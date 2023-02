Podruhé těhotná zpěvačka Rihanna rozzářila poločas Super Bowlu

Poločasovou přestávku finále ligy amerického fotbalu NFL mezi týmy Kansas City Chiefs a Philadelphia Eagles vyplnila v neděli večer Rihanna. Vystoupením na Super Bowlu se vrátila na světová pódia po téměř pětileté přestávce.

Pro svůj comeback si přitom nemohla vybrat velkolepější příležitost. Jenom v USA sleduje finále odhadem na sto milionů diváků, přičemž vrcholu dosahuje sledovanost utkání právě o poločasové přestávce, kterou vyplňuje přibližně třináctiminutová show považovaná za vrcholné představení amerického zábavního průmyslu.

Na pohyblivém pódiu zavěšeném vysoko nad hřištěm a postupně klesajícím k hrací ploše stadionu v arizonském Glendale zpěvačka v růžových šatech, obklopená taneční skupinou v bílém, zazpívala směs svých největších hitů: Bitch Better Have My Money, Diamonds nebo We Found Love. Fanoušci z celého světa se však nedočkali rapera Jay-Z, ačkoli byl údajně na stadionu spatřen. Superhit Umbrella zazpívala Rihanna sama bez hudebního partnera.

ASAP Rocky a Rihanna na Met Gala (New York, 13. září 2021)

Krátce po vystoupení management zpěvačky oznámil, že je Rihanna těhotná – čeká své druhé dítě. Už během show přitom bylo patrné, že se jí pod šaty rýsuje bříško, což hned vyvolalo spekulace na sociálních sítích. Brzy se potvrdilo, že byly oprávněné. Zpěvačka už má devítiměsíčního syna s raperem A$AP Rockym.

V minulosti obstaraly program Super Bowlu popové a rockové veličiny jako Lady Gaga, Beyoncé, Prince, Madonna nebo The Rolling Stones.

Hudební program je rovněž součástí předzápasové ceremonie. Herečka Sheryl Lee Ralphová tentokrát zazpívala song Lift Every Voice and Sing, který je považován za černošskou hymnu. Americkou národní hymnu před výkopem zapěl countryový zpěvák Chris Stapleton.

Aktuálního Super Bowlu využila k oznámení několika svých koncertů v reklamním spotu irská rocková skupina U2. Sérii koncertů skupina plánuje na podzim při příležitosti otevření arény MSG Sphere v Las Vegas.

Jejich program se zaměří na album Achtung Baby z roku 1991. Ze čtveřice však bude chybět bubeník Larry Mullen kvůli nespecifikovaným zdravotním problémům. „Potřebujeme se vrátit na pódium a znovu vidět tváře svých fanoušků,“ sdělili Bono, Edge a Adam Clayton. Žádné další koncerty zatím ohlášeny nebyly.

VIDEO: Těhotná Rihanna na Super Bowlu 2023: