek, ani na obří poprsí. Hlavně musí mít správný výraz,“ říká. Příčí se mu ale ženy s výplněmi ve rtech. „Na ty jsem alergický, ale pokud má holka špatná prsa, proč by si je neměla dát upravit? Je to její věc.“

Robert Rosenberg

Jeho přítelkyně má všehovšudy čtyřicet kilo a hrudníček dítěte. „Je ‚plochá‘ a hubeňounká a vůbec mi to nevadí, právě naopak,“ prozrazuje Rosenberg.

„Hlavně musí mít ráda sex, protože já jsem sexoman. Dneska jsme ho s Janou měli už třikrát,“ prozradil. Stihli to dopoledne, než šla do práce a klidně by si dal říct i kvečeru. Jenomže šel na premiéru filmu Michael o zesnulém králi popu Michaelu Jacksonovi, v němž hlavní roli ztvárnil zpěvákův synovec Jaafar Jackson.

Robert Rosenberg s přítelkyní Janou (2025)

Dobývání ho nebaví, tím se nezabývá, na druhé straně, kdyby sebevíc toužil po sexu, ale partnerka nechtěla, nenaléhá. „Musí souhlasit, přes to vlak nejede,“ popisuje jejich sexuální život.

Zájem o Jacksona je u něj takřka profesionální, protože jako mladý se živil tancem. „Byl jsem jedním z prvním go-go tanečníků v Čechách, tancoval jsem v klubu Radost,“ říká.

I scénickým tancem se zabýval. Sám se považuje za zakladatele break dance v České repbulice. „Jedno z prvních čísel, které jsme tenkrát dělali, bylo na hudbu Michaela Jacksona, celý ten jeho styl jsme se učili,“ vypráví. Jeho tehdejší trenér, kterému je dnes už přes šedesát, k němu začal chodit cvičit. „Rádi na tu dobu vzpomínáme, jak nás to bralo, jací jsme byli magoři,“ směje se Rosenberg.

30. prosince 2014
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Depardieu s láskou v Praze. Zamilovala jsem se do drzého muže, řekla Vavrušová

Gérard Depardieu a Magda Vavrušová (Náměstí Republiky, Praha, 26. dubna 2026)

Gérard Depardieu (77) a Magda Vavrušová (49) byli opět společně vyfoceni v Praze, kde se francouzská filmová legenda účastnila jedné z oslav 95. narozenin herečky Jiřiny Bohdalové. Hercova...

Nadia z Prciček zbořila v 52 letech OnlyFans. Za týden vydělala milion dolarů

Shannon Elizabeth ve filmu Prci, prci, prcičky (1999)

Americká herečka Shannon Elizabeth (52), kterou si diváci dodnes pamatují především jako československou studentku Nadiu z kultovní komedie Prci, prci, prcičky, znovu překvapila. Poté, co rozjela...

Éterická herečka Elle Fanningová překvapila diváky, v novém seriálu odhalila prsa

Elle Fanningová v seriálu Margo má problém vyjít (Margo’s Got Money Troubles),...

Herečka Elle Fanningová (28), kterou si diváci dlouhá léta spojovali především s rolemi éterických a jemných dívek a žen, překvapila fanoušky odvážnou proměnou. V novém seriálu Margo má problém...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

OBRAZEM: Charlotte Ella Gott slaví 20. narozeniny. Podívejte se na její proměny

Charlotte Ella Gott oslavila 30. dubna 2026 své 20. narozeniny. Je z ní...

Dvacáté narozeniny, první hudební singl a nová životní kapitola. Charlotte Ella Gott už není jen „dcera slavného táty“ Karla Gotta, ale sebevědomá mladá umělkyně. Podívejte se, jak se z malé holčičky...

Ani ne roční syn Babišové a Bartoše už má za sebou první roli

Martina Babišová a Kryštof Bartoš

Kryštof Bartoš sice přišel na premiéru komedie Ovce žerou první později, než se očekávalo, ale bránil se, že měl jiné zadání. Doprovodila ho jeho partnerka herečka Martina Babišová, se kterou...

