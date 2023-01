Rozvod je po 10 letech dotažen, říká Genzer. Finkovou opustil kvůli jiné

„Rozvod proběhl úplně v pohodě, já jsem Lindě donesl kytku, to tam prý ještě nikdy neviděli. A když četli rozsudek, tak jsme si oba i poplakali. No a pak jsme si šli každý po svých,“ svěřil se Richard Genzer v rozhovoru pro pořad Showtime.

S Finkovou byli manželé od roku 2000. Po dvou letech manželství v roce 2002 potvrdili rozchod a herec přiznal, že má novou přítelkyni. Byla jí Markéta Jiránková, která se láskou ke Genzerovi pochlubila na svém profilu na Facebooku a nazvala ji dokonce „karmickou“ a anděly seslanou.

Genzer požádal Jiránkovou o ruku, ale ani po šesti letech vztahu ji nedovedl k oltáři. Speciální pedagožka se pak na podzim roku 2021 vdala za o třináct let mladšího bývalého vrcholového atleta, pražského podnikatele Ondřeje Pítra.

Linda Finková a Richard Genzer s dětmi na archivní fotografii

Genzer a Finková spolu mají dvě děti, dceru Viktorku a syna Matyáše. Manželé počali v roce 2004 ještě třetí dítě, ale o to přišli, když byla Finková v šestém měsíci.

Jejich manželství začalo v roce 2000 nezvykle, v televizním pořadu Hany Zagorové a Štefana Margity Hogo Fogo, kde Finková postavila svého partnera před hotovou věc a někdejší tanečník populární formace UNO se dozvěděl, že se žení, až při obřadu.

Před dvěma lety zmínila Finková v rozhovoru pro iDNES.cz, že rozvod je podle ní jen cár papíru, stejně jako papír o manželství. „Nemyslím si, že rozvod je důležitý životní krok. Myslím, že to je, když se dva lidi rozejdou. Ale rozvod, to už je jen cár papíru. Stejně jako papír o manželství, tak i papír o rozvodu je cár,“ řekla lektorka a poradkyně v oblasti zpěvu s tím, že její manžel rozhodně o peníze rozvodem nepřijde.

„To v žádném případě, my jsme dávno vypořádaní, respektive já nic nepotřebuju. Jsem vydělávající paní a já uživím klidně několik rodin. Spousta rozvádějících se žen v Česku by si mohla vzít příklad. Jsme v pohodě. Já nikoho neprudím, živím celou rodinu, o nic se nikoho neprosím a nikdy jsem se neprosila,“ dodala Finková, která žije od rozchodu s Genzerem s přítelem Milanem Večesem.



V roce 2014 pro iDNES.cz prozradila, že rozchod s Genzerem vnímá jako prohru dvou lidí. „U nás už to nefungovalo. Mrzí mě to. Samozřejmě je nejlepší, když jsou spolu lidi, kteří spolu mají i děti. Nám se to ale bohužel podělalo. Jsem ale šťastná, že teď je to zase dobrý. I moje děti milují mého nového partnera Milana, on miluje je, nikdo se doma nehádá, nejsou žádné problémy. Takhle je to prostě nejlepší. A asi mi to potvrdí každý, kdo byl nucen nějak změnit život. Pro výchovu dětí není dobrý, aby poslouchaly nějaký křik nebo cítily jakékoli dusno,“ řekla zpěvačka.