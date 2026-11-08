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Režisérka má manžela mladšího o 23 let. Láska je zkrátka všemocná, říká

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  13:06
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Sam Taylor-Johnsonová a Aaron Taylor-Johnson (Londýn, 8. dubna 2024)

Sam Taylor-Johnsonová a Aaron Taylor-Johnson (Londýn, 8. dubna 2024) | foto: AP

Sam Taylor-Johnsonová a její manžel Aaron Taylor-Johnson na premiéře filmu Back...
Sam Taylor-Johnsonová a Aaron Taylor-Johnson (Londýn, 8. dubna 2024)
Sam Taylor-Johnsonová (Londýn, 8. dubna 2024)
Sam Taylor-Johnsonová a její manžel Aaron Taylor-Johnson (Culver City, 10....
47 fotografií
Anglická filmařka, fotografka a výtvarnice Sam Taylor-Johnsonová (59) je známá například díky svému filmu Nowhere Boy vyprávějícím o mládí Johna Lennona. Do hlavní role obsadila Aarona Taylor-Johnsona (36), který se později stal jejím manželem.

Když se začal natáčet film Nowhere Boy, Sam bylo 42 a Aaronovi teprve 18. Při natáčení si porozuměli natolik, že spolu po jeho skončení začali chodit. A zatímco jejich věkový rozdíl místy vzbuzuje pozdvižení, Sam dle svých slov žádný dopad nevnímá.

Nehlásí se ani k pocitu, že by mladší partner nějak přidával na jejím vlastním pocitu mladistvosti. „Nepřijde mi to tak. Jak mi ostatně tuhle říkal, své práci se věnuje už třicet let,“ odpověděla reportérům z magazínu Sunday Times. Naráží tím na fakt, že Aaron si herectví poprvé vyzkoušel už v pouhých šesti letech. V patnácti pak seknul se školou a začal se kariéře věnovat naplno.

Sam Taylor-Johnsonová a její manžel Aaron Taylor-Johnson na premiéře filmu Back to Black (Londýn, 9. dubna 2024)

„Má v lecčem unikátně moudrou perspektivu, kdy mi připadá mnohem ukotvenější, než bych kdy já dovedla být. Skvěle tím vyvažuje moji šíleně roztržitou energii,“ pokračuje rodačka z Londýna. „A přitom máme hodně společného. Když mě třeba napadne, že bychom si mohli pořídit štěně, jen se na to zeptá, jestli si pro něj půjdeme hned. Oba jsme v tomhle tak trochu blázni,“ směje se.

Aaron režisérku okouzlil i svým vzhledem – díky svému „krásnému tělu, mysli i duchu“ je prý ideálním modelem pro její fotografickou tvorbu.

Sam Taylor-Johnsonová a její manžel Aaron Taylor-Johnson (Culver City, 10. listopadu 2018)

Seznámili se v roce 2008, zasnoubili se o dva roky později a v roce 2012 byla svatba. Dnes již spolu mají dvě dcery, jimiž jsou šestnáctiletá Wylda a čtrnáctiletá Romy. Do rodiny patří také Samanthiny starší dcery Angelica a Jessie, které má s exmanželem Jayem Joplingem.

Zájem médií byl intenzivní hlavně na počátku vztahu režisérky s mladším hercem. „Nevíme, co na tom lidi tak fascinuje. Někteří možná nechápou, a tím víc je dané téma zajímá. Když něco nezapadá do jejich škatulek, tím spíše to potřebují rozebírat,“ uvedla Taylor-Johnsonová v pořadu This Cultural Life na BBC Radio v roce 2024.

Aaron Taylor-Johnson v reklamě pro CK (15. března 2023)

Dle jejích slov se ani nestává, že by kvůli věku s mladším manželem zažívala momenty vzájemného nepochopení. „Na takové věci se ptají jen lidé, kteří nás neznají. Možná jsme trochu anomálie, ale po 14 letech už na tom snad tolik nesejde,“ odvětila reportérům magazínu The Guardian.

„Jsem instinktivní člověk. Kdybych do toho šla s cynismem nebo pochybami, nemělo by to šanci. Já se vždy do všeho vrhám po hlavě,“ dodává Samantha. „Jsem přesvědčená, že srdce si poradí s čímkoliv. Láska je zkrátka všemocná.“

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