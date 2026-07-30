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Dua Lipa má sexy mladší sestru. Rina Lipa dobývá módní průmysl

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Rina Lipa a její sestra Dua Lipa v Rio de Janeiro (21. listopadu 2025)

Rina Lipa a její sestra Dua Lipa v Rio de Janeiro (21. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Dua Lipa a její sestra Rina Lipa (19. května 2026)
Rina Lipa a její sestra Dua Lipa (27. května 2025)
Dua Lipa a její sestra Rina Lipa v Rio de Janeiro (21. listopadu 2025)
Dua Lipa a její sestra Rina Lipa v Rio de Janeiro (20. listopadu 2025)
28 fotografií
Rina Lipa (25), mladší sestra zpěvačky Dua Lipy (30), se stala hlavní tváří nové kampaně značky ASOS. Modelka, tanečnice a influencerka se neobjeví jen na billboardech a plakátech - prostřednictvím obsahu na TikToku a Instagramu bude zákazníkům radit s módní inspirací.

Podle značky ASOS má mít během kampaně Lipa na starosti módní dilemata. „Váš letní šatník je vyřešený, o styl se postarala Rina Lipa,“ uvádí značka na sociálních sítích. V kampani se influencerka představila v několika letních outfitech, od háčkovaných minišatů až po ležérní kombinace džínových šortek a tenisek.

rinalipa

just hey :)

23. července 2026 v 13:19, příspěvek archivován: 29. července 2026 v 8:59
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Rina Lipa na sebe ve světě módy neupozorňuje poprvé. Časopis Tatler ji už dříve označil za „It Girl“ generace Z, kterou musíte znát. Má za sebou spolupráce se značkami Red Valentino nebo Nasty Gal a nedávno získala také svou první výraznější filmovou roli. Přesto si podle svých slov zachovává skromnost.

„Rodiče nás chválí, ale když jsme doma, pořád musíme pomáhat prostřít stůl a umývat nádobí,“ řekla Rina Lipa v jednom z rozhovorů.

Dua Lipa a její sestra Rina Lipa (19. května 2026)

Rodina se musela vyrovnat s nelehkými začátky. Rina i Dua, které mají ještě dvacetiletého bratra Gjina, se narodily v Londýně kosovsko-albánským rodičům, kteří do Spojeného království uprchli před válkou.

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Po přestěhování do Londýna začínali od nuly a pracovali jako číšníci, než si vybudovali nový život. Než opustili Kosovo, studoval zpěvaččin otec přitom zubní lékařství a matka právo.

Jejich pracovní morálka ovlivnila i slavnou dceru. „Celý život jsem viděla své rodiče pracovat. Když jsem já chodila do školy, i oni chodili do školy,“ řekla v jednom z rozhovorů Dua Lipa.

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