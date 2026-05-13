Richardu Chladovi potvrzuje alibi staronový kamarád Vlasta Hájek

  12:01
Jedno se mu upřít nedá, Richard Chlad hlavu do písku nestrká. I když je v médiích líčen pomalu jako bijec MMA a přetřásá se roky stará kauza, podle níž brutálně napadl svoji bývalou přítelkyni, podnikatel se vztyčenou hlavou navštívil akci Simony Krainové a jejího manžela Karla Vágnera.
Anna-Marie Kánská a Richard Chlad na party Progresus v Karlových Varech (8. července 2025) | foto: Herminapress

„Jsme kamarádi už dlouhé roky, máme společné zájmy a koníčky, jako je zdravý životní styl,“ říká Chlad, který byl ve správnou chvíli na správném místě. Projekt, který bývalá modelka oficiálně představovala, se totiž týká zdravého stravování. Krainová se rozhodla přivést na trh v různých variantách poke bowl – původně havajské jídlo, jehož základem je rýže a čerstvá zelenina.

Stejně jako Krainová i Chlad už léta sportuje. „Dříve jsem byl poměrně aktivní ve všech možných druzích sportu, ale dneska jedu spíš údržbový systém. Třikrát do týdne jsem čtyřicet minut ve fitku. Ale nalehko, žádné velké váhy nezvedám, nedřu se a zároveň si hlídám stravu,“ vypráví Chlad.

Richard Chlad a jeho manželka Anna Marie Kánská Chladová na akci Simony Krainové v Praze (12. května 2026)

„Simona s Karlem běhají, to já ne, mě by z toho bolely klouby. A ty se se mi po třech měsících, co jsme byli na Tenerife, konečně podařilo zase rozhýbat. Po Vánocích jsem nebyl schopný bez bolesti udělat hluboký dřep, teď jich udělám pětadvacet. Ale bolelo to jako čert,“ vypráví. Žádnou zázračnou mastičku či jiný lék nepoužil, jenom přemohl bolest a přestal se bát, že si ublíží. „A co si budeme říkat, důležité je teplo. Jakmile na stařecké klouby přijde chlad, je zle,“ usmívá se.

Artrózou naštěstí netrpí. „Můj fyzioterapeut říkal, že je dobře, že jsem s těmi vrcholovými sporty zavčas skončil, protože jsem prý jedním z mála v mém věku, kdo za ním chodí a nemá žádné udělátory typu umělého kloubu a další. Takže zaplaťpánbůh se moje životospráva za ty roky vyplatila,“ říká Chlad, který už za pár týdnů oslaví 64. narozeniny.

„Já se zdravé stravě začal věnovat až po pětatřicátém roce. A kolem padesátky jsem byl skoro vegetarián, až tam jsem dospěl. Ale šlo mi to strašně proti srsti. Pak jsem se potkal s výživovým poradcem, ten mi udělal rozbor krve a pak se mě zeptal, co rád jím. Já mu řekl, že maso a bůček a očekával jsem, že mi za to vynadá. Ale on se naopak divil, proč to tedy nejím. Jestli mi chutná ta brokolice, kterou se cpu. No, tu já nesnáším dodnes, ale jedl jsem ji. Tak mi vysvětlil, že když mám krevní skupinu nula, jsem typ lovec a měl bych jíst hlavně maso. Klidně i prorostlé, ale v rozumném množství a ryby. Že bych neměl být vegetariánem, protože to je důvod, proč se cítím tak utahaně,“ říká o své zkušenosti se stravováním.

Poslední léta mu vaří manželka a prý velmi dobře. „Jenomže ona toho jídla vždycky udělá jak pro armádu a přitom jsme sami dva. Jsou to minimálně čtyři, spíš šest porcí a kdo myslíte, že to dojídá?“ usmívá se. Kila navíc ale na něm nejsou znát.

Annu Marii, dceru herečky Veroniky Kánské, si bral před třemi lety a do manželství vstupoval s „podmínkou“, že nebudou mít dítě. „Víte, ono v určitém věku… Podívejte se na Pepíka Koktu. (na veřejnost uniklo video, ve kterém manžel Ornelly Koktové hrubě nadává svým dětem, pozn. red.) Se třemi dětmi doma bych to už asi nedával,“ přiznává Chlad.

A i když je dost bohatý na to, aby si najal chůvy a další lidi, kteří by toho kolem dětí spoustu obstarali za něj, podobná vidina ho vůbec neláká. „Samozřejmě tato možnost tady je, ale to je představa lidí, kteří nás s manželkou neznají a nic o mně nevědí. Já když už se do něčeho pustím, tak chci fungovat tak, jak mám,“ říká podnikatel.

Vzhledem k tomu, že je na tom ekonomicky víc než dobře a co chce, si může pořídit, radost mu dnes už dělají jiné než materiální věci. „Mám rád kolem sebe fajn lidi. To jsou hodnoty a věci, které jsem dříve přecházel a nevnímal. A teď naopak vidím, že dobrá společnost, vztahy a pohoda je to, co mě opravdu těší. Anebo dělat radost jiným,“ říká mecenáš Motoristů.

Jeho o dvaatřicet let mladší manželka má stejně staré kamarádky a i s nimi se občas vídá. „Ona ale taky o spoustu z nich přišla tím, že si mě vzala, takže jich tolik zase není. Ale ty, které jí zůstaly, znám a komunikuji s nimi. Vídáme se, jezdí za námi. Je jim už přes třicet, takže jsou to zralé ženy, ale bohužel většinou nemají chlapa,“ vypráví a potvrzuje to, co se obecně ví. Že ženská rivalita si s mužskou nezadá a dámy si navíc dokážou „dobré bydlo“ závidět. Některé kamarádky po něm dokonce „vystartovaly.“ „Ty pokusy tady byly, ale paní Chladová to velice rychle eliminovala,“ směje se Chlad.

Coby starší muž, otec čtyř dětí, je dnes už natolik zralý, že důvodem k rozchodu s manželkou by muselo být něco hodně závažného. Nevěra by to ale nebyla. „Jó, kdyby to bylo před deseti nebo dvaceti lety… Ale jak už jsem toho spoustu zažil a prožil, tak vím, že nevěra je vždycky vyústěním nějakých problémů doma a má svůj důvod. Nemůže za ni jenom ten, který se jí dopustí. Takže kvůli nevěře, i když by mě to mrzelo a bolelo, bych už dnes vztah neukončil,“ říká.

Není si ale jistý reakcí manželky, kdyby se jí dopustil on. „Ona je Kozoroh, to byl byl průšvih, radši to nepokouším,“ směje se.

K medializované kauze, kdy před šesti lety údajně zbil svoji bývalou přítelkyni Liu Balanovskou na Floridě tak, že byla k nepoznání, se staví otevřeně. „Já se za ty roky k tomu vyjadřoval hodně, spousty jsem toho na sebe napráskal v podcastech, takže vůbec nechápu, proč se to teď znovu otevírá. Ale od neděle už vím, že jde o pomstu bývalých policajtů. A tuším i, kdo je instruuje,“ říká, aniž by jmenoval.

„S tou expartnerkou už léta nejsem v kontaktu. Možná tři čtyři roky jsem s ní nemluvil, protože kdykoliv se ozvala, bylo to vždycky spojené s nějakými animozitami a očerňováním. Navíc nebyla ve správném rozpoložení,“ naráží na její slabost pro návykové látky.

„Ale stalo se, že díky těmto neuvěřitelným věcem, které se teď dějí, jsem zvedl telefon a potkal se s Vlastou Hájkem (expartner Zuzany Belohorcová, pozn. red.). A i když to vypadalo, že už se budeme doživotně nepřátelit, z desetiminutového setkání bylo nakonec dvouhodinové, až mi málem uletělo letadlo. A bylo hezké, že mi říkal už do telefonu, že kdybych mu nezavolal, sám by se po mně sháněl, protože to, co se teď kolem mě děje, není normální,“ vypráví Chlad.

„Chtěl jsem vědět, jestli ho někdo kontaktoval, protože on mi v tom případě na té Floridě tenkrát dost pomohl, byl u toho od začátku. Ptal jsem se ho, jestli si někdo u něj ty informace, které se teď o mně píšou, ověřoval, jestli s někým mluvil. A odpověď zněla, že se s ním nikdo o tom nebavil a že kdyby mu kdokoliv zavolal, že mu řekne, jak to celé bylo. Že je to komplot proti mé osobě,“ uzavírá kauzu Richard Chlad.

