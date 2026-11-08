Režisérka má manžela mladšího o 23 let. Láska je zkrátka všemocná, říká

Když se začal natáčet film Nowhere Boy, Sam bylo 42 a Aaronovi teprve 18. Při natáčení si porozuměli natolik, že spolu po jeho skončení začali chodit. A zatímco jejich věkový rozdíl místy vzbuzuje pozdvižení, Sam dle svých slov žádný dopad nevnímá.
Nehlásí se ani k pocitu, že by mladší partner nějak přidával na jejím vlastním pocitu mladistvosti. „Nepřijde mi to tak. Jak mi ostatně tuhle říkal, své práci se věnuje už třicet let,“ odpověděla reportérům z magazínu Sunday Times. Naráží tím na fakt, že Aaron si herectví poprvé vyzkoušel už v pouhých šesti letech. V patnácti pak seknul se školou a začal se kariéře věnovat naplno.
„Má v lecčem unikátně moudrou perspektivu, kdy mi připadá mnohem ukotvenější, než bych kdy já dovedla být. Skvěle tím vyvažuje moji šíleně roztržitou energii,“ pokračuje rodačka z Londýna. „A přitom máme hodně společného. Když mě třeba napadne, že bychom si mohli pořídit štěně, jen se na to zeptá, jestli si pro něj půjdeme hned. Oba jsme v tomhle tak trochu blázni,“ směje se.
Aaron režisérku okouzlil i svým vzhledem – díky svému „krásnému tělu, mysli i duchu“ je prý ideálním modelem pro její fotografickou tvorbu.
Seznámili se v roce 2008, zasnoubili se o dva roky později a v roce 2012 byla svatba. Dnes již spolu mají dvě dcery, jimiž jsou šestnáctiletá Wylda a čtrnáctiletá Romy. Do rodiny patří také Samanthiny starší dcery Angelica a Jessie, které má s exmanželem Jayem Joplingem.
Zájem médií byl intenzivní hlavně na počátku vztahu režisérky s mladším hercem. „Nevíme, co na tom lidi tak fascinuje. Někteří možná nechápou, a tím víc je dané téma zajímá. Když něco nezapadá do jejich škatulek, tím spíše to potřebují rozebírat,“ uvedla Taylor-Johnsonová v pořadu This Cultural Life na BBC Radio v roce 2024.
Dle jejích slov se ani nestává, že by kvůli věku s mladším manželem zažívala momenty vzájemného nepochopení. „Na takové věci se ptají jen lidé, kteří nás neznají. Možná jsme trochu anomálie, ale po 14 letech už na tom snad tolik nesejde,“ odvětila reportérům magazínu The Guardian.
„Jsem instinktivní člověk. Kdybych do toho šla s cynismem nebo pochybami, nemělo by to šanci. Já se vždy do všeho vrhám po hlavě,“ dodává Samantha. „Jsem přesvědčená, že srdce si poradí s čímkoliv. Láska je zkrátka všemocná.“