Mohla jít rovnou nahá, kritizují partnerku Roberta Rosenberga za odvážný top

  9:40
Robert Rosenberg (50) se po rozpadu vztahu se svou druhou manželkou Petrou Šebestovou dal dohromady s o dvacet let mladší Ukrajinkou, masérkou „Janičkou“ (30). Oba dávají na sociálních sítích pravidelně nahlédnout do soukromí díky fotkám z dovolených a společně strávených romantických chvil. Partnerka bývalého pornoherce sklízí často na sociálních sítích kritiku.
Robert Rosenberg se svou láskou Janou (2025)

Robert Rosenberg a jeho láska Janička (Yana Pechyonaya) jsou spolu déle než rok, vztah však není bez komplikací a během uplynulých měsíců došlo k několika výrazným turbulencím.

V říjnu Rosenberg oznámil, že jeho partnerka se vrací za svými rodiči do Řecka a vztah na dálku už nebude mít cenu. Vše nakonec dopadlo jinak, stěhování neproběhlo a oba pokračují ve společném životě v Česku.

Robert Rosenberg s partnerkou Janou (2026)

„Už je to více jak rok od našeho prvního setkání! A už skoro rok, co spolu bydlíme,“ napsal nyní bývalý pornoherec na Instagram ke společné fotografii. Na té je jeho přítelkyně v průsvitném červeném topu, za což ji někteří sledující v komentářích kritizují, jiní dokonce spekulují o tom, že velmi mladě vypadající žena je výrazně štíhlá proto, že užívá drogy či trpí poruchou příjmu potravy – anorexií.

„Moje přítelkyně hodně cvičí a málo jí. Anorexie je nemoc a ona nemocná vážně není,“ vysvětlil pro web Život v Česku Rosenberg a dodal, že se s podobnými komentáři nijak netrápí. Jeho sledující se však kromě postavy jeho partnerky strefují i do skutečnosti, že Jana se často ukazuje v poměrně odvážných outfitech.

„To už může jít rovnou nahá,“ zní jeden z komentářů. „Odvážný topík!“, „Snad už jí bylo patnáct!“ „Tenhle film si nepamatuju,“ či „Se divím, že jí tu dovolíš ukazovat prsa. Vždyť ten obleček patří domů a ne na veřejnost. Přeju vám to, ale vystavit tu svou ženu takhle polonahou, nevím nevím,“ píší k fotce uživatelé Instagramu.

Robert a Jana přitahují pozornost nejen kvůli věkovému rozdílu, ale také proto, že Rosenberg je mediálně velmi známou osobností. Narodil se v roce 1975 v Trutnově a proslavil se jako herec ve filmech pro dospělé i jejich režisér. Postupem času se od prostředí pornoprůmyslu distancoval a začal se naplno věnovat sportu, konkrétně boxu a jeho trenérství.

Bývalý pornoherec Robert Rosenberg se na Maledivách podruhé oženil

Rosenberg má bohatou historii partnerských vztahů. Je otcem dvou dětí a byl dvakrát ženatý. Jeho první manželkou byla Žaneta Vavrochová, známá také jako Jeanette, se kterou má syna Forresta Ryana. Manželství skončilo po čtyřech letech v roce 2010 rozvodem.

Později žil několik let s učitelkou z mateřské školky, Kristýnou Kinskou, se kterou se i zasnoubili, ale svatba nakonec neproběhla. V únoru 2021 se pak na Maledivách oženil s fotografkou Petrou Šebestovou, se kterou mají syna Rockyho. Začátkem loňského roku se ve společnosti často objevoval po boku miss Denisy Chalupové. Brunetka se však nechala slyšet, že jsou jen kamarádi.

V roce 2007 policie Rosenberga obvinila mimo jiné i z vraždy. „Tehdy nás s mou ženou chtěli dostat do vězení za kuplířství, obchodování s bílým masem, omezování osobní svobody a podobně. Dříve jsem byl dost častým konzumentem kokainu, takže jsem u sebe vždycky nějaký měl. Chtěli mě obvinit například také z vraždy a ovlivňování svědků,“ vzpomínal v jednom z rozhovorů.

Ve vazbě si nakonec odseděl půl roku. Ve vězení byla tehdy i jeho tehdejší žena, pornoherečka Žaneta. „Než aby nám museli vracet odškodnění, dali nám tehdy půl roku podmínku za drogy. Když mě přišli zatknout, dobrovolně jsem jim odevzdal zbraně a kokain, co jsem měl tehdy u sebe. To byly dva gramy, které jsem měl v peněžence,“ dodal Rosenberg.

