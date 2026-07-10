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Nechci, aby byli povoláním syn nebo dcera, říká Richard Chlad o svých dětech

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Anna-Marie Kánská a Richard Chlad na party Progresus v Karlových Varech (8....

Anna-Marie Kánská a Richard Chlad na party Progresus v Karlových Varech (8. července 2025) | foto: Herminapress

Richard Chlad v Karlových Varech na večírku Progresus (7. července 2026)
Richard Chlad přijel do Varů ve svém Mercedesu-Maybach S 650 Cabriolet
Richard Chlad
Richard Chlad a jeho manželka Anna Marie Kánská Chladová na akci Simony...
27 fotografií
„Manželka je radši doma. Pracuje. Věnuje se svému novému podnikatelskému plánu,“ omlouval Richard Chlad na Progresus party v Karlových Varech nepřítomnost Anny Marie Kánské.

„Původně plánovala, že by dorazila večer. Ale kvůli některým kamarádům i našim společným známým... Prostě řekla, že je v tuhletu chvíli radši ani nechce potkat. Protože ta politická animozita, která tady letos asi prolejzá celýma Varama, ji nebaví. Nechce u toho být a přetvařovat se neumí,“ říká podnikatel Richard Chlad, který je podporovatelem strany Motoristé sobě.

Anna-Marie Kánská a Richard Chlad na party Progresus v Karlových Varech (8. července 2025)
Richard Chlad v Karlových Varech na večírku Progresus (7. července 2026)
Richard Chlad přijel do Varů ve svém Mercedesu-Maybach S 650 Cabriolet
Richard Chlad
27 fotografií

I když se Anna Marie provdala za velmi bohatého muže a nemusela by dělat nic, rozhodla se před dvěma měsíci otevřít si ve Všenorech pohybové studio. „Já jsem rád, že se něčím zabývá, navíc se v tom našla. Udělala si instruktorský kurz na jógu, takže tohle je takové pokračování,“ vypráví Chlad.

Richard Chlad v Karlových Varech na večírku Progresus (7. července 2026)

„A asi mi nezbyde nic jiného, než abych tam taky začal chodit. Ne na jógu, ale na pilates. Jo, uklidňuje to psychiku, ale asi mě to roztrhne vejpůl. Z toho letitého posilování jsem strašně ztuhlý a ztvrdlý. Takže začít se teď protahovat… To bude bolet,“ posteskl si.

Richard Chlad: Od dovozce digitálek k miliardáři a sponzorovi Motoristů sobě

Do Varů přijel na otočku. Nejprve navštívil akci pořádanou Andreou Verešovou a pak vyrazil na Progresus party. Ze tří smokingů, které mu visí ve skříni, si vybral bílý, protože v letním období má raději světlejší oblečení. „Smutku a černé je kolem nás spousta,“ zdůvodnil svoje rozhodnutí.

A od začátku byl rozhodnut v deset hodin večer sednout do auta a jet domů, aby další den mohl pracovat. „Potřebujeme upgradovat staré solární elektrárny,“ prozradil, čím se aktuálně zabývá.

Anna Marie Kánská Chladová s manželem Richardem Chladem (25. ledna 2024)

Večírky ho už nelákají. „Některé jsou poměrně divoké a já mám přeci jenom radši klid. Rád si popovídám s lidmi, s kamarády, ale tří nebo čtyřdenní mejdany už nedávám,“ přiznává.

I když by si mohl s manželkou dovolit luxusní dovolenou nebo cestu kolem světa, má rád obyčejné věci. Klidně si prý udělá táborák a bude opékat buřty. „My jsme úplně normální. Předevčírem jsem si dali s manželkou tlačenku s cibulí. Co je na tom špatného?“ popisuje. „Možná to trošku narušilo naši životosprávu, ale pokud k tomu nesníte spoustu chleba a nevypijete pět piv, tak to ničemu nebrání. Vždyť je tam spousta rosolu a ten je dobrý na klouby.“

Richard Chlad přijel do Varů ve svém Mercedesu-Maybach S 650 Cabriolet

Z předešlých vztahů má čtyři děti. „Dceři bude za pár dní čtyřicet a syn, kterému je třicet čtyři, požádal před dvěma měsíci svoji dlouholetou partnerku o ruku. A pro ty menší děti, které mám, jsme byli zrovna včera v Salcburku vybírat střední školu. Studoval tam i Richard junior a teď by do ní měli postupně nastoupit i oni,“ svěřil se. Mladší syn má jedenáct let a dcera čtrnáct. Ta je stejně stará jako podnikatelův vnuk, chodí dokonce do stejné třídy a oba mají příjmení Chlad.

„Ta škola je úžasná v mnoha ohledech. Studium samozřejmě probíhá v angličtině, ale ve třídě je maximálně dvacet dětí. A zatímco tady u nás mají odpoledne a večer čas lajdat se, flákat nebo spadnout do špatné společnosti, tam jsou pořád něčím zaměstnaní, protože škola tam končí až večerkou v deset hodin,“ seznamuje se střední internátní školou, kterou svým potomkům vybral.

Anna Marie Kánská a Richard Chlad (křest kalendáře Simony Krainové Love Your Age, Praha, 5. října. 2023)

„Ty děti tam mají neustále nějaký program. Pokud žák nestíhá studium, tak se mu dotyčný profesor toho předmětu věnuje, dokud učivo nezvládne. A zatímco tady jsme my, největší tupci a pitomci, dělali na gymplu bordel, ovládali celou třídu a ve čtvrťáku možná i celou školu, tak tam jsou naopak respektovány děti, které jsou studijně i sportovně nejlepší. A takoví ti trollové a s prominutím blbci nemají šanci,“ dodává.

Že ztratí potomky z dohledu mu nevadí, jejich osamostatnění považuje za prospěšné. A nebojí se ani, že by zvlčili. „Tam není šance, aby se dostali na scestí. A v tom, co vidím nejen na svém starším synovi, kterou tou školou prošel, ale i u mých kamarádů, kteří tam taky všichni poslali svoje děti, tak ani jedno z nich není povoláním syn nebo dcera. Jsou to pracovití, výkonní a správně nastavení lidé,“ řekl s tím, že s menšími dětmi a současnou manželkou ho teď čeká ještě dovolená na Tenerife.

O tom, čemu se budou věnovat dál, ještě není rozhodnuto. „Já nikomu nic nediktuju, jestli pak budou chtít pracovat u mě ve firmě, je už na nich,“ říká. A potvrzuje, že školné zaplatí nejen za dceru a syna, ale i za vnuka.

17. května 2025
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