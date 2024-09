Richard Müller ukázal fotky z tajné svatby. Promluvil o přírůstku do rodiny

„Přátele jsme požádali o diskrétnost, ať klidně sdílejí své fotky na sociálních sítích, ale ať nám pomohou zachovat tento speciální moment jen pro nás a naše blízké. A podařilo se. Nám šlo hlavně o ten samotný slavnostní den, abychom si ho mohli opravdu v soukromí, bez médií, užít,“ řekla Vanda Wolfová.

„Vzali jsme se v tichosti, bez přítomnosti médií. Moji fanoušci vědí, že své soukromí si pečlivě chráním a ani s ním neobchoduji. Touto cestou bych chtěl poděkovat za tolik krásných reakcí a blahopřání,“ vysvětlil Richard Müller, proč se nakonec rozhodl pár fotografií ukázat.

Ema Müllerová, Markus Müller, Vanda Wolfová a Richard Müller ve svatební den

Nevěsta měla bleděmodré šaty od návrhářky a kamarádky Tatiany Kovaříkové a ženich oblek Alain Delon. „Šaty byly do poslední chvíle překvapením i pro mě – Tatiana mi je dovezla hodinu před obřadem, to jsem je viděla poprvé. A jak už je u Tatiany zvykem, perfektně mi seděly a byly jedním slovem pohádkové!“ komentovala své šaty. „Vanda mi v šatech vyrazila dech. Byla krásná, nejkrásnější!“ dodal zpěvák.

Celá svatba byla hodně netypická – svatebčané nastupovali k oltáři až ve chvíli, kdy všichni zpívali a vytleskávali píseň We Will Rock You od Queen, Markus nesl prstýnky, které vybírala sama nevěsta. Svatební oslavy se zúčastnila přibližně stovka hostů, sešla se rodina a přátelé z celého světa.

Vanda Wolfová, Richard Müller a jejich syn Markus

Dvojice, která spolu vychovává syna Markuse (12), se zasnoubila na Štědrý večer. Zpěvák překvapil partnerku prstenem a požádal ji o ruku. „Nikdy jsem netoužila po velké svatbě v bílých šatech,“ prozradila. „Pro mě je nejsilnějším poutem a důkazem lásky náš Markus, takže žádost o ruku byla velkým překvapením.“

„Když víte, že s někým chcete zestárnout a zůstat navždy, tak mu to musíte dát vědět,“ dodal zpěvák s tím, že Markus byl z novinky o svatbě nadšený. „Markus byl strašně šťastný, stejně jako jsme byli šťastní my.“

Přírůstek do rodiny

Vzhledem k tomu, že svatební cesta byla netradičně před svatbou, ženichovy první kroky po svatebním dnu vedly do nahrávacího studia, kde finišuje jeho nové album Duety, které vyjde v listopadu.

Jde o sbírku zásadních písní s výjimečnými interprety, které Richard Müller nazpíval za 40 let své hudební kariéry. Je na něm sedmnáct písniček se šestnácti interprety a také dvě novinky, s raperem Lyrikem a také s Darou Rolins. „Těším se na to, že album Duety vychází na CD a na LP. Ani svatba nemohla zastavit všechny poslední přípravy na tento můj nový přírůstek do rodiny,“ řekl zpěvák.

„Moc těšíme na Richardovo Vánoční turné 40 let s Richardem Müllerem, stejně jako na dalších 40 let s ním!“ dodali Vanda Wolfová se synem Markusem.