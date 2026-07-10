Na zveřejněných fotografiích dvojice pózuje na pláži i ve vodě. Největší pozornost ale vzbudily snímky z Jezera Lhota, na nichž se Robert Rosenberg s partnerkou koupají zcela nazí. Vyhlášené přírodní koupaliště nedaleko Prahy je známé také svou rozsáhlou nudistickou pláží. Intimní partie dvojici na fotografiích zakrývá voda, přesto snímky fanoušci rozhodně nepřehlédli.
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Je vidět, že si zamilovaný pár společné léto užívá. Nechybí úsměvy, objetí ani romantická atmosféra. Pod příspěvkem se okamžitě objevila řada pochvalných komentářů. Fanoušci oceňují nejen odvahu dvojice, ale také jejich dobrou náladu. A to, že spolu působí šťastně a spokojeně.
Rosenberg se netají tím, že po boku současné o 21 let mladší partnerky Yany Pechyonayi, které říká Janička, prožívá spokojené období. Partnerku představil veřejnosti loni. Blondýnka pochází z Ukrajiny, v Česku žije řadu let a pracuje jako masérka. Dvojice spolu pravidelně sdílí fotografie z výletů, dovolených i sportovních aktivit.
Robert Rosenberg oslavil letos v březnu 51. narozeniny. Narodil se 6. března 1975 v Trutnově a proslavil se jako jeden z nejznámějších českých herců a producentů filmů pro dospělé. Během kariéry účinkoval v tisících snímků a patřil k nejvýraznějším tvářím evropského pornoprůmyslu. Po ukončení této kariéry se začal naplno věnovat boxu, momentálně působí jako trenér a vede v Praze vlastní boxerskou školu.
Rosenberg má bohatou historii partnerských vztahů. Je otcem dvou dětí a byl dvakrát ženatý. Jeho první manželkou byla Žaneta Vavrochová, známá v pornoprůmyslu jako Jeanette, se kterou má syna Forresta Ryana. Manželství skončilo po čtyřech letech v roce 2010 rozvodem.
Později žil několik let s učitelkou z mateřské školky, Kristýnou Kinskou, se kterou se i zasnoubili, ale svatba nakonec neproběhla. V únoru 2021 se pak na Maledivách oženil s fotografkou Petrou Šebestovou, se kterou mají syna Rockyho. I po rozchodu udržují přátelské vztahy a například Vánoce trávili všichni společně i s Robertovou současnou přítelkyní.