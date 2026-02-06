Robert Rosenberg a jeho láska Janička (Yana Pechyonaya) jsou spolu déle než rok, vztah však není bez komplikací a během uplynulých měsíců došlo k několika výrazným turbulencím.
V říjnu Rosenberg oznámil, že jeho partnerka se vrací za svými rodiči do Řecka a vztah na dálku už nebude mít cenu. Vše nakonec dopadlo jinak, stěhování neproběhlo a oba pokračují ve společném životě v Česku.
„Už je to více jak rok od našeho prvního setkání! A už skoro rok, co spolu bydlíme,“ napsal nyní bývalý pornoherec na Instagram ke společné fotografii. Na té je jeho přítelkyně v průsvitném červeném topu, za což ji někteří sledující v komentářích kritizují, jiní dokonce spekulují o tom, že velmi mladě vypadající žena je výrazně štíhlá proto, že užívá drogy či trpí poruchou příjmu potravy – anorexií.
„Moje přítelkyně hodně cvičí a málo jí. Anorexie je nemoc a ona nemocná vážně není,“ vysvětlil pro web Život v Česku Rosenberg a dodal, že se s podobnými komentáři nijak netrápí. Jeho sledující se však kromě postavy jeho partnerky strefují i do skutečnosti, že Jana se často ukazuje v poměrně odvážných outfitech.
„To už může jít rovnou nahá,“ zní jeden z komentářů. „Odvážný topík!“, „Snad už jí bylo patnáct!“ „Tenhle film si nepamatuju,“ či „Se divím, že jí tu dovolíš ukazovat prsa. Vždyť ten obleček patří domů a ne na veřejnost. Přeju vám to, ale vystavit tu svou ženu takhle polonahou, nevím nevím,“ píší k fotce uživatelé Instagramu.
Robert a Jana přitahují pozornost nejen kvůli věkovému rozdílu, ale také proto, že Rosenberg je mediálně velmi známou osobností. Narodil se v roce 1975 v Trutnově a proslavil se jako herec ve filmech pro dospělé i jejich režisér. Postupem času se od prostředí pornoprůmyslu distancoval a začal se naplno věnovat sportu, konkrétně boxu a jeho trenérství.
|
Bývalý pornoherec Robert Rosenberg se na Maledivách podruhé oženil
Rosenberg má bohatou historii partnerských vztahů. Je otcem dvou dětí a byl dvakrát ženatý. Jeho první manželkou byla Žaneta Vavrochová, známá také jako Jeanette, se kterou má syna Forresta Ryana. Manželství skončilo po čtyřech letech v roce 2010 rozvodem.
Později žil několik let s učitelkou z mateřské školky, Kristýnou Kinskou, se kterou se i zasnoubili, ale svatba nakonec neproběhla. V únoru 2021 se pak na Maledivách oženil s fotografkou Petrou Šebestovou, se kterou mají syna Rockyho. Začátkem loňského roku se ve společnosti často objevoval po boku miss Denisy Chalupové. Brunetka se však nechala slyšet, že jsou jen kamarádi.
V roce 2007 policie Rosenberga obvinila mimo jiné i z vraždy. „Tehdy nás s mou ženou chtěli dostat do vězení za kuplířství, obchodování s bílým masem, omezování osobní svobody a podobně. Dříve jsem byl dost častým konzumentem kokainu, takže jsem u sebe vždycky nějaký měl. Chtěli mě obvinit například také z vraždy a ovlivňování svědků,“ vzpomínal v jednom z rozhovorů.
Ve vazbě si nakonec odseděl půl roku. Ve vězení byla tehdy i jeho tehdejší žena, pornoherečka Žaneta. „Než aby nám museli vracet odškodnění, dali nám tehdy půl roku podmínku za drogy. Když mě přišli zatknout, dobrovolně jsem jim odevzdal zbraně a kokain, co jsem měl tehdy u sebe. To byly dva gramy, které jsem měl v peněžence,“ dodal Rosenberg.