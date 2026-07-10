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Robert Rosenberg s přítelkyní odhodili plavky i zábrany. V jezeře se koupali nazí

Autor:
  13:33
Robert Rosenberg s Janičkou se na oblíbeném přírodním koupališti odvázali....

Robert Rosenberg s Janičkou se na oblíbeném přírodním koupališti odvázali. (červenec 2026) | foto: Instagram @robert_rosenberg_box._

Zamilovaná dvojice se během horkého dne osvěžila v Jezeře Lhota. (červenec 2026)
Na Jezeře Lhota si pár užíval slunce, vodu i společné chvíle. (červenec 2026)
Na večerní koupání na Jezero Lhota vyrazili Janička s Robertem na motorce....
Jezero Lhota je známé také svou nudistickou pláží, kterou dvojice během...
64 fotografií
Bývalý herec filmů pro dospělé Robert Rosenberg si léto užívá naplno. Se svou partnerkou Janičkou vyrazil večer na motorce k jezeru Lhota, kde oba odložili plavky a osvěžili se koupelí bez jediného kousku oblečení. O romantické chvíle se následně podělili i s fanoušky na sociálních sítích.

Na zveřejněných fotografiích dvojice pózuje na pláži i ve vodě. Největší pozornost ale vzbudily snímky z Jezera Lhota, na nichž se Robert Rosenberg s partnerkou koupají zcela nazí. Vyhlášené přírodní koupaliště nedaleko Prahy je známé také svou rozsáhlou nudistickou pláží. Intimní partie dvojici na fotografiích zakrývá voda, přesto snímky fanoušci rozhodně nepřehlédli.

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Je vidět, že si zamilovaný pár společné léto užívá. Nechybí úsměvy, objetí ani romantická atmosféra. Pod příspěvkem se okamžitě objevila řada pochvalných komentářů. Fanoušci oceňují nejen odvahu dvojice, ale také jejich dobrou náladu. A to, že spolu působí šťastně a spokojeně.

Rosenberg se netají tím, že po boku současné o 21 let mladší partnerky Yany Pechyonayi, které říká Janička, prožívá spokojené období. Partnerku představil veřejnosti loni. Blondýnka pochází z Ukrajiny, v Česku žije řadu let a pracuje jako masérka. Dvojice spolu pravidelně sdílí fotografie z výletů, dovolených i sportovních aktivit.

Robert Rosenberg s Janičkou se na oblíbeném přírodním koupališti odvázali. (červenec 2026)
Zamilovaná dvojice se během horkého dne osvěžila v Jezeře Lhota. (červenec 2026)
Na Jezeře Lhota si pár užíval slunce, vodu i společné chvíle. (červenec 2026)
Na večerní koupání na Jezero Lhota vyrazili Janička s Robertem na motorce. (červenec 2026)
64 fotografií

Robert Rosenberg oslavil letos v březnu 51. narozeniny. Narodil se 6. března 1975 v Trutnově a proslavil se jako jeden z nejznámějších českých herců a producentů filmů pro dospělé. Během kariéry účinkoval v tisících snímků a patřil k nejvýraznějším tvářím evropského pornoprůmyslu. Po ukončení této kariéry se začal naplno věnovat boxu, momentálně působí jako trenér a vede v Praze vlastní boxerskou školu.

Rosenberg má bohatou historii partnerských vztahů. Je otcem dvou dětí a byl dvakrát ženatý. Jeho první manželkou byla Žaneta Vavrochová, známá v pornoprůmyslu jako Jeanette, se kterou má syna Forresta Ryana. Manželství skončilo po čtyřech letech v roce 2010 rozvodem.

Později žil několik let s učitelkou z mateřské školky, Kristýnou Kinskou, se kterou se i zasnoubili, ale svatba nakonec neproběhla. V únoru 2021 se pak na Maledivách oženil s fotografkou Petrou Šebestovou, se kterou mají syna Rockyho. I po rozchodu udržují přátelské vztahy a například Vánoce trávili všichni společně i s Robertovou současnou přítelkyní.

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