Kennedy mladší sedmatřicetkrát podvedl manželku. Můžeš si za to sama, řekl

Deník Mother Jones získal starší zvukové nahrávky, ve kterých se Robert F. Kennedy mladší hádá s bývalou manželkou.

„Chci být v monogamním vztahu. Nechci být v polygamním vztahu. Myslím, že je to špatně,“ říká Kennedy v nahrávce z roku 2011. „Ale proč jsi to tedy deset let dělal?“ ptá se ho Mary Richardsonová Kennedyová, která podle svých slov našla dokonce deník s podrobným přehledem všech třiceti sedmi žen, se kterými jí byl manžel nevěrný. „Můžeš si za to sama, doma jsem byl týrán,“ odpovídá Kennedy na zvukovém záznamu.

Robert F. Kennedy junior a Mary Richardsonová Kennedyová během pohřbu senátora Edwarda Kennedyho (29. srpna 2009)

S Mary Richardson Kennedyovou se vzali v roce 1994, ona pak v roce 2010 požádala o rozvod. V té době prý v jejich domě Kennedy mladší nainstaloval nahrávací zařízení.

Deník uvádí, že tento konkrétní rozhovor byl jedním z celkem šedesáti, které si synovec bývalého demokratického prezidenta Johna F. Kennedyho tajně nahrál. Minimálně jednu nahrávku prý pořídil v Kalifornii, kde je nutný souhlas obou stran s nahráváním.

Richardsonová Kennedyová, která pracovala jako interiérová designérka, potom v roce 2012 spáchala sebevraždu. Bylo jí 52 let.

Caroline Kennedyová (67) svého bratrance v otevřeném dopise nedávno obvinila. Podle ní je Kennedy mladší perverzní sexuální predátor, který nemá kvalifikaci pro funkci ministra zdravotnictví. V dopise naléhala na Senát, aby jejího bratrance neschválil do funkce.

Označila ho také za „muže závislého na heroinu, který se v životě dopouštěl mnoha lží a podvodů“. „Bobbyho znám celý život. Vyrůstali jsme spolu. Není s podivem, že jako domácí mazlíčky chová právě dravé ptáky. Bobby sám je dravcem, manipulátorem závislým na pozornosti a touze po moci,“ uvedla Caroline Kennedyová.

Kennedy mladší je potřetí ženatý, v roce 2014 si vzal herečku Cheryl Hinesovou.