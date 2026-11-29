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Robert Rosenberg s přítelkyní odhodili plavky i zábrany. V jezeře se koupali nazí
Robert Rosenberg překvapil návštěvou v porodnici. Vydal se za svou někdejší manželkou Žanetou Rosenbergovou (za svobodna Vavrochovou), působící kdysi v pornoprůmyslu nejčastěji pod uměleckým jménem Jeanette. Ta je matkou jeho prvorozeného syna Forresta Rayana. Z fotografií zveřejněných na Facebooku vyplývá, že Žaneta má za sebou další porod a do rodiny přibyl chlapeček, který dostal jméno Quentin.
Setkání bývalých partnerů může připomenout jejich poměrně bouřlivou společnou minulost. Rosenberg a Žaneta se vzali v roce 2006. V srpnu následujícího roku se jim narodil syn Forrest. Manželství však dlouho nevydrželo a v roce 2010 skončilo rozvodem.
Jejich vztah následně poznamenal také soudní spor o syna. V roce 2012 se řešilo, kdo se bude o chlapce starat. Do případu se zapojili také Žanetini rodiče, u kterých Forrest vyrůstal. Soud nakonec rozhodl, že chlapec zůstane v péči prarodičů. Rosenberg tehdy jejich péči podporoval a uvedl, že synovi u nich nic nechybí.
Dnes je Forrest už dospělý. V srpnu 2025 oslavil osmnácté narozeniny. Rosenberg tehdy uvedl, že se se synem vídá poměrně často a mají spolu dobrý vztah. Rosenberg má kromě Forresta ještě mladšího syna Rockyho, kterého má z druhého manželství s fotografkou Petrou Šebestovou. Tu si vzal v únoru 2021 na Maledivách, později šli od sebe.
Rosenberg má v současnosti po svém boku partnerku Janu, které říká Janička. Pochází z Ukrajiny a živí se jako masérka, věnuje se také kosmetickým službám. Dvojice spolu podle svých vyjádření tvoří pár déle než rok a společně také bydlí. Seznámili se když Rosenberg hledal masérku, která by mu pomohla s přípravou na zápas v MMA. Z pracovního kontaktu se postupně vyvinul partnerský vztah.
Robert Rosenberg oslavil letos v březnu 51. narozeniny. Narodil se 6. března 1975 v Trutnově a proslavil se jako jeden z nejznámějších českých herců a producentů filmů pro dospělé. Během kariéry účinkoval v tisících snímků a patřil k nejvýraznějším tvářím evropského pornoprůmyslu. Po ukončení této kariéry se začal naplno věnovat boxu, momentálně působí jako trenér a vede v Praze vlastní boxerskou školu.