4. května 2026

I pornoherec Robert Rosenberg si v posteli vyslechl kritiku

Robert Rosenberg (23. dubna 2026)

Před kamerou mu prošlo postelí na tisíce partnerek. Robert Rosenberg ale kariéru pornoherce už pověsil na hřebík a tělesných rozkoší si užívá jenom v soukromí. Pracovně ho vytěžuje péče o autisty a...

4. května 2026

Prázdniny v Římě? Charlotte Gott zveřejnila fotky z výletu do Itálie

Zpěvačka Charlotte Gott

Začínající zpěvačka Charlotte Gott (20) na sociálních sítích propaguje svoji hudební prvotinu, ale fanoušky ráda potěší také fotkami z cest po světě. Zatímco v minulosti ukázala snímky z Barcelony,...

3. května 2026  19:15

Je ze mě máma, pořád to zpracovávám, oznámila zpěvačka Elis Mraz

Elis Mraz na akci nadačního fondu Křídla pro život

Zpěvačka Elis Mraz se na sociálních sítích pochlubila radostnou novinkou. Je z ní maminka. Na svět přivedla dceru, která dostala hned dvě jména.

3. května 2026  18:37

Manžel neměl rád operní zpěvačky, ale já mám své metody, říká Pecková

Dagmar Pecková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)

Operní pěvkyně Dagmar Pecková (65) je se třetím manželem už 26 let. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka Pecková prozradila, jak změnila jeho názor na zpěvačky i jak se v hudbě angažuje jejich dcera.

3. května 2026

Půl roku jsem sám, uvidíme po létě, řekl Emanuele Ridi a prozradil svůj typ

Emanuele Ridi v Show Jana Krause (duben 2026)

Známý televizní kuchař Emanuele Ridi (52) v lednu oznámil, že se po šesti letech rozchází s manželkou. V Show Jana Krause upřesnil, že je sám už půl roku a prozradil, jaký typ žen se mu líbí.

3. května 2026

Muži Jiřiny Bohdalové: Se Stašem měla jedinou dceru, Brzobohatý ji zradil

Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová ve filmu Ucho (1969)

V životě oslavenkyně Jiřiny Bohdalové (95) mělo významné místo hned několik mužů. Někteří v životě osobním, jiní zase v tom pracovním. Herečka, která byla dvakrát vdaná, si na nezájem mužského...

3. května 2026

Kaskadérce Dvorské hrozila amputace nohy. Zachránil ji úplatek lékaři

Hana Dvorská ve StarDance XIV (2026)

„Já se prostě kousnu,“ říká stručně a jasně kaskadérka Hana Dvorská. Na podzim se objeví na obrazovkách České televize coby jedna z účastnic StarDance. Šance na úspěch má velké. Navzdory všem...

3. května 2026

Ta vyrostla! Princezna Charlotte slaví 11. narozeniny novou fotkou od profesionála

Princezna Charlotte na portrétu k 11. narozeninám (2. května 2026)

Princ William a princezna Kate na sociálních sítích zveřejnili přání k 11. narozeninám své jediné dcery, princezny Charlotte. O snímek se postaral uznávaný fotograf Matt Porteous, který královskou...

2. května 2026  11:37

Summer z Pobřežní hlídky ukázala, jak vypadá její tělo po boji s rakovinou

Nicole Eggertová v Los Angeles (23. dubna 2026)

Americká herečka Nicole Eggertová (54) má za sebou už dvě mastektomie. Představitelka plavčice Summer ze seriálu Pobřežní hlídka na sociálních sítích ukázala jizvy po operacích a připomněla, že ani...

2. května 2026  10:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Michaela Salačová se chodí dívat, jak její syn škrtí soupeře

Michaela Salačová

Před čtvrt stoletím se stala královnou krásy, ale vedle modelingu byla její největší láskou vždycky hudba. Patnáct let dělala dýdžejku. „Zrovna včera jsem přemýšlela nad tím, jak moc mi ta práce...

2. května 2026

Mateřství mě uzemnilo. A koně mi připomínají, kým jsem, říká Šárka Krausová

Šárka Krausová

Na první pohled působí křehce a klidně. Je však silná osobnost, která si svou cestu k herectví musela do určité míry vybojovat sama. Šárka Krausová patří mezi výrazné tváře Divadla na Vinohradech i...

2. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